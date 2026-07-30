כוכב ה-AI שהסתבך, ומשקיע העל שבא להציל אותו

קרן הגידור Situational Awareness, היתה אחת מקרנות הגידור הבולטות בגל הבינה המלאכותית. אך לא לעולם חוסן, לאחר שספגה הפסדים משמעותיים, היא מכרה את מרבית תיק המניות שלה לחברת ההשקעות של קן גריפין, סיטאדל. כך פורסם הערב בוול סטריט ג'ורנל.

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אופולד אשנברנר, משקיע בן 25 שהתפרסם בזכות הימור אגרסיבי על תשתיות AI, הקים ב־2024 את הקרן והשיג לפי דיווחים תשואה של יותר מ־1,000% נטו בתוך פחות משנתיים. הקרן גדלה בשיאה לכ־ 45 מיליארד דולר, אך ביולי ספגה הפסדים חדים בעקבות ירידות במניות כמו SK Hynix ופוזיציות שורט על חברות תוכנה.

בשל דרישות ביטחונות ולחץ מצד הברוקרים הראשיים, הוא נאלץ למכור כמעט את כל תיק המניות הנסחרות, שרובו נמכר לסיטאדל של קן גריפין. הקרן לא נסגרה וההשקעות הפרטיות נותרו בידיה, אך עדיין לא פורסם נתון רשמי ומבוקר שמראה כמה מהתשואה החריגה נמחק בהפסדים.

לפי הראל השקעות, יש המעריכים כי מצב הקרן הוא אחת הסיבות לעליות החדות במניות רבות בוול סטריט הערב, כי החשש לקריסתה בימים האחרונים הוביל לגל מכירות כפויות שהעיקו על מניות רבות - וחלף כעת.

אשנברנר, בשנות ה-20 לחייו, נתפס בקרב חלק מהמשקיעים כ"אורקל של ה-AI" - המונים עקבו אחריו מקרוב. המשבר הגיע לאחר שמשקיעים החלו לצמצם חשיפה למניות הקשורות לבינה מלאכותית, על רקע חששות מהיקף ההשקעות העצום בתשתיות AI, העלייה בעלויות המימון והאפשרות שהתשואות על ההשקעות יתעכבו. הלחץ אילץ את הקרן להשתמש במינוף בנקאי כדי להגדיל את היקף ההימורים שלה וכדי לעמוד בדרישות ביטחונות מצד המלווים.

בין ההחזקות הציבוריות של הקרן היו חברות משרשרת הערך של ה-AI, בהן יצרניות שבבי זיכרון כמו אס.קיי. הייניקס וסנדיסק , יצרנית תאי הדלק בלום אנרג'י וספקית שירותי ענן מבוססי נביוס גרופ . מניות החברות הללו ספגו ירידות חדות בחודש האחרון, כחלק מהחולשה הרחבה יותר במניות הטכנולוגיה וה-AI.

המניות ה-AI שמזנקות לאחר הרכישה

מניות החברות שהוחזקו בתיק של קרן הגידור מזנקות היום, לאחר שנודע כי הקרן מכרה חלק משמעותי מהחזקותיה לסיטאדל. המשקיעים פירשו את המהלך כהסרת לחץ מכירה שנוצר בעקבות מצוקת נזילות אליה נקלעה הקרן.

לפי וול סטריט ג'ורנל, סיטדל רכשה רק את החלק בתיק המניות של Situational שמומן באמצעות הלוואות בנקאיות, בעוד שהקרן שמרה על יתרת ההחזקות שמומנו מהון לקוחותיה. בנוסף, הקרן עדיין מחזיקה בהשקעות פרטיות, בהן השקעה בענקית הבינה המלאכותית אנתרופיק.

הסיפור של Situational בולט במיוחד בשל קצב הצמיחה החריג שלה. אשנברנר הפך במהירות לאחת הדמויות המזוהות ביותר עם השקעות AI. הוא התפרסם לאחר פרסום מאמרו מ-2024, ""ראיית הנולד: העשור הקרוב", שבו ניתח את עתיד הבינה המלאכותית. בין המשקיעים הראשונים בקרן היו מייסדי Stripe, פטריק וג'ון קוליסון, וכן דניאל גרוס ונאט פרידמן, שמובילים כיום את פעילות ה-AI של מטא.

עבור סיטאדל, שמנהלת כ-71 מיליארד דולר, רכישת נכסים ממשקיע שנמצא תחת לחץ היא אסטרטגיה מוכרת. החברה של קן גריפין נחשבת לאחת מקרנות הגידור הגדולות בעולם ובעלת היסטוריה של ניצול הזדמנויות שנוצרות כאשר מוכרים נאלצים להיפרד מנכסים במהירות.