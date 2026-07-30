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גלובלי ושוקי עולם הין היפני מזנק בחדות: מעריכים שיפן התערבה במסחר במט"ח
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ין יפני

הין היפני מזנק בחדות: השווקים מעריכים כי יפן התערבה במסחר במט"ח

הזינוק של הין עורר מחדש את ההערכות כי הרשויות ביפן נכנסו לשוק המט"ח כדי לבלום את היחלשות המטבע • בנק יפן צפוי לפרסם מחר את החלטת הריבית שלו, הצפי: ללא שינוי

בועז בן נון 18:20
סנאה טאקאיצ'י, ראשת ממשלת יפן / צילום: ap, Eugene Hoshiko
סנאה טאקאיצ'י, ראשת ממשלת יפן / צילום: ap, Eugene Hoshiko

הין היפני זינק בחדות מול הדולר במהלך המסחר היום והתחזק בשיעור של עד 2.6% לרמה של 159.21 ין לדולר. העלייה החדה עוררה ספקולציות כי הרשויות ביפן התערבו בשוק המט"ח כדי לתמוך במטבע המקומי.

נתון כזה לא נראה כבר כמעט 20 שנה בשווקים, והמשקיעים חוששים

מדובר בעלייה היומית החדה ביותר של הין מאז אפריל, וזאת לאחר תקופה שבה המטבע היפני נחלש לרמות השפל הנמוכות ביותר שלו זה ארבעה עשורים. היחלשות הין נבעה בעיקר מפערי הריבית הגדולים בין יפן לארה"ב, כאשר הפדרל ריזרב שמר על ריבית גבוהה בעוד שבנק יפן התקדם באיטיות בתהליך העלאת הריבית.

המהלך החד מגיע ערב החלטת הריבית של בנק יפן, כאשר השווקים כמעט בטוחים שהבנק ישאיר את הריבית ללא שינוי. לכן, עיקר תשומת הלב תופנה למסרים של הבנק לגבי המשך הידוק המדיניות ולעיתוי העלאת הריבית הבאה.

התחזקות פתאומית של הין, ללא גורם כלכלי ברור, הגבירה את ההערכות כי משרד האוצר היפני עשוי לפעול שוב בשוק המט"ח - כפי שעשה בעבר במטרה לבלום ירידות חדות במטבע. עם זאת, הרשויות ביפן נוהגות שלא לאשר או להכחיש באופן מיידי פעולות התערבות.

עבור השווקים הגלובליים, התחזקות מהירה של הין עשויה להיות משמעותית גם מעבר ליפן, שכן משקיעים רבים מימנו השקעות בנכסים שונים באמצעות הלוואות בין בריבית נמוכה - אסטרטגיה המכונה Carry Trade. עלייה חדה במטבע היפני עלולה לגרום לסגירת פוזיציות כאלה ולהגביר תנודתיות בשווקים.

האם התערבות תעזור בכלל

התחזקות הין היום מגיעה לאחר שבחודשים האחרונים המטבע היפני התקשה להתאושש, גם לאחר התערבות חסרת תקדים של הרשויות ביפן. משרד האוצר היפני השקיע 11.73 טריליון ין (כ-73.2 מיליארד דולר) בין 28 באפריל ל-27 במאי, לאחר שהדולר חצה לראשונה את רמת ה-160 ין.

למרות היקף ההתערבות החריג, הין נותר תחת לחץ, והדולר שב להתחזק מולו בתקופה האחרונה. לפי נתוני הרזרבות של משרד האוצר היפני, ייתכן שטוקיו מימנה את הפעולה האחרונה באמצעות מכירת נכסים זרים שבידי המדינה, בהם גם אג"ח ממשלת ארה"ב.

ההתערבות בשוק המט"ח מתבצעת באמצעות מכירת דולרים ורכישת ין, מהלך שמטרתו להעלות את ערך המטבע המקומי. עם זאת, ניסיון העבר מלמד כי ללא שינוי בגורמי היסוד - בעיקר פערי הריבית הגדולים בין ארה"ב ליפן - קשה לרשויות לשנות לאורך זמן את מגמת המטבע.

כעת, לאחר שהין נחלש לרמות השפל הנמוכות ביותר זה ארבעה עשורים, המשקיעים מנסים להעריך האם העלייה החדה שנרשמה היום מסמנת התערבות נוספת מצד הרשויות או שינוי בציפיות לגבי מדיניות בנק יפן.

העיתוי משמעותי במיוחד, שכן בנק יפן צפוי לפרסם מחר את החלטת הריבית שלו. אף שהשוק כמעט בטוח שהריבית תישאר ללא שינוי, כל איתות לגבי האצת העלאות הריבית בעתיד עשוי להעניק תמיכה נוספת לין ולהקטין את פערי הריביות מול ארה"ב.