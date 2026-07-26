חברת הגז ניו-מד אנרג'י , השולטת בין השאר ב-45% ממאגר הגז לוויתן, מינתה את יו"ר הדיקרטוריון החדש ניב סרנה למנכ"ל. סרנה יחליף את יוסי אבו, המשמש כמנכ"ל ב-15 השנים האחרונות, כבר בתחילת השבוע הבא, ב-1 באוגוסט.

● המהלך הפיננסי שהציף ליצחק תשובה ערך של חצי מיליארד שקל ביום

● המנכ"ל שפורש עם 110 מיליון שקל בכיס. לפחות

סרנה נכנס לתפקיד יו"ר דירקטוריון ניו-מד רק לאחרונה, ב-1 ביוני. לפני כן הוא שימש כמוביל פיתוח עסקי ושיווק בשותפות שדה הגז הטבעי תמר. על-פי הודעת ניו-מד, "במסגרת זאת הוביל סרנה את גיבושם של הסכמי מכירת גז טבעי, לרבות חוזי יצוא למצרים והסכמי אספקה ארוכי-טווח עם חברת החשמל לישראל".

זהו לא הסיבוב הראשון של סרנה בקבוצת דלק: על-פי הודעת ניו-מד, "בין השנים 2017-2021 שימש סרנה כראש תחום מיזוגים ורכישות (M&A) אנרגיה ופיתוח עסקי בינלאומי בקבוצת דלק, והוביל את עסקת הרכישה של Chevron North Sea Limited בשווי 2 מיליארד דולר. קודם לכן שימש כמנהל פיתוח עסקי מזרח הים התיכון בנובל אנרג'י".

סרנה הוא בעל תואר מוסמך במינהל עסקים (MBA) מאוניברסיטת שיקגו, בית הספר לעסקים Booth, ותואר ראשון בהנדסה אזרחית מהטכניון. כעת, עם המעבר של היו"ר (החדש) לתפקיד המנכ"ל, ניו-מד תצטרך שוב למצוא יו"ר חדש.

אבו: ניו-מד נמצאת בשיאה

בחודש מאי האחרון הודיע המנכ"ל המיתולוגי של ניו-מד אנרג'י, יוסי אבו, על כוונתו לעזוב את התפקיד. אבו מסר כי הוא עוזב בשל "ההזדמנויות בשוק הגלובלי והאזורי", והבטיח שייקח חלק "בשינויים הגדולים הצפויים באזור".

לאבו יש קשרים רבים במדינות ערב, לרבות האמירויות ומצרים, וגם באזרבייג'ן. הוא כיהן כמנכ"ל ניו-מד שבשליטת קבוצת דלק של יצחק תשובה במהלך חקיקת מתווה הגז, פיתוח מאגר לוויתן וחתימה על חוזה היצוא הגדול בהיסטוריה של ישראל: גז טבעי בשווי 35 מיליארד דולר למצרים. לצד זאת הוא חווה גם כישלונות, כמו חיפוש הגז בים השחור בסמוך לבולגריה, שעלה מאות מיליונים אך הסתיים בלא כלום.

על-פי סרנה, "ניו-מד אנרג'י היא מובילת מהפכת הגז הטבעי בישראל, בעלת פרוטופליו נכסים איכותי ופוטנציאל צמיחה משמעותי. יחד עם השדרה הניהולית המקצועית, הדירקטוריון וצוות העובדים, אני בטוח שנמשיך להצעידה קדימה, למימוש הפוטנציאל ולהשגת יעדים חדשים".

המנכ"ל היוצא יוסי אבו הוסיף כי "אחרי 15 שנים אני מסיים את תפקידי בניו-מד אנרג'י כאשר היא ניצבת בשיאה, כשותפות האנרגיה המובילה, הרווחית והחזקה בישראל. אני שמח להעביר את מושכות הניהול לחברי הטוב ניב סרנה, ובטוח שהוא יידע לשמור על ההישגים האדירים והפסגות שכבשנו בזירה המקומית, האזורית והגלובלית.

"מאז החלה הפקת הגז ממאגר לווייתן זינק השווי של ניו-מד אנרג'י במאות אחוזים, ופוטנציאל הצמיחה הוא אדיר. אני שמח על הבחירה בניב, ואני בטוח שבזכות יכולותיו וניסיונו, ניו-מד אנרג'י תגיע לשיאים נוספים".