ניו-מד אנרג'י

35 מיליארד דולר: ניו-מד חתמה על עסקת ענק לאספקת גז למצרים

חברת ניו-מד מדווחת על חתימת הסכם יצוא הגז הגדול ביותר אי פעם לדבריה, שכוללת 130BCM בשווי 35 מיליארד דולר • העסקה תכלול מכירה של 20BCM החל מהמחצית הראשונה של 2026, ו-110 נוספים לאחר השלמת ההרחבה של ההפקה מלוויתן

עידן ארץ 10:13
אסדת קידוח לוויתן / צילום: אלבטרוס
אסדת קידוח לוויתן / צילום: אלבטרוס

ניו-מד ושאר שותפות לוויתן, מדווחים על חתימת הסכם יצוא הגז הגדול ביותר אי פעם, שכוללת 130BCM בשווי 35 מיליארד דולר. מדובר על 22% ממאגר לוויתן וכמעט 13% מכלל קיבולת הגז של ישראל. העסקה מצטרפת לעסקת הייצוא מ-2019 שעמדה על 60BCM, ולמעשה משלשת את הייצוא למצרים. בלוויתן מבטיחים: העסקה סוללת את הדרך להרחבת ההפקה.

על פי ניו-מד (לשעבר דלק קידוחים), מדובר בעסקת היצוא הגדולה ביותר מקום המדינה, וכנראה שהדבר נכון - לפחות בנתונים נומינליים. מצרים תקנה את הגז דרך חברת Blue Ocean Energy. העסקה תכלול מכירה של 20BCM החל מהמחצית הראשונה של 2026, ו-110 נוספים לאחר השלמת ההרחבה של ההפקה מלוויתן. הסכם היצוא גם יממן צינורות גז בין אשקלון לאל-עריש.