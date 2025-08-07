המניות שיקבלו ביקושים של מאות מיליונים, ומי תיכנס למדד היוקרתי?

בסוף השבוע הקרוב יתרחשו שני אירועים טכניים, ואפילו שגרתיים, שבשל העליות החדות בבורסה ברבעון החולף, צפויים להוביל לתגובה חזקה בחלק מהמניות. ביום חמישי תעדכן הבורסה את המשקולות במדדים השונים, ובמקביל, לאחר סגירת המסחר בוול סטריט בחמישי בלילה, תפרסם חברת המדדים MSCI את השינוי הצפוי במדד MSCI Israel, שאליו עשויות להיכנס מניות הפניקס , נובה והבינלאומי , כמו גם בשאר מדדי המניות הגדולים שלה, בהם גם מדד MSCI DM לשווקים המפותחים. בעוד שעדכון מדדי MSCI יתרחש בסוף החודש (26 באוגוסט), לעצם ההכרזה על השינויים בהם בחמישי בלילה תיתכן השפעה על המסחר בתל אביב גם ביום ראשון הקרוב.

עליות חריגות במניות חברות הביטוח

בין הסיבות לאירוע החריג היו העליות החדות במניות חברות הביטוח בחודשים האחרונים. מדד ת"א ביטוח זינק בכ-48% בשלושת החודשים האחרונים, בזמן שמדד ת"א-35 עלה בפחות משליש באותו זמן (16%). כך, מניות כמו הפניקס או הראל צפויות לתנודות בביקושים עבורן כחלק מעדכון המשקל שלהן במדדי הבורסה בתל אביב, וכן במדדי MSCI.

"עדכון המשקולות במדדי הבורסה בת"א", מסבירים בבורסה, "משמעותו תנועה מאוד גדולה של כסף במחזור הנעילה בחמישי. על מדדי המניות בבורסה מנוהל כיום שיא של כל הזמנים בנכסים - 71 מיליארד שקל. כך שכל עדכון במדדים הופך להיות הרבה יותר משמעותי, כי יש הרבה יותר כסף שצריך להזיז. למדדי המניות בתל אביב נכנסו (ברבעון שחלף) כ-10 מיליארד שקל בכסף חדש, ללא עליית ערך המדדים עצמם. אנחנו עשויים למצוא את עצמנו בחמישי עם מחזור מסחר במניות של 10 מיליארד שקל, אלה מספרים דמיוניים".

מה זה מדד MSCI ISRAEL? מדד המשקף את ביצועי השוק הישראלי, תוך התייחסות לגודל החברה, סקטורים שונים ומשקלים במדד

"תנועה משמעותית כתוצאה משינויים חדים"

בשל התאמת המשקולות, לפי נתוני מערכת סמארטבול, מניות כמו אלביט מערכות אמורות לקבל ביקושים של מעל ל-600 מיליון שקל, ומניות נייס , טבע ומיטב ביקושים של 440, 320 ו-96 מיליון שקל בהתאמה. בצד של ההיצע, מניות כמו חברת הביטוח הראל ירשמו היצע של 150 מיליון שקל, ומניית כלל ביטוח כ-130 מיליון שקל, וכן נובה ומזרחי טפחות צפויים להיצע של כ-130 מיליון שקל כל אחת. "זו תנועה משמעותית כתוצאה מהשינויים החדים בשווי המניות האלה, ויש צורך לכייל מחדש את המשקלות במדדים", מסביר סמנכ"ל המסחר יניב פגוט. "זה מביא אירוע נזילות משמעותי. אך הוא לא דומה לאירוע הקרוב בחודש נובמבר, אז ייכנסו ויצאו מניות חדשות מהמדדים".

באשר למדדי MSCI, שם כן צפוי שינוי בזהות המניות הנכללות. צוות הקוואנט של בנק ההשקעות האמריקאי קנטור, שיש לו גם סניף בישראל, מעריך שלמניית הפניקס יש סיכוי טוב מאוד להיכנס, בעדכון שיפורסם מחר בלילה, למדד MSCI DM - מדד המניות במדינות המפותחות. גם למניית נובה יש סיכוי טוב להיכנס לאותו מדד בעדכון ההוא.

סיכויים טובים למניית הפניקס להיכנס למדד

ל-MSCI יש מדד נוסף שעשוי להיות משמעותי, מבחינת הביקושים וההיצעים למניות בת"א, שנקרא MSCI ISRAEL. שם נכללות 13 מניות, בהן מניות הבנקים לאומי ופועלים, שמהוות 15.9% ו-13.5% ממשקלו כיום. אך גם מניות של חברות הייטק שנסחרות בוול סטריט כמו סייברארק (שנמכרה לפאלו אלטו וייתכן שתצא ממנו בהמשך השנה), צ'ק פוינט ומאנדי.קום. בשוק מעריכים כי גם כאן להפניקס סיכוי טוב להיכנס לאותו מדד, וייתכן גם שלמניית הבנק הבינלאומי שיצאה ממנו בעדכון האחרון בחודש מאי, שמתחרה על המקום עם מניית נובה.

מדד MSCI ISRAEL הוא מדד שנקוב בדולרים, שמיועד לרשום "את הביצועים של הסגמנטים בשווי שוק גדול ובינוני בשוק ההון הישראלי", כך לפי הגדרתו. בחודש יולי, לפי נתוני MSCI, הוא רשם תשואה שלילית של מינוס 5.1%, בזמן שמדד MSCI WORLD עלה ב-1.2%. אך מתחילת השנה עלה מדד MSCI ISRAEL ב-13%, בזמן ש-MSCI WORLD עלה בכ-10%. בשלוש השנים האחרונות המדד הישראלי העניק תשואה שנתית ממוצעת של 15.6% בזמן שהעולמי רשם תשואה של 14.1%. עם זאת, מאז השקת מדד MSCI ISRAEL בסוף מאי 1994 הוא רשם תשואה שנתית ממוצעת של 4.3%, בזמן שהמדד העולמי עלה ב-6.2% בממוצע מדי שנה.