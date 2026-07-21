חברת הנדל"ן המניב ישפרו, שבבעלות כידן דהרי וירון אדיב, חוברת לארי נדל"ן בעסקה לרכישת השליטה בג'י סיטי . במסגרת העסקה ירכשו החברות 26% ממניות חברת הנדל"ן המניב ג'י סיטי מידי נורסטאר של חיים כצמן תמורת 661 מיליון שקל.

במסגרת המהלך תוקם שותפות מוגבלת, בה יחזיק כל צד 50%, אשר תשמש כרוכשת של מניות חברת ג'י סיטי, כאשר שני הצדדים יישאו בהוצאות החברה הרוכשת באופן שווה, בעוד כל ההחלטות בשותפות יתקבלו בהסכמת שני הצדדים, וכל שותף יהיה זכאי להמליץ על מחצית מהדירקטורים בשותפות.

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הדיווח היום (ג') מגיע לאחר שבתחילת החודש דיווחה ארי נדל"ן, שבשליטת איש העסקים צחי אבו, כי חתמה על הסכם לרכישה של כרבע ממניות קבוצת ג'י סיטי, בעסקה המקנה לחברה הנרכשת שווי של 2.55 מיליארד שקל.

בנוסף, במסגרת העסקה, ניתנה לארי נדל"ן אופציה לרכישת 7% נוספים ממניות ג'י סיטי, בתמורה של 192-204 מיליון שקל נוספים, כך שלאחריו יעמוד שיעור ההחזקה של השותפות המורכבת מארי נדל"ן וישפרו על 33%, בעוד שיעור ההחזקה של נורסטאר יעמוד על 21%.

כמו כן, נקבע כי עם השלמת העסקה תבצע ג'י סיטי גיוס הון של כ-1 מיליארד שקל במטרה לחזק את מבנה ההון של ג'י סיטי, ובמקביל לאפשר לחברת נורסטאר להפחית משמעותית את חובותיה הפיננסיים. לצורך כך, ארי נדל"ן השלימה בשבוע שעבר גיוס של כ-255 מיליון שקל מגופים מוסדיים, בעוד בכוונת ישפרו לממן את העסקה ממקורותיה העצמאיים ובאמצעות גיוס חוב.

"נשחזר את ההצלחה"

"בכוונתנו לשחזר את ההצלחה שהושגה בחברות תנופורט וישפרו גם בחברת ג'י סיטי", מסר כידן דהרי, בעלים ויו"ר חברת ישפרו-תנופורט. שילוב הכוחות עם שותפי וחברי צחי אבו, בעלי ארי נדל"ן, מחבר בין שני גופים חזקים המביאים עמם יתרונות משלימים, חוסן פיננסי משמעותי וראייה עסקית ארוכת-טווח. אנו מאמינים מאוד בפוטנציאל הגלום בנכסי ג'י סיטי, ויחד עם שותפינו נפעל להפוך את ג'י סיטי מחברת החזקות לחברת נדל"ן".

צחי אבו, בעל השליטה ומנכ"ל ארי נדל"ן, מסר: "כפי שהצהרנו לפני שבועיים עת נכנסנו לעסקה, בכוונתנו היה לצרף שותפים חזקים. לאחר בחינת פניות רבות לשיתוף-פעולה, אנו שמחים לצרף את חברת ישפרו-תנופורט, שתהווה מכפיל כוח משמעותי להצלחת תהליך ההבראה וההשבחה של ג'י סיטי".