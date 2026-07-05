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שוק ההון והשקעות קפיצת המדרגה של צחי אבו: קונה את השליטה בחברה של חיים כצמן
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ג'י סיטי

קפיצת המדרגה של צחי אבו: קונה את השליטה בחברה של חיים כצמן

ארי נדל"ן תרכוש 26% מהחברה המניבה מידי נורסטאר של חיים כצמן תמורת 661 מיליון שקל - מחיר המשקף פרמיה של 30% על השוק • המהלך כולל אופציה להגדלת הנתח והתחייבות לגיוס הון של מיליארד שקל

איתן גרסטנפלד 11:54
חיים כצמן, מייסד ג'י סיטי / צילום: אריק סולטן
חיים כצמן, מייסד ג'י סיטי / צילום: אריק סולטן

עסקת ענק בשוק הנדל"ן המקומי. חברת הנדל"ן המניב ארי נדל"ן, שבשליטת איש העסקים צחי אבו, רוכשת את השליטה (26%) בחברת הנדל"ן המניב, ג'י סיטי, מידי נורסטאר של חיים כצמן תמורת 661 מיליון שקל. הקנייה משקפת לג'י סיטי שווי של 2.55 מיליארד שקל, המהווה אפסייד של מעל 30% על שוויה הנוכחי בבורסה.

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במסגרת המהלך, צפויה ארי נדל"ן לרכוש 26% ממניות קבוצת ג'י סיטי, במחיר ממוצע של 14.95 שקל למניה, המשקף פרמיה של כ-30% על מחיר מניית החברה שנסחרת כיום לפי שווי של כ-1.96 מיליארד שקל. בנוסף, במסגרת העסקה, ניתנה לארי נדל"ן אופציה לרכישת 7% נוספים ממניות ג'י סיטי, בתמורה של 192-204 מיליון שקל נוספים, כך שלאחריו יעמוד שיעור ההחזקה של ארי נדל"ן על 33%, ושיעור ההחזקה של נורסטאר יעמוד על 21%.

לצד מכירת המניות, העסקה בין הצדדים כוללת גם התחייבות משותפת להוביל גיוס הון בג'י סיטי בהיקף של כ-1 מיליארד שקלף במטרה לתמוך בחברה. היקף הזרמת ההון של שתי החברות במסגרת הגיוס צפוי לעמוד על כ-540 מיליון שקל.