במשך יותר משלושה עשורים התנהל מוטי קופרלי, אחד מאנשי העסקים החזקים בעולם הקמעונאות הישראלי, מתחת לרדאר. מי שהקים יחד עם שותפו זקי שלום ז"ל (שהלך לעולמו אשתקד) את אימפריית חנויות הדיסקאונט "חצי חינם", מעולם לא התראיין, לא דיבר בכנסים ואף סירב להנפיק אג"ח או מניות לציבור בשנים שבהן התפתחה הרשת - שהחלה את דרכה מדוכן בשוק ומוערכת כיום בשווי של מיליארדים.

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אלא שחלק גדול ממה שלא סיפר קופרלי לכלי התקשורת, במשך יותר מ-30 שנה, גילתה תביעה שהגישו נגדו בשבוע האחרון השותפות שלו בחצי חינם - מזל שלום (אלמנתו של המייסד השותף זקי) ובתה אורית שלום-בג, בבית המשפט המחוזי בתל אביב. זו טוענת לקיפוחן כבעלות מניות מיעוט ברשת, לרבות "התנהלות חד צדדית בלתי ניתנת לתיקון, ובניגוד לכל כללי משטר תאגידי תקין" .

על פני 345 עמודים (כולל נספחים), נפרסת מערכת יחסים עכורה שהתפתחה בין הצדדים בשנה האחרונה, כולל תמלול של ישיבת דירקטוריון דרמטית מהחודש שעבר שגלשה לחילופי דברים בוטים, כמו גם חובות הענק שצברה הרשת. אלו מציירים את דמותו של האיש החזק בחצי חינם - חשיפה שממנה היה שמח להימנע.

קופרלי, בשנות השישים המוקדמות לחייו, תושב קריית אונו, מחזיק יחד עם בני משפחתו בשני שלישים ממניות חצי חינם. ביתרה מחזיקה משפחת שלום. השותפות בין קופרלי לשלום החלה בשנות השמונים. לאביו של מוטי, צבי, היה דוכן למכירת ירקות ופירות בשוק הכרמל, שמאחוריו פתח מוטי חנות לחומרי ניקוי במחירים מוזלים. בהמשך הקימה משפחת קופרלי עם זקי שלום מחסן לחומרי ניקוי בחולון. אחר כך נפתח הסופר הראשון של "חצי-חינם", שהפכה לרשת עם שמונה סניפי ענק שהוקמו בפרברי הערים, והחזקות נדל"ן הכוללות בין היתר עשרות דירות בגוש דן.

לשתי המשפחות החזקה משותפת גם בחברה ליזמות נדל"ן בשם קופרלי-שלום, שמחזיקה מגוון רחב של נכסים, לרבות חברת הבנייה מגדלי שרונים שהקים קופרלי עם שותפו אריה בר, לשעבר מנכ"ל משרד השיכון.

"יש לך קליינט - תביאי"

באוגוסט אשתקד נפטר זקי שלום לאחר מחלה קשה, ומאז נמצאים הצדדים על מסלול של התנגשות: "מבחינת שלום-בג, הקבוצה לא במצב של ניהול תקין", אומר מקורב לאירועים.

התביעה שהוגשה חושפת חוב עצום של כ-1.28 מיליארד שקל, שבו נושאת קבוצת חצי חינם כלפי בנקים וגורמים נוספים. חובות הקבוצה, כך נטען שם, הועברו לטיפול מחלקות אשראים מיוחדים בבנקים, ועלות המימון השנתית של החוב מוערכת ב-120 מיליון שקל.

השאלה מי אחראי לחוב הזה, צפה לאחרונה בישיבת הדירקטוריון שבה מונה קופרלי למנכ"ל הרשת. כשאורית שלום-בג שאלה אם ממנים לתפקיד "אדם שהביא את החברה לחוב של 1.2 מיליארד שקל", קטע אותה קופרלי ואמר: "אבא שלך 450", רומז לחלק של משפחת שלום בסך החוב של הקבוצה.

דוגמה בולטת היא מגדלי שרונים, חברת הנדל"ן המשותפת עם אריה בר, שנושאת חוב של כ-170 מיליון שקל. כששלום-בג העירה בישיבה שנערכה בחודש שעבר כי בר בן 85, השיב קופרלי: "שיחיה עד 120". על פרויקט של 250 יחידות דיור בפתח תקווה שבונה זרוע הנדל"ן המשותפת, הסביר קופרלי בישיבה כי "נפתח הפרויקט, נבנה, ייגמר הפרויקט, ואם יש לך מחר קליינט - תביאי".

כשעו"ד גיא גיסין, המייצג את התובעות, דיבר על מינוף היתר של חצי חינם, התפרץ קופרלי, על פי כתב התביעה: "מאיפה בא החוב? אבא שלה, מה אתה מפיל עליי... מי בנה את זה? היא הייתה עם חיתול ביד אליהו". חבר הדירקטוריון יוסקה קופרלי (אחיינו של מוטי) שניהל את הישיבה, נאלץ להעיר: "כל אחד שלא יודע להתנהל בדיון שיצא חמש דקות, ויחזור".

לצד זאת, נימק יוסקה את הבחירה במוטי כמנכ"ל: "הבן אדם הכי מתאים היום. הוא מי שהקים את החברה ומכיר אותה מהשטח, כולל הבנקים". ליהי סונק, אחיינית נוספת של מוטי המעורבת בניהול הרשת, הוסיפה: "הוא עשה הכול מהכול מהמחסן ועד הלוגיסטיקה... היום הוא למד להקשיב לנו". בהצבעה אושר המינוי ברוב של שלושת בני משפחת קופרלי מול התנגדותה של שלום-בג.

פרקליטה של שלום-בג, גיסין, טוען בתביעה כי "ההתנהגות המאיימת של מוטי כנגדם (בני משפחת שלום, ח"ש) וכנגד מרשתנו, הגיעה לכדי אלימות של ממש, לרבות הטחת בקבוק שתייה על פניה של גב' שלום-בג, היות שלא הסכימה לוותר על זכויותיה ואחריותה לניהול החברות. הדברים, הנזקים וההתנצלויות של בני משפחת קופרלי האחרים, מתועדים היטב".

כך או כך, משפחת קופרלי (האחים ששי וחזי וילדיהם), מיישרים קו עם מוטי. "האחים נעמדו לימינו כמשפחה", אומר גורם המקורב לסכסוך ברשת. "זה סכסוך קשה ורווי באגו. אורית ממה שאני מבין רוצה לעבוד בשקיפות עם נהלים מול הבנקים, מוטי מביא ידע עצום וניסיון בקמעונאות. אבל בתחומים כמו נדל"ן, הייתה לו אצבע קלה על ההדק".

"ווליו בייס הביאו זבל"

בינתיים, כפי שנחשף השבוע בגלובס, משפחת שלום פועלת להכנסת משקיע לחצי חינם לפי שווי של 3.2-3.5 מיליארד שקל לרשת (כולל חוב), כאשר טייקון האופנה הראל ויזל ובעלי חברת המזון ויליפוד, צביקה ויליגר, כבר גיששו. זהו מהלך שסיכוייו לא ברורים, שכן משפחת שלום היא בעלת מניות מיעוט.

לפני שנתיים עניינה המשפחה את חברת בנקאות ההשקעות ווליו בייס בהנפקה של הרשת, אך לפי הנטען בכתב התביעה - קופרלי סיכל זאת. "מרשתנו מתרשמת כי בדיוק כפי שנבלם כל ניסיון לממש נכסים בחברות הבנות, לצורך שיפור מבנה ההון של החברה והורדת המינוף שלה, גם מהלך זה נבלם, במעשה או במחדל, על ידי קופרלי".

על כך, נטען, השיב אחיו של מוטי, ששון (ששי) קופרלי בישיבת הדירקטוריון הלעו"ד גיסין: "מי הביא 300 מיליון מבנק דיסקונט, אתה הבאת? ווליו בייס הביאו רק זבל".

גורמת המכירה את הסכסוך, אומרת לגלובס כי "מה שהטריף את מוטי לדעתי היה שאורית, שהוא חושב שהיא ילדה אבל היא כבר מעל גיל 40, נמצאת בעסק 26 שנה ומנהלת שם את הסחר, עומדת מולו ורוצה לעשות סדר. זה הפך לסכסוך וחבל שזה יקלקל, כי הרשת עצמה היא אווז שמטיל ביצי זהב".

ממשפחת קופרלי נמסר בתגובה כי "חצי חינם מנוהלת באופן מקצועי ומוקפד, כפי שהיה לאורך שנות השותפות הטובות בין זקי שלום ז"ל והאחים קופרלי. הנסיון להציג מצגי שווא באמצעות תביעה מופרכת במטרה לפגוע בחברה, מצד בעלי מניות בה, מעלה שאלות כבדות בנוגע למניעים ולגורמים העומדים אחרי מעשיהם.

"מעמדם ונסיונם הניהולי של האחים קופרלי, ומנכ"ל ומייסד החברה מוטי קופרלי, הם אלו שאפשרו את שגשוגה והצלחתה, ואלו יימשכו גם בעתיד. משפחת קופרלי לא תיגרר למסע ההכפשות המביש, המבזה וכפוי טובה מצידן של אורית ומזל, ותנהל את ההליך המשפטי במלוא העוצמה, בין כותלי בית המשפט".