אין זה סוד שהצעירים שהגיעו לשוק ההון בעקבות מגפת הקורונה, הזמן והכסף הפנויים, כמו גם משפיעני הרשת, הקפיצו את ענף המסחר למספרים שלא הכיר מעולם.

● נאסד"ק נערכת למסחר של 23 שעות. איך זה יעבוד?

● לאחר שצירפה את ראש המוסד: רכישה משמעותית ראשונה לאונדס בבורסה בתל אביב

חשבונות המסחר העצמאי בישראל (משקיעי ריטייל) גדלים בקצב מסחרר. על־פי נתוני הבורסה לניירות ערך, מאז 2020 ועד היום נפתחו כ־900 אלף חשבונות מסחר חדשים, כשליש מהם מתחילת השנה הנוכחית. בבית ההשקעות מיטב מעריכים כי יש כיום 1.6 מיליון חשבונות של משקיעי ריטייל, כלומר השוק צמח פי 2.5 מתחילת העשור.

מיטב, אי.בי.אי ואקסלנס, בתי ההשקעות המובילים בתחום המסחר העצמאי, מדווחים בזה אחר זה כל אחד על גידול של 30 אלף חשבונות מסחר מדי שנה. מיטב הוא שחקן הטרייד החוץ־בנקאי הגדול ביותר, עם 132 אלף חשבונות מסחר, אחריו אקסלנס (100 אלף חשבונות) ואי.בי.אי (95 אלף), כאשר גם לאינטראקטיב ישראל ובלינק עשרות אלפי חשבונות מסחר כל אחד.

שחקן נוסף שהולך וצובר תאוצה הוא פסגות. נתונים שהגיעו לידי גלובס חושפים כי בית ההשקעות כבר מנהל כ־47 אלף חשבונות מסחר עצמאי (באמצעות מערכת פסגות טרייד). לשם השוואה, כשקבוצת בעלי השליטה הנוכחית בפסגות רכשה את פעילותו לפני כשנתיים, הוא ניהל רק 5,000 חשבונות.

באותה עסקה, רכשו סיגמא־קלאריטי של יואן קדוש, אנשי שוק ההון עוזי דנינו ורונן טורם והמנכ"לים המשותפים עומר יניב וצחי עירון את המותג "פסגות" ופעילות חבר הבורסה שלו (מסחר עצמאי וברוקראז') מידי איש העסקים רני צים, שנאלץ למכור את נכסי בית ההשקעות כדי להשתחרר מחובות עצומים.

בעיקר צעירים, רבע נשים

לפי נתונים שהגיעו לידי גלובס, יותר ממחצית החשבונות בפסגות הם של צעירים מתחת לגיל 35, נתון שדומה גם לבתי ההשקעות האחרים.

נתונים מקבילים של אינטראקטיב מראים את השינוי מתחילת העשור, כשעיקר הצמיחה היא בקרב צעירים. אם בתחילת העשור שיעור החשבונות בגילי 18-24 היה 0.5% בלבד, כיום הם מהווים כ־20% מכל החשבונות. שיעור החשבונות של בני גיל 24-25 עלה מ־30.6% ל־36.4%.

גודל התיק הממוצע בפסגות עומד על 150 אלף שקל, כאשר מעניין לציין שאצל נשים יש בממוצע קצת יותר כסף בחשבון ההשקעות מאשר אצל גברים. אגב, אם בשנת 2025 מספר החשבונות של הנשים היוו 22.5% מכל החשבונות בפסגות, כיום הן מהוות כבר 25%. אצל אינטראקטיב המגמה דומה, אך שיעור הנשים נמוך בהרבה. אם בתחילת העשור הן היוו 9% מהחשבונות, כיום הן מהוות 13%.

איפה שמים את הכסף?

כששואלים בפסגות היכן משקיעי הריטייל בוחרים להשקיע, מתגלה כי הללו רוכבים בעיקר על הטרנדים הגדולים והמוכרים. כך, בחו"ל (הרוב משקיעים שם, כ־65%, והשאר בישראל) הם קנו בעיקר את מניות "7 המופלאות" (ענקיות הטכנולוגיה אנבידיה, גוגל, טסלה, מטא, מיקרוסופט, אפל ואמזון).

לצידן נרכשות עוד מניות טכנולוגיה דוגמת יצרנית השבבים אינטל שמככבת בכותרות, גם בעקבות הרכישה של 10% ממניות החברה בידי ממשלת ארה"ב בהובלת הנשיא טראמפ. לצידה, פופולריות בקרב משקיעי הריטייל הצעירים בפסגות גם מניות השבבים ובהן סנדיסק, שהצטרפה לבורסה בסערה לפני שנה ולא מפסיקה לזנק (653% מתחילת השנה).

חלק מהרכישות הללו מוצלחות במיוחד, דוגמת סנדיסק כאמור, וגם מיקרון שטסה ב־254% מתחילת השנה ואינטל (180% באותה תקופה), בעוד שהשקעות אחרות כמו טסלה ומטא התבררו כפחות מוצלחות מתחילת השנה - ירידה של 25% ו־14% בהתאמה.

שאר המופלאות אגב עלו בצורה יפה אך לא קיצונית. אנבידה עם 21%, אפל ואמזון עם 12%-13%, גוגל עם 9%, ואילו מיקרוסופט דורכת במקום.

תמונת ההשקעה בפסגות ובחברות טרייד נוספות דומה גם כשמסתכלים על השנה שעברה, עם שינויים קלים. אז רכשו הצעירים לצד 7 המופלאות מניות של פלנטיר, AMD ואינטל.

ומה באשר לבורסה בתל אביב? השנה הצעירים רכשו בעיקר את מניות החברה הביטחונית אלביט מערכות, את מניות הבנקים הגדולים, יצרנית השבבים טאואר וחברת בדיקת ציוד השבבים נובה.

לצדן נרכשו גם מניות טרנדיות כמו מניית הבורסה לניירות ערך עצמה, חברת האנרגיה המתחדשת אנלייט וחברת התרופות טבע. מניה מעניינת נוספת שהצעירים רכשו היא נייס, חברת פתרונות התוכנה, אלא שזו ממשיכה לאבד גובה בינתיים וירדה ב־19% מתחילת השנה. ייתכן כי אחרי נפילה של יותר מ־65% במהלך 5 השנים האחרונות, הצעירים מנסים "לקנות את הדיפ" (התחתית).

בשנה שעברה, אגב, הצעירים קנו בישראל קודם כול את מניית חברת התעופה אל על, ולצידה גם מניות קבוצת דלק וחברת המצלמות לרחפנים הביטחונית נקסט ויז'ן. בשאר הבחירות המגמה ממשיכה, עם בולטות למניות לאומי, הפועלים, אלביט, מזרחי טפחות וגם דיסקונט, טבע ומניית הבורסה.

עוד מעניין לציין כי קרוב ל־9% מתיקי המשקיעים הצעירים בפסגות מחזיקים במדדים שעוקבים אחרי מטבעות הקריפטו, ב־28% יש השקעות במדד S&P 500, וב־21% מהתיקים יש קרנות העוקבות אחרי מדד ת"א 125.

חיים קריחלי, סמנכ"ל פסגות טרייד, מסביר את הצמיחה המהירה בחשבונות המסחר בכך שלמרות הטלטלות שעברה פסגות בשנים קודמות, "המותג מוכר וחזק, ואנשים מרגישים בנוח לעבור אליו. יש לנו מערכת נוחה ופשוטה לשימוש, ואנחנו גם הולכים להציע ייעוץ השקעות אקטיבי עם AI".

אך זה לא רק זה, פסגות גם גובה עמלות נמוכות ביחס לרוב הגופים. גובה העמלה הממוצעת שם לפעולה בניירות ערך בישראל, לפי מחשבון הבורסה, היא 0.066%, לעומת כ־0.08% בבתי ההשקעות ו־0.15%-0.26% בבנקים.

על פעולות בחו"ל פסגות גובה 0.106%, בזמן שרוב הגופים גובים 0.13%-0.27%. בפסגות, כמו גם בבלינק ובוואן זירו, אין דמי ניהול לחשבון.

לדברי קריחלי, "המשקיעים התבגרו. רובם לא סוחרים יומיים אלא חבר'ה שקונים כל הזמן ומחזיקים לאורך זמן את המניות המובילות שלהם. השלב הבא שלנו הוא כניסה לעולמות ה־IRA (חשבונות מסחר עצמאי בתחום הגמל, נ"א). זה יכול להיות מוצר טוב למי שכבר משקיע ריטייל בחשבון עצמאי".

איך אתה מסביר את ההחזקה הגבוהה בקריפטו?

"פעם הרבה אנשים פחדו להיחשף לתחום, אבל מאז שהונפקו קרנות הסל על הביטקוין, אנשים מחשיבים את הקריפטו כחלק מהתיק".