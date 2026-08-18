אונדס רוכשת פעילות של חברה ביטחונית מת"א ב־100 מיליון שקל

שבועיים לאחר שראש המוסד לשעבר, דדי ברנע, מונה לתפקיד נשיא גלובלי ויו"ר אונדס, החברה הביטחונית מארה"ב ממשיכה במסע הרכישות שלה בישראל. אונדס התקשרה בהסכם לרכישת פעילות ארן דיפנס מידי החברה הבורסאית ארן מו"פ, לפי שווי של 100 מיליון שקל.

ארן מו"פ צפויה לרשום רווח לפני מס של כ-75 מיליון שקל עם השלמת העסקה. לאחר השלמתה, ארן מו"פ תישאר עם פעילויותיה הקיימות בתחומי טכנולוגיה לתעשיית הפלסטיק והמיחזור, השקעה במיזמים ובחברות סטארט-אפ בתחום הרפואי וכן שירותי תוכנה ומחשוב.

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ארן מו"פ נסחרה טרום הדיווח בשווי של 214 מיליון שקל ומנייתה עולה בתגובה. בעלי השליטה בארן הם קבוצת משקיעים בראשות היו"ר אהרון כהן, המחזיקים יחד בכ-46% מהון המניות. מנכ"ל החברה הוא רן סתו.

לפי הודעת ארן לבורסה, אונדס תרכוש את פעילות הקבוצה בתחום הפיתוח והייצור של מוצרים במסגרת מכירת מלוא המניות של חברת ארן דיפנס, שהוקמה לצורך ביצוע העסקה ואליה תועבר הפעילות ויועברו הנכסים של חטיבת שירותי הפיתוח והייצור של ארן דגמים. במקביל יתקשרו הצדדים בהסכמי שכירות נדל"ן. העסקה תהיה כאמור ב-100 מיליון שקל כשארן דיפנס נקייה ממזומן ומחוב (Cash free, Debt free), והתמורה תהיה במניות אונדס. השלמת העסקה כפופה לעמידה במספר תנאים מתלים וביניהם קבלת אישור רשות התחרות בישראל.

רכישה שישית בישראל

ליאור וידר, מנהל השקעות, בעל רישיון ואנליסט ותיק, מייסד ומנהל שירות המידע "מכפיל רווח", כתב בתגובה לדיווח כי "עבור ארן מדובר במכירת פעילות המהווה כמחצית משווי השוק שלה, אשר הניבה בשנת 2025 הכנסות של 54 מיליון שקל".

וידר הוסיף כי "עבור אונדס, שנסחרת בארה"ב לפי שווי של כ-5.2 מיליארד דולר (לאחר עלייה של כ-145% במניה ב-12 החודשים האחרונים), מדובר ברכישה השישית של פעילות ביטחונית בישראל, ולראשונה של פעילות מחברה בורסאית מקומית. העסקה מצטרפת לרכישות קודמות שביצעה אונדס בישראל, בהן רכישת החברות איירובוטיקס, Apeiro Motion, Sentrycs, 4M וגרעין השליטה ב-SPO".

אונדס מינתה כאמור לאחרונה את ראש המוסד לשעבר ברנע לתפקיד בכיר, והוא הצטרף לשורה של אנשי ביטחון ישראלים שמכהנים בה בתפקידים בכירים, בהם תא"ל במיל' אושרי לוגסי שמנהל את הפעילות הביטחונית של החברה. אונדס פרסמה בשבוע שעבר את דוחות הרבעון השני בהם רשמה הכנסות שיא של 83.8 מיליון דולר, צמיחה של 67% ביחס לרבעון הראשון ולעומת הכנסות של 6.3 מיליון דולר בלבד ברבעון המקביל. עם זאת, גם ההפסד הנקי גדל והסתכם ב-89.7 מיליון דולר, בהשוואה ל-10.8 מיליון דולר ברבעון המקביל. ה-EBITDA המתואם (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) היה שלילי בגובה 50.6 מיליון דולר, ומתחילת השנה הוא היה שלילי בגובה 61.5 מיליון דולר.

החברה העלתה את התחזית השנתית שלה וצופה הכנסות של 525-550 מיליון דולר, ומצפה לעבור ל-EBITDA חיובי עד הרבעון האחרון של שנת 2027.