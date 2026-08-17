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שוק ההון והשקעות לאחר קריסת המניה: האם פימי תרכוש את השליטה במיטרוניקס?
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מיטרוניקס

לאחר קריסת המניה: האם פימי תרכוש את השליטה במיטרוניקס?

המסחר במניה הופסק ברקע מגעים של קיבוץ יזרעאל להעברת השליטה לקרן פימי • חברת הרובוטים לבריכות, שהגיעה בשיא לשווי של 9.1 מיליארד שקל, נסחרת כעת לפי 187 מיליון שקל בלבד בצל עודפי מלאי ותחרות סינית

נתנאל אריאל 10:55
צילום: מיטל וייזברג
צילום: מיטל וייזברג

המסחר במניית מיטרוניקס שבשליטת קיבוץ יזרעאל (56%) לא החל הבוקר לאחר שהחברה מסרה לבורסה כי היא צפויה לפרסם דיווח על אירוע מהותי ולאחריו יחל המסחר. ככל הידוע יש מגעים בין חברת ניקוי הבריכות לבין קרן פימי של ישי דוידי להעברת השליטה בחברה.

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המכירה, אם תתקיים, תגיע אחרי שמניית מיטרוניקס איבדה בשנים האחרונות כמעט את כל שוויה. כעת המניה נסחרת לפי שווי של 187 מיליון שקל בלבד.

כזכור, החברה שבתפארתה שלטה ביותר מחצי משוק ניקוי הבריכות העולמי, הגיעה לשווי שיא של 9.1 מיליארד שקל בימי מגיפת הקורונה. מיטרוניקס נהנתה מרוח גבית אדירה בשנות מגפת הקורונה. הסגרים וההישארות בבתים הובילו לזינוק עולמי ברכישת רובוטים לניקוי בריכות. החברה הציגה צמיחה בהכנסות, שיעורי רווחיות גבוהים.

באותם ימי שיא שווי המניות לכל אחד מ-300 חברי קיבוץ יזרעאל הגיע ל-17 מיליון שקל. כיום מחזיקים החברים כולם במניות בשווי מצרפי של 100 מיליון שקל, כלומר 300 אלף שקל בלבד לכל חבר.

אלא שעם דעיכת הקורונה, אלא שעם דעיכת הקורונה החברה נתקעה עם מלאים גדולים מדי ובמקביל נכנסו לשוק רובוטים סיניים זולים שהתחרו בחברה על נתח השוק. עם החזרה לשגרה והעלייה בשיעורי הריבית בעולם, החל להיווצר פער משמעותי בין ההזמנות שקיבלה החברה לבין הביקוש בפועל מצד צרכני הקצה. המפיצים ורשתות השיווק (בעיקר בארה"ב ובאירופה) נתקעו עם מלאי חריג בהיקפו, מה שהוביל לעצירת הזמנות חדה, פגיעה ברווחיות ואזהרות רווח.

במיטרוניקס ביצעו בשנים האחרונות תוכנית התייעלות ויצאו בתוכנית השקעה במטרה לחזור ולהיות רלוונטית לטווח ארוך יותר.