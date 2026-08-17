לאחר הסיבוב הרווחי בישראכרט: דורי נאוי מצליח גם עם מימון ישיר

הפנייה לתחום המשכנתאות, לצד עסקי האשראי לרכב המסורתיים, מתבררת כמשתלמת מבחינת חברת המימון החוץ בנקאי הגדולה בישראל, מימון ישיר .

החברה שבשליטת משפחת שנידמן (צור שמיר), ובניהול ערן גולן, סיכמה את הרבעון השני של השנה עם זינוק של יותר מפי 4 ברווח הנקי לכ-69 מיליון שקל. מחצית מהרווח מיוחסת לפעילות המשכנתאות הצומחת שבה החלה החברה בסוף שנת 2021. מחציתו השנייה נובעת מעסקי מימון הרכב. במחצית זינק הרווח הנקי ב-230% ל-117 מיליון שקל. החברה תחלק בעקבותיה דיבידנד בגובה של 48 מיליון שקל.

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בתחום המשכנתאות מציעה מימון ישיר הלוואות המגובות בדירת הלווה כבטוחה, בריביות הגבוהות מהנהוג במערכת הבנקאית. כך, במחצית הראשונה השנה נשאו המשכנתאות שלה ריבית קבועה וצמודת מדד של 7.45% בממוצע (כלומר ריבית נומינלית של כ-9%).

הלוואות מסוג זה בסכום של 802 מיליון שקל היוו 61% מסך המשכנתאות שהעמידה מימון ישיר במחצית (בסך 1.3 מיליארד שקל), והיתרה הן הלוואות בריבית פריים.

נהנתה ממבצעי המימון בענף הרכב

ההכנסות שרשמה מימון ישיר מפעילות המשכנתאות ברבעון עמדו על 137 מיליון שקל - כפול מברבעון המקביל. הללו הורכבו בעיקר מהכנסות ממתן אשראי של כ-82 מיליון שקל, שיערוך תיק ההלוואות ב-48 מיליון שקל ועמלות בסך 6 מיליון שקל. בסיכום המחצית גדלו ההכנסות מפעילות המשכנתאות ב-108% ל-247 מיליון שקל.

הרווח הנקי מתחום המשכנתאות יותר משילש עצמו ברבעון השני ל-37 מיליון שקל. נכון לסוף הרבעון מימון ישיר מעמידה הלוואות משכנתא בסך של 3.1 מיליארד שקל, עלייה של 30% בתוך שנה.

ההכנסות מתחום הרכב גדלו גם הן בשיעור נאה של 10% והסתכמו ב-362 מיליון שקל, עלייה שנבעה מגידול בתיק הלוואות הרכב של החברה. החברה נהנתה ממבצעי מימון נדיבים שהעניקו יבואני הרכב ללקוחותיהם, על רקע השחיקה בשער הדולר. בסיכום המחצית היו ההכנסות מתחום הרכב כ-639 מיליון שקל, עלייה של 11%.

רווחי פעילות הרכב ברבעון השני הסתכמו בכ-37 מיליון שקל (גידול של יותר מפי 5), ובסיומו עומד היקף תיק הלוואות הרכב של החברה על 7.5 מיליארד שקל (לא כולל תיקי הלוואות שנמכרו).

הפסדי האשראי של מימון ישיר קטנו ברבעון ב-8% והסתכמו ב-72 מיליון שקל, אך במחצית דווקא עלו ב-18% ל-145 מיליון שקל, כשעיקר ההפרשות נבעו מהלוואות בתחום הרכב. בפעילות המשכנתאות חלה עלייה מסוימת בהפסדי האשראי, מ-0.1% ל-0.3% ברבעון ובמחצית, אך מדובר בסכומים זניחים של 1 מיליון שקל ו-3 מיליון שקל בהתאמה.

ערן גולן, מנכ''ל מימון ישיר / צילום: עופר חג'יוב

דורי נאוי מורווח 24% על ההשקעה

לא רק משפחת שנידמן, בעלת השליטה, נהנתה מהשיפור החד בתוצאות מימון ישיר. גם המתחרה, חברת המימון החוץ בנקאי נאוי גרופ, שמוביל בעל השליטה דורי נאוי, נהנתה מהשיפור בביצועים שמשתקף במניית מימון ישיר.

נאוי מחזיקה במניות מימון ישיר בשיעור שהגיע במהלך הרבעון השני לכ-10% מהחברה, בהשקעה של 157 מיליון שקל. בשווי השוק של המניות כעת - כ-194 מיליון שקל, מדובר ברווח על הנייר של כמעט 40 מיליון שקל, ותשואה של 24% על ההשקעה. מניית מימון ישיר עלתה מתחילת השנה ב-20% לשווי חברה נוכחי של 2 מיליארד שקל.

נזכיר כי ביולי שעבר מימשה נאוי את השקעתה בחברת כרטיסי האשראי ישראכרט (3% ממניות החברה) בתמורה ל-206 מיליון שקל, וברווח שהוערך בכ-100 מיליון שקל (כולל דיבידנדים).

בדוחות לרבעון השני, מציינת נאוי כי רכשה את מניות מימון ישיר "בהתאם לתוכנית האסטרטגית לביצוע השקעות ריאליות בתחומים הקרובים לתחום עיסוקה של החברה". נאוי מתחרה של מימון ישיר גם במשכנתאות, לאחר שהקימה בדצמבר 2024 את חברת "נאוי את לוזון" הפועלת בתחום.

ברבעון השני צמחו הכנסות המימון של נאוי ב-11% ל-121 מיליון שקל, ובסיכום המחצית עלו ב-16% ל-247 מיליון שקל. הצמיחה נבעה מגידול ביתרות התיק הממוצע של ההלוואות שהעמידה החברה.

מנגד, ההוצאות להפסדי אשראי הכפילו את עצמן ברבעון ל-8.7 מיליון שקל, ובמחצית ל-17 מיליון שקל.

בשורה התחתונה הציגה נאוי עלייה של 10% ברווח הנקי הרבעוני ל-55 מיליון שקל, כאשר בסיכום המחצית זינק הרווח הנקי ב-20% ל-108 מיליון שקל. בעקבות הדוחות החזקים זינקה מניית נאוי ב-10% ביומיים לשווי של 1.6 מיליארד שקל.