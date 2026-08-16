על רקע הגאות בשווקים, בית השקעות נוסף בדרך לבורסה בתל אביב. חברת ניהול התיקים וקרנות הנאמנות פסטרנק שהם הגישה תשקיף לקראת הנפקה ראשונית של מניותיה (IPO) בבורסה, לפי שווי מוערך של 300 מיליון שקל (לפני הכסף). במסגרת המהלך, אותו מובילה אי.בי.אי חיתום, תגייס החברה כ-75 מיליון שקל.

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לפסטרנק שהם יש שני תחומי פעילות מרכזיים: ניהול תיקי השקעות וקרנות נאמנות. בתחום הקרנות, המהווה כ-82% מההכנסות, היא מנהלת קרנות נאמנות באמצעות שימוש במודל אירוח (הוסטינג), בסכום כולל של כ-6 מיליארד שקל. במסגרת תחום פעילות ניהול ההשקעות היא מנהלת עבור לקוחותיה תיקי ניירות ערך ונכסים פיננסים, בשווי של כ-3.3 מיליארד שקל.

את שנת 2025 סיימה החברה עם הכנסות של כ-56 מיליון שקל, צמיחה של כ-107% ביחס לנתון שנרשם בשנת 2024. הקפיצה בהכנסות נבעה מגידול בהיקפי הפעילות שווי (שווי הכנסים וגיוסים). לכך תרמה גם תוספת של 7 מיליון שקל מדמי ההצלחה שגבו קרנות הגידור בנאמנות של החברה, שנגזרים מביצועי הקרנות, שנהנו מגידול בנכסיהם. בשורה התחתונה, הרווח הנקי זינק בכ-160% ועמד על כ-26.9 מיליון שקל.

ברקע, על אף שקרנות הגידור בנאמנות מהוות רק 5% מהיקף הנכסים שהיא מנהלת בפעילות הקרנות, ההכנסות ממנה מהוות כמעט 20%. זאת היות שבקרנות הגידור בנאמנות גובים בתי ההשקעות, לצד דמי הניהול, גם דמי הצלחה הנגזרים מהביצועים של הקרנות (על-פי רוב 20% הצלחה מהרווח).

בתוך כך, להערכת החברה, הכנסות הקבוצה בחציון הראשון לשנת יעמדו על 30-31 מיליון שקל, בעוד הרווח הנקי יעמוד על 15.5-16.5. כל זאת, מבלי לקחת בחשבון את עמלות ההצלחה להן היא עשויה להיות זכאית בתחום פעילות קרנות הגידור.

ירכשו סוכנות ביטוח

בעלי השליטה בחברה הם שני המייסדים, ערן פסטרנק, המכהן כיו"ר החברה (60% מההון), ושי שהם, המכהן כמנכ"ל (40%). השניים הקימו את בית ההשקעות בשנת 2010, לאחר שכיהנו בתפקידים בכירים בשוק ההון, ובין היתר בבית ההשקעות תמיר פישמן, בו כיהן פסטרנק בתפקידו האחרון כסמנכ"ל של הבית, בעוד שהם עסק בניהול השקעות.

תמורת ההנפקה צפויה לשמש את פסטרנק שהם לרכישת 50% מסוכנות ביטוח, על-מנת להיכנס לתחום הפיננסים (גמל, השתלמות פנסיה וביטוחי חיים). בחברה מציינים כי מהלך מעין זה ייצר סינרגיות עם פעילות מחד, אך גם ייצר פעילות שאינה בעלת קורלציה הדוקה לפעילות שוק ההון כמו ניהול תיקים וקרנות נאמנות, מה שיהווה גידור טבעי מסוים לפעילות הקיימת.

כמו כן, לפני מספר חודשים חתמה פסטרנק שהם על הסכם השקעה בסטארט-אפ הפיננסי מאני פלואו, שפיתח מערכת טכנולוגית עבור יועצי משכנתאות.

ישחזרו את ההצלחה של מור?

במקרה שהנפקת פסטרנק שהם תושלם, הרי שמדובר בהצטרפות ראשונה של בית השקעות לבורסה מזה כעשור. זאת, לאחר שבשנת 2017 הונפק בית ההשקעות מור לפי שווי של 240 מיליון שקל.

בפסטרנק שהם יקוו לשחזר את ההצלחה של מור, שהפך לאחד מבתי ההשקעות הגדולים בישראל. על רקע הגאות בשווקים השלימה מניית מור בשלוש השנים האחרונות זינוק של מעל 500%, שהביא אותה לשווי של 2.94 מיליארד שקל.