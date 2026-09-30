סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

9:05

חברת הדיפנס-טק סמארט שוטר עדכנה הבוקר על חוזה אסטרטגי בארה"ב: החברה נבחרה כספקית יחידה של משרד המלחמה האמריקאי לאספקת מערכות ה-SMASH ליירוט רחפנים קטנים, בהיקף מקסימלי של עד 150 מיליון דולר.

לפי הודעת החברה, מדובר בחוזה ל-36 חודשים (שהתקבל דרך כוח המשימה המשולב JIATF-401 במסגרת תוכנית "Domestic Shield"), התומך בדרישות הגנת כוחות ובסיסים בארה"ב ומחוצה לה. זהו חוזה מסגרת (IDIQ), כאשר תזמון ההזמנות והיקפן בפועל ייקבעו בהמשך.

חמישה דברים לקראת יום המסחר

8:30

1. שוק המניות

הבוקר בשווקים נפתח לאחר שאתמול חלה תפנית חדה בקצב בו הסוחרים מצפים שהריבית בארה"ב תטפס. לקראת סוף יום המסחר החולף, נשיא הפד בניו יורק ג'ון וויליאמס צוטט בכלי התקשורת הכלכליים בחו"ל באומרו כי "אין צורך בדחיפות" לגבי העלאת ריבית נוספת בקרוב (ראו הרחבה מטה).

בעקבות הדברים, תשואות האג"ח הממשלתיות הארוכות־טווח נסוגו מהגבהים החדשים אליהן הגיעו אתמול, והתשואה לשנתיים אף עברה לירידה. במקביל, ההסתברות שמתמחרים השווקים להעלאת ריבית נוספת באוקטובר נחתכה בחדות מרמה של קרוב ל-70% לכ-47% הבוקר.

על רקע זה, התשואה לעשר שנים יורדת הבוקר בכ-2 נקודות בסיס לרמה של 5.24%, והתשואה ל-30 שנה יורדת במעל 3 נקודות בסיס לרמה של 5.56%. גם החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים בירוק.

יום המסחר בתל אביב צפוי להיפתח בטריטוריה חיובית.

המניות הדואליות יחזרו מוול סטריט עם פער ארביטראז' חיובי כולל של כ-0.5%. קמטק צפויה לבלוט לחיוב ולטפס בכ-4%, כאשר נובה וטאואר יעלו בכ-3.5% ובכ-1.8%, בהתאמה. גם טבע צפויה לתמוך בעליות ולטפס בכ-2%.

אתמול, הבורסה סגרה את היום בירוק, כאשר את העליות הובילו מניות השורה השנייה. מדד ת"א 35 רשם עלייה מזערית, ומדד ת"א 90 הוסיף לערכו כ-0.7%.

מי שריכזה עניין רב במהלך המסחר היא מניית מיטב טרייד , שסבלה מירידה של 3.4%. ברקע, החברה דיווחה כי בסוף השבוע האחרון התרחש ניסיון פריצה לאלפי חשבונות בפלטפורמת המסחר שהיא מפעילה, המנהלת את כספם של כ־134 אלף לקוחות. על אף שהפורצים לא הצליחו להשיג גישה לחשבונות המסחר של הלקוחות, הם הצליחו לשלוף מידע אישי הכולל את מספר תעודת הזהות ומספר חשבון הבנק של לקוחות בודדים.

המניה שהובילה את העליות במדד ת"א 125 היא אלקטרה נדל"ן , שתיקנה חלק משמעותי מהירידות שרשמה בתחילת השבוע וטיפסה בקרוב ל-10%. בעת האחרונה סבלה החברה, שבשליטת אלקו , מעליית הריבית בארה"ב לצד תשואות פושרות שהציגו נכסיה.

אחריה, בלטה לחיוב גם ענקית אבטחת הסייבר פאלו אלטו , עם עלייה של מעל 6%. המניה נסחרת סביב שיא כל הזמנים שלה ושווי השוק שלה עומד על כ-984 מיליארד שקל - במרחק נגיעה מרף הטריליון שקלים.

אתמול, הבורסה בניו יורק חתמה את יום המסחר בירידות, אך מתונות ביחס לאלו שנרשמו מוקדם יותר באותו היום. מדדי ה-S&P 500 והדאו ג'ונס נסוגו שניהם בכ-0.2%, בעוד הנאסד"ק איבד מערכו כ-0.1%.

מחירי הנפט ותשואות האג"ח הממשלתיות המשיכו להכתיב את הכיוון של השווקים. התשואה ל-30 שנה טיפסה בשלב מסוים אל מעל לרף ה-5.6% - רמה שנראתה לאחרונה רק ב-2002. גם התשואה לעשר שנים טיפסה ונותרה סביב רמה שנראתה רק ב-2007, אך בהמשך העליות בקרב התשואות הארוכות הצטמצמו, והתשואה לשנתיים - שמשקפת את ציפיות הריבית לטווח קצר - עברה לירידות. הסיבה: דבריו של ג'ון וויליאמס, נשיא הפד בניו יורק.

וויליאמס אמר כי הוא רואה בהעלאת ריבית נוספת אפשרית, אך אין בעיניו סיבה למהר. לדבריו, "אחרי צעד המדיניות שנקטנו בפגישה שלנו בספטמבר, אין צורך בדחיפות, ויש לנו זמן לאסוף מידע נוסף. הצטברות של נתונים נוספים אמורה לספק בהירות רבה יותר לגבי המגמות בכלכלה והסיכונים הנלווים להשגת היעדים שלנו - וכך גם להשגת ההתאמה הנכונה של המדיניות המוניטרית". עם זאת, הוא ציין כי "התאמה כלפי מעלה אחת נוספת של טווח היעד של ריבית הפד עשויה להיות מתאימה בשלהי שנה זו, כדי לתמוך בחזרה במועד מוקדם יותר של האינפלציה ליעד".

שני נתוני מאקרו מרכזיים שיפורסמו היום בצהריים יתפסו את תשומת לבם של המשקיעים: ה-PCE לחודש אוגוסט - מדד האינפלציה המועדף על הפד (ראו הרחבה תחת סעיף 4) ומדד התעסוקה של ADP, שעוקב אחר המשרות בחברות הפרטיות. זאת, כמובן, לקראת דוח התעסוקה הקריטי לחודש ספטמבר שיפורסם ביום שישי. בנוסף, יפורסם היום האומדן השני של הצמיחה בארה"ב לרבעון השני.

אחרי נעילת המסחר בוול סטריט, יתפרסמו גם תוצאותיה הכספיות של ענקית השבבים מיקרון . האנליסטים צופים כי רווחיה יוכפלו ביותר מפי 10 ויעמדו על 31.45 דולר למניה, לעומת נתון של 3.03 דולר ברבעון המקביל אשתקד.

באסיה, המסחר מתנהל הבוקר במגמה מעורבת. הבורסה בטוקיו עולה בקרוב ל-2% ובורסת שנגחאי מטפסת בכ-0.3%, בעוד הבורסה בהונג קונג נחלשת בכ-0.2% ובורסת סיאול מאבדת מערכה כ-0.6%.

2. שוקי האג"ח

העלייה בתשואות האג"ח הממשלתיות בשבועות האחרונים עוררה מחדש חששות בקרב משקיעי האג"ח, אך בבנק ההשקעות יוליוס בר רוצים להרגיע.

"עליית תשואות מתורגמת ישירות לירידות במחירי האג"ח, ולכן התמחור מחדש האחרון מהווה תקופה לא נוחה עבור תיקי האג"ח. ואולם, שאלת המפתח אינה האם התשואות עולות, אלא מדוע הן עולות", כתבו כלכלני הבנק.

התשובה לכך לפי כלכלני הבנק היא כי "נראה שמדובר בעליית התשואות הריאליות, ולא ביטוי לכך שציפיות האינפלציה מאבדות עיגון. במילים אחרות, השווקים אינם מטילים ספק באמינות הפד וביכולתו לרסן את האינפלציה. אילו העלייה בתשואות הייתה נובעת מעלייה משמעותית בציפיות האינפלציה, המשמעויות היו מדאיגות הרבה יותר".

3. שוקי הסחורות והמטבעות

מגמת ההתחזקות של הדולר מול השקל נמשכה אתמול ושערו היציג נעמד על כ־3.07 שקלים, עלייה של כ־0.2%. הבוקר, הוא נסחר ביציבות מעט ושערו הרציף עומד מעט מתחת לרף זה.

המגמה מגיעה על רקע התרחבות פערי הריביות מול ארה"ב, וירידות השערים בוול סטריט; בו זמנית חוסר הוודאות הגאו־פוליטי ותשואות האג"ח הגבוהות מחזקים את ערכו של הדולר מול המטבעות האחרים. מדד הדולר (DXY), שאומד את כוחו בעולם, נסחר ביציבות הבוקר ועומד על כ-101.3 נקודות - לא רחוק משיא של שלושה חודשים.

מחירי הנפט סיימו את היום החולף בירידות של עד 3.5%. הבוקר, הם רושמים עליות קלות, כאשר נפט מסוג ברנט נסחר סביב 103 דולר לחבית ונפט מסוג אמריקאי (WTI) נסחר מעט מתחת לרף ה-90 דולר.

ברקע לירידות שנרשמו אמש, ב-CNBC דווח שדוח של חברת המודיעין Kpler הראה כי יצוא הנפט הסעודי מראה סימני התאוששות. החברה ציינה כי תמונות לוויין אישרו "התאוששות תפעולית משמעותית" במסופי יצוא הנפט הסעודיים יאנבוּ ומוּאג'יז. לפי החברה, בין יום שבת ליום שני, 12.5 מיליון חביות הוטענו על תשע מכליות ביאנבוּ.

4. מאקרו

מדד ה-PCE לחודש אוגוסט צפוי להציג עלייה חודשית של 0.4%, בעוד מדד הליבה המנכה את מחירי האנרגיה והמזון צפוי לטפס ב-0.3%; ברמה השנתית, המדד צפוי לעמוד על 3.7% או לטפס מעט ל-3.8%, בעוד מדד הליבה צפוי לטפס ל-3.4% - עדיין נתונים שנמצאים במרחק רב מיעד ה-2% של הפדרל ריזרב. הפתעה כלפי מעלה או מטה צפויה להשפיע על ציפיות הריבית בשווקים וכן על תשואות האג"ח.

באתר Tradingkey דווח כי הלשכה לניתוח כלכלי בארה"ב (BEA) תבצע במקביל לפרסום זה עדכונים שנתיים לחשבונות הכלכליים הלאומיים, כולל לנתונים היסטוריים של התוצר, ההכנסה האישית והצריכה. כך שמעבר להתמקדות בנתוני חודש אוגוסט בלבד, השוק יצטרך לעקוב אחר עדכונים אפשריים לנתוני האינפלציה וההוצאות מהעבר.

בגזרת שוק התעסוקה, מדד התעסוקה של ADP צפוי להציג תוספת של 68 אלף משרות במגזר הפרטי. זאת, לעומת תוספת של 38 אלף משרות בחודש הקודם.

אך כאמור, המנה העיקרית תהיה דוח התעסוקה שיתפרסם ביום שישי. כלכלנים שנסקרו על־ידי רויטרס מעריכים כי הדוח לחודש ספטמבר יציג תוספת של כ-100 אלף משרות. ג'ים באירד, מנהל השקעות ראשי ב-Plante Moran Financial Advisors, אמר לרויטרס השבוע כי "השוק יהיה די מרוצה מדוח תעסוקה טוב, אבל לא נהדר. אם הדוח יציג התחממות משמעותית, הוא יוכל בקלות לגרור תגובה שלילית של השווקים בטווח הקצר, שכן הוא ייתפש כגורם שמחזק את הטיעון בעד העלאת ריבית נוספת באוקטובר".

למרות התייקרות האנרגיה, אינפלציה "דביקה", מתיחות גאו־פוליטית וסביבת ריבית גבוהה, הכלכלה האמריקאית מפגינה חוסן. התרחבות המגזר העסקי, הנתמכת בהוצאות הצרכנים ובהשקעות עתק ב־AI, דוחפת את התחזית מעלה: הפדרל ריזרב של אטלנטה מעריך כי כלכלת ארה"ב בדרך לצמיחה שנתית של 5.1% ברבעון השלישי, לעומת תחזית שמרנית של 2.7% מטעם איגוד הבנקים האמריקאי, למשל.

עם זאת, הפריחה הכלכלית חושפת פער. מונה מהאג'ן, ראש אסטרטגיית ההשקעות ב־Edward Jones, סבורה כי "המשתתפים בשוק המניות חשים את אפקט העושר; אלו שלא, מרגישים את האינפלציה". במקביל, לחצי האינפלציה מתגברים עקב התייקרות חומרי הגלם, שיבושי אספקה ומחירי דלק גבוהים; אלו עשויים לאלץ את הפד להעלות שוב ריבית, צעד שעלול לבלום את שוקי המניות והדיור ולפגוע בצמיחה.

5. תחזית

"לחברות הקייטרינג יש הזדמנות של 3 מיליארד דולר: לספק מזון, מתקני כושר ובידור לקבוצה הולכת וגדלה של עובדי דאטה־סנטרים", כתבו אתמול בבלומברג.

לנוכח ההוצאות העצומות של ענקיות הטכנולוגיה לטובת הקמת תשתיות ובניית חוות שרתים, בבלומברג ציינו כי חברות שירותי מזון גלובליות כמו ארמארק האמריקאית, קומפס גרופ הבריטית וסודקסו הצרפתית נשכרות לספק שירותים הנעים מכביסה ועד לכיבוד סביב השעון - הן עבור פרויקטים בבנייה והן עבור קמפוסים שנמצאים כבר בפעילות מלאה.

סטיוארט גורדון ויבגני באצ'בארוב, אנליסטים של בלומברג, ציינו כי מגמה זו "מצביעה על כמה שנים של ביקוש גבוה לשירותי הסעדה, משק בית וניהול מתקנים". להערכתם, ההזדמנות של מיקור החוץ תגיע להכנסות שנתיות של 3.2 מיליארד דולר בשנת 2032.

בבלומברג ציינו כי ארמארק מסרה לאנליסטים באוגוסט שהיא צופה הכנסות נוספות של 400 עד 500 מיליון דולר מחוזי מרכזי נתונים בשנות הכספים 2027 ו-2028. השבוע, היא הודיעה כי תספק שירותי הסעדה, חדרי כושר ו"בידור בסגנון אתר נופש" במרכז נתונים בטקסס המעסיק למעלה מ-4,000 עובדים - עסקה שהאנליסטים של בנק ההשקעות סיטי מעריכים כי תוסיף כ-100 מיליון דולר לקצב ההכנסות השנתי (run rate) ככל שפעילותה תתרחב.

ליאו קרינגטון, אנליסט בבנק סיטי, אמר לבלומברג כי "אם מתחילים עם ארמארק, נראה שההזדמנות הזו ממשית - החוזים החתומים והאופן שבו המודל הכלכלי עובד מלמדים שמדובר באירוע מהותי. כמעט מכל כיוון שמסתכלים על זה - בין אם זו ההזדמנות בארה"ב ובין אם ברמה הגלובלית, לא צריך הרבה דמיון כדי להגיע למספרים גדולים למדי".

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