מדוע מניית אלקטרה נדל"ן התרסקה בכ-16% היום?

מניית אלקטרה נדל"ן , המתמחה ברכישת מקבצי דיור בארה"ב נופלת בשיעור חריג של 15% במהלך המסחר ביום שני, כאשר מחזור המסחר שלה עומד על כ-12 מיליון שקל בצהריים, כפול מהמחזור היומי הממוצע שלה בשנה האחרונה. בשוק יש שמצביעים על יציאתה הצפויה של המניה ממדד ת"א 90 בעדכון המדדים הקרוב. אך ייתכן כי מדובר גם בעליית הריבית בארה"ב, שעשויה להשפיע על כלכליות ההשקעות שלה. עם זאת, לא ידוע על אירוע חריג שהתרחש בחברה.

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מניית אלקטרה נדל"ן צללה ב-66% מתחילת השנה, והחברה איבדה מעל למיליארד שקל משווי השוק שלה. החברה בשליטת אלקו (49%) ובניהולו של יניב אמיר, והיא פועלת בתחום מקבצי הדיור ומחזיקה בארבע קרנות השקעה שפועלות ומגייסות כספים לרכישת אותם מקבצים. היא משביחה ומשכירה אותם, ונהנית מדמי הצלחה כשהיא מצליחה למכור אותם ברווחים נאים. שווי הנכסים המנוהלים על ידה עמד בתום המחצית הראשונה של השנה על 9.7 מיליארד דולר, ויש לה 37 אלף יחידות דיור שהיא משכירה ומנהלת.

אלקטרה נדל"ן דיווחה בתחילת ספטמבר כי מכרה מקבץ דיור במדינת ג'ורג'יה בארה"ב בתמורה ל-45.9 מיליון דולר - עסקה שהותירה אתה ללא רווח או הפסד מהותי לדבריה. החברה ממשיכה לגייס קרנות השקעה לרכישת מקבצי דיור, והודיעה במחצית הראשונה על גיוס של מעל חצי מיליארד דולר לקרן החמישית למטרה זאת, שגויסו מגופים מוסדיים בתוך כשבעה חודשים בלבד. כמעט כל גוף מוסדי ישראלי מושקע בקרנות של החברה, מענקיות הביטוח הפניקס, הראל, מנורה וכלל דרך בתי השקעות כדוגמת מיטב, אי.בי.אי ואנליסט וגופים נוספים.

ייתכן שעיקר הנפילה מוסבר בעדכון המדדים המתקרב. מנהל ההשקעות ליאור וידר, בעל שירות המידע "מכפיל רווח", יצא מוקדם יותר היום בסקירה שהפנתה לכתבת גלובס מהיום שכותרתה: "עשרה ימים גורליים בבורסה: הקרב על מדד ת"א 35 וגל ההדחות הצפוי בת"א 90".

וידר מציין שם כי "שורת חברות שסבלו מירידות שערים חדות בחצי השנה האחרונה נמצאות בדרכן החוצה ממדד ת"א 90. הבולטות שבהן הן אלקטרה נדל"ן, ארית תעשיות וחברת השבבים קווליטאו , שאיבדו בין מחצית לשני שלישים משוויין ונסחרות כעת בשווי של 1.3 עד 1.7 מיליארד שקל, הרחק מרף ההישרדות הנדרש במדד (כ-2.1 עד כ-2.2 מיליארד שקל)".

ייתכן גם שסביבת הריבית המטפסת בארה"ב משפיעה כמובן לשלילה על החברה. את המחצית סיכמה עם הפסד תפעולי של 5.7 מיליון דולר, שירד משמעותית מהפסד תפעולי של 9.7 מיליון דולר במחצית המקבילה אשתקד. אך בשורה התחתונה, ההפסד העמיק מ-19.4 מיליון דולר במחצית הראשונה של 2025 להפסד של 23.1 מיליון דולר במחצית הראשונה של השנה הנוכחית. ייתכן גם כי המשקיעים חוששים ששתי סדרות האג"ח השקליות של החברה (בהיקף של 680 מיליון שקל) עלולות להכביד בהמשך על הוצאות המימון של החברה, שכן הכנסותיה בארה"ב נקובות בדולר ותשלומי הריבית עבורן הם בשקלים כאמור.