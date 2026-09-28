"משהו תמיד נשבר בסוף" - האזהרה משוק האג"ח

תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב לא עוצרות, והולכות וגוברות האזהרות שנשמעות בשווקים מפני תיקון בשוק המניות - כלומר, ירידה של בין 10% ל-20% מהשיא.

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נזכיר כי התשואה לעשר שנים נמצאת כעת בשיא מאז 2007, בעוד התשואה ל-30 שנה נמצאת בשיא מאז 2004. בין הסיבות לכך: החובות המדינתיים התופחים ברחבי העולם, המתיחות הגאופוליטית, חששות האינפלציה לנוכח זעזוע האנרגיה העולמי והציפיות להידוק מוניטרי בארה"ב ובמדינות נוספות.

תשואות האג"ח הממשלתיות משפיעות באופן ישיר על עלויות הלוואה לצרכנים ולעסקים, לרבות הלוואות רכב ומשכנתאות. הריבית הממוצעת על משכנתא ל-30 שנה טיפסה בשבוע שעבר אל מעל 7% - הרמה הגבוהה מאז תחילת 2025. אך התשואות הגבוהות גם מפעילות לחץ שלילי על שוקי המניות, שכן איגרות חוב הופכות כך למתחרות בטוחות ואטרקטיביות יותר בהשוואה לנכסי סיכון.

ב-CNBC הצביעו בסוף השבוע על כך שיותר מאשר גובה התשואות עצמן, מה שמטריד הוא קצב העלייה. ביום רביעי האחרון, התשואה לעשר שנים רשמה את הזינוק היומי החד ביותר שלה מאז אפריל 2025.

ההיסטוריה מראה שכשהתשואות מטפסות בקצב מהיר כפי שנראה לאחרונה, "משהו תמיד נשבר בסוף" - כך אמר ל-CNBC ג'ון רוק, ראש אנליזה טכנית ב-22V Research. מחקר שערך רוק על תנועת התשואה לעשר שנים בחמשת העשורים האחרונים העלה כי ישנם 16 מקרים בהם נרשמה עלייה בקצב מהיר כפי שנראה כיום - ולדבריו, בכל אחד מהמקרים הללו אסון כלכלי כלשהו התרחש.

ב-CNBC ציינו כי בעוד שקנה המידה של המשברים הללו משתנה בהשפעותיו על השווקים, הקפיצה בתשואות כמעט תמיד הובילה להפרעה כלשהי בשווקים הפיננסים שהכבידה על נכסי הסיכון. בין המשברים הבולטים עליהם הצביע רוק: התרסקות שוק המניות ב-1987, המשבר הפיננסי באסיה ב-1997, התפוצצות בועת הדוט-קום ב-2000 ומשבר הסאב-פריים ב-2008. "כמו שיום בא אחרי לילה, כשהתשואה לעשר שנים מזנקת, משהו חוטף נוקאאוט. פשוט משתלם להיות זהיר", אמר רוק.

כמה רחוק התשואות ילכו?

באתר הכלכלי Buisness Insider הביאו את דבריו של סטיב אייזמן, אחד מהסוחרים שחזו את המשבר הכלכלי ב-2008 והתפרסמו בסרט "The Big Short"; "תיקון בשווקים נראה קרוב", הוא כתב בבלוג שלו. "זה נראה שרמת ה-5% היא הרוביקון בשביל השוק". אייזמן ציין כי תשואות גבוהות יותר מגדילות את הגירעון ופוגעות בשוק הדיור; "והן פוגעות בסיפור ה-AI, שהפך כעת לסיפור שבאופן חלקי עוסק במינוף", הוא אמר בהקשר להנפקות החוב העצומות של ענקיות הטכנולוגיה.

ב-Buisness Insider הצביעו על כך שחשש נוסף הוא שתשואות האג"ח הממשלתיות הגבוהות יתחרו באלה שמוצעות במסגרת הנפקות החוב של ענקיות הטכנולוגיה, שנדרשות להן כדי לממן את ההתרחבות בתחום ה-AI. "אם ענקיות הטכנולוגיה יצטרכו להמתיק את העסקה עם תשואות גבוהות יותר כדי למשוך משקיעים, הדבר יכול לפגוע בכלכליות של פרויקטי בינה מלאכותית, בעת בה השווקים ממילא מודאגים מנושא ההחזרים על הוצאות ההון", נכתב.

האסטרטג הוותיק אד ירדני כתב השבוע כי "העלייה המהירה בתשואות לשנתיים ברחבי העולם מסמנת שהבנקים המרכזיים הגדולים צריכים להרים את רמות הריבית שלהם עוד יותר, בתגובה ללחצים האינפלציוניים של מחירי נפט גבוהים יותר לזמן רב יותר, תוצאה של האסקלציה המחודשת של המלחמה במזרח התיכון. באופן מצער, הריביות הגבוהות האלה גם מחריפות את התחזיות לגבי גירעונות ממשלתיים גדולים בעולם".

בבנק ההשקעות BNP Paribas מהדהדים את דבריו של ירדני. גוניט דינגרה, ראש אסטרטגיית ריבית ארה"ב בבנק, כתב בהודעה למשקיעים כי "אם הפד יבצע את ארבע העלאות הריבית שמתומחרות כעת בשווקים, נטל הריבית של משרד האוצר יעלה ב-116 מיליארד דולר בשנה הראשונה, ובכ-168 מיליארד דולר בשנה השנייה. בשביל הקונטקסט, עלייה של 168 מיליארד דולר בהוצאות על ריבית תמחק את כל ההכנסות ממכסים שנאספו ב-2025". מה שבתורו, ישפיע לרעה על הגירעון הממשלתי.

בשיחה עם CNBC בסוף השבוע שעבר, ירדני העריך כי רמה של 5.2% בתשואה לעשר שנים אינה גבוהה מספיק בשביל "לשתק" (במקור: "kneecap") את שוק המניות. לדבריו, "אנחנו נתחיל לדאוג אם נגיע לגובה של 6%".