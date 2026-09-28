לקראת עדכון המדדים בבורסה בתל אביב שיחול ב־5 בנובמבר, "עשרת ימי המסחר הקובעים" יחלו ביום חמישי השבוע. לפחות עבור אדם אחד זוהי תקופה מתוחה במיוחד. תהיה זו הפעם הרביעית ברציפות שהקבלן יגאל דמרי ניצב לקראת הדחה ממדד ת"א 35.

בפעמים הקודמות הוא נלחם על ההישארות במגוון דרכים: גייס כסף שוב ושוב בהיקף שכבר הצטבר ל־1.4 מיליארד שקל, מכר קרקע או הזיז מניות בתוך הקבוצה. הוא אף ניסה להתכונן לשני עדכוני המדדים הבאים עם מתן אופציות למוסדיים בעוד 420 מיליון שקל.

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אך הפעם נדמה שהמשימה מאתגרת עוד יותר עבורו. "הימים הקובעים" יסתיימו ב־15 באוקטובר ובסופם יחושב שווי השוק הקובע, שמורכב ממחיר המניה הממוצע באותם 10 ימי מסחר כפול מספר המניות הרשומות. כדי לשרוד את העדכון בת"א 35 מניה חייבת להיות אחת מ־39 הגדולות בבורסה. דמרי מדורג כיום במקום ה־47 עם שווי שוק של 8.76 מיליארד שקל, כחלק מהירידה במניות הנדל"ן בחצי השנה האחרונה. לצורך הדוגמה, במקום ה־39 מדורג כעת בית ההשקעות מיטב עם שווי של 10.2 מיליארד שקל. כלומר לדמרי נדרשת תוספת שווי של 1.4 מיליארד שקל - משימה לא פשוטה גם בשבילו.

אך יציאת מניית דמרי ממדד ת"א 35 אינה האירוע היחיד הצפוי להתרחש. נכון לעכשיו, עוד שתי מניות עתידות לפנות את מקומן במדד הדגל של הבורסה: קמעונאית המזון שופרסל של האחים יוסי ושלומי אמיר, שכרגע נמצאת גם היא בדרך להדחה מהמדד, כשהיא מדורגת במקום ה־42 עם שווי שוק של 9.68 מיליארד שקל; המניה איבדה 12.5% בשלושה ימים אחרי דוחות חלשים לרבעון השני, שכללו חולשה במכירה בחנויות וירידה ברווחים.

המניה השלישית שמתנדנדת כעת היא קנון של עידן עופר. חברת ההחזקות ששולטת בחברת האנרגיה או.פי.סי ולשעבר בעלת השליטה בחברת הספנות צים, חזרה למדד הדגל רק בעדכון האחרון וכעת שוב מועמדת לצאת ממנו. אך כיוון שהיא נמצאת במקום ה־40 בבורסה עם שווי שוק של 10.1 מיליארד שקל, הרי שהיא או שופרסל עוד עשויות לשנות את התמונה.

אם אכן שלוש המניות הללו ייצאו מת"א 35, הן יוכלו "להאשים" בכך גם את ענקית הסייבר פאלו אלטו - שנסחרת בשווי של 965 מיליארד שקל ומשקיפה על בורסת ת"א מלמעלה. זו הצטרפה לבורסה ברישום כפול לפני כחצי שנה ולמדד ת"א 35 בחודש אוגוסט האחרון ב"מסלול מהיר" (שבו מניה אחרת לא יוצאת מהמדד), כך שכיום יש 36 מניות במדד ת"א 35 ולכן מניה אחת חייבת לצאת ממנו בעדכון החצי שנתי הבא. אגב פאלו אלטו, היא תמשיך בכניסה המדורגת שלה למדדים בעדכון המתקרב, תעלה למשקל של 2.56% בת"א 35 ובת"א 125 וצפויה לקבל ביקושים גבוהים של יותר מ־800 מיליון שקל.

חברות האנרגיה במאבק

כאמור מניה אחת חייבת לצאת מהמדד כדי לחזור למספר המקורי של המניות בו, התוצאה היא שתתווסף למדד ת"א 35 מניה אחת פחות ממספר המניות היוצאות. כדי לעלות בזכות עצמה למדד, מניה צריכה להיות בין 30 הגדולות בבורסה, שלא כלולה במדד. הפעם אין אחת כזו ולכן מספר העולות ייקבע בהתאם למספר המניות שייצאו ממנו.

המועמדת המובילה לשדרוג למדד, שבו נהנות החברות מיוקרה, תשומת לב וסחירות מצד המשקיעים, היא חברת האנרגיה המתחדשת דוראל, שמשלימה זינוק של יותר מ־200% בשנה האחרונה. היא מדורגת כיום במקום ה־34 בבורסה עם שווי שוק של 11.5 מיליארד שקל.

אלא שהיא נמצאת כעת במאבק ראש בראש מול חברת האנרגיה המתחדשת המתחרה אנרג'יקס, שבבעלות חברת ההחזקות אלוני חץ. אנרג'יקס נפלטה מהמדד לפני שנה וחצי ונמצאת גם היא במומנטום חיובי, אך היא עלתה 'רק' ב־48% בשנה האחרונה ונמצאת במקום ה־35 בשווי של 11.4 מיליארד שקל. כמובן שייתכן כי שתיהן יעלו, כאמור, בהתאם למספר היוצאות מהמדד.

פאנלים סולאריים של חברת דוראל / צילום: תמר מצפי

אפשרות נוספת, פחות סבירה כרגע, היא שחברת המלונאות פתאל תחזור למדד. זאת בעיקר אם היא תצליח בימים שנותרו לעקוף את דוראל או אנרג'יקס, או את שתיהן, ובהתאם למספר המקומות שיתפנו במדד ת"א 35. פתאל נמצאת כעת במקום ה־36 בבורסה, אך עם שווי שוק של 10.8 מיליארד שקל.

הביטחונית שכוכבה דעך

גם במדד ת"א 90 (ובהתאם גם במדד ת"א 125) צפויים שינויים משמעותיים. מעבר לכך שהיורדות ממדד ת"א 35 צפויות להצטרף אליו, מי שכבר הבטיחה באופן מעשי את הצטרפותה למדד ת"א 90 היא מניית תדהר, חברת הבנייה החדשה בבורסה. בשווי של 7.7 מיליארד שקל - החברה ה־51 בשוויה בבורסה.

ברשימת המניות הבאות בתור נמצאות חברת הביומד אלפא תאו (מקום 52) שהצטרפה גם היא לת"א השנה ברישום כפול. זאת בכפוף לכך שתעמוד בקריטריון נוסף של סחירות במניה). אחריה מניית השבבים טלסיס, חברת התשתיות אפקון וחברת הנדל"ן אביסרור, אף הן חזקות בתמונת הכניסה לת"א 90 ו־125. כל אלה נסחרות בשווי שוק של מעל 3 מיליארד שקל (נמצאות במקומות 70־74 מבין מניות השורה השנייה). המניה האחרונה שנמצאת כרגע בתמונת העלייה היא חברת הסימולטורים הביטחוניים בגירה, שנסחרת בשווי של 2.96 מיליארד שקל.

מנגד, מי שכבר נמצאות בדרך הבטוחה להיפלט ממדד ת"א 90 הן מניות אלקטרה נדל"ן, שפעילה בתחום מקבצי הדיור בארה"ב, ארית יצרנית המרעומים לתעשייה הביטחונית וחברת השבבים קווליטאו. שלושתן איבדו בחצי השנה האחרונה בין חצי לשני שליש משוויין ונסחרות לפי שווי של 1.3־1.7 מיליארד שקל, הרחק מרמת שווי של 2.1־2.2 מיליארד שקל שהייתה משאירה אותן במדדים.

אך הן לא לבד. גם חברת יצרנית הבטון לבנייה אקרשטיין איבדה רבע מערכה, ובשווי של 1.83 מיליארד שקל היא נמצאת בדרך החוצה מהמדדים. עוד מתנדנדות על הגדר - חברת הנדל"ן המניב סלע נדל"ן, חברת נכסים ובניין מקבוצת דסק"ש, ששולטת בחברת הנדל"ן המניב גב ים, והחברה הביטחונית אר פי אופטיקל. כל אלו בשווי של כ־2.1 מיליארד שקל.

צמודות להן אך נכון לעכשיו עם הראש מעל המים - חברת הגמל והפנסיה של מור, חברת האנרגיה המתחדשת סולאיר וחברת הנדל"ן דוניץ.