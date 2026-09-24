מליסרון הודיעה שהמנכ"ל אופיר שריד יסיים את תפקידו בשל מחלה

לאחר שבתחילת החודש מליסרון הודיעה כי המנכ"ל אופיר שריד יוצא לחופשת מחלה בשל נסיבות רפואיות, היא מעדכנת הערב (ה') כי הוא צפוי לסיים את תפקידו כמנכ"ל החל מהיום, ה-24.9.26. החברה עדכנה כי החלה בהליך לאיתור מנכ"ל.

לפי שעה, אורן הילינגר, סמנכ"ל הכספים של החברה, מכהן בנוסף לתפקידו, גם כממלא מקום מנכ"ל עד למינוי של מנכ"ל קבוע לחברה.

שריד כיהן כמנכ"ל מליסרון מאז שלהי 2019, אז החליף את אבי לוי. קודם למינויו, שימש במשך כשמונה שנים כסמנכ"ל הכספים של החברה והיה אחראי בין היתר על הפעילות הפיננסית והעסקית ועל הקשר עם שוק ההון ובעלי המניות. לפני שהצטרף למליסרון, כיהן בין היתר כסמנכ"ל הכספים של 013 נטוויז'ן.

תקופת כהונתו של שריד התאפיינה, בין היתר, בהרחבת פעילותה של מליסרון מעבר לעסקי הליבה המסורתיים שלה בקניונים ובמשרדים. אחד המהלכים המרכזיים היה הכניסה לתחום המגורים באמצעות אביב ייזום: בשנת 2022 רכשה מליסרון 50% מחברת אביב ייזום בהשקעה של כ-600 מיליון שקל, וב-2024 השלימה את רכישת יתרת המניות לפי שווי של 1.25 מיליארד שקל והפכה אותה לזרוע המגורים של הקבוצה.

בשנים האחרונות, המשיכה מליסרון בהרחבת פעילות המגורים, לצד עסקי הקניונים והמשרדים. בין היתר זכתה אביב מליסרון ב-2025 בקרקע להקמת 320 דירות בשדה דב תמורת כ-605 מיליון שקל.