מנכ"ל מליסרון , אופיר שריד, יוצא לחופשת מחלה החל מהיום (ד'), "בשל נסיבות בריאותיות". החברה דיווחה לבורסה כי דירקטוריון מליסרון החליט למנות את סמנכ"ל הכספים אורן הילינגר לממלא מקום המנכ"ל, במקביל להמשך כהונתו כסמנכ"ל הכספים. החברה לא מסרה פרטים נוספים בנוגע למשך היעדרותו הצפוי של שריד.

שריד מכהן כמנכ"ל מליסרון מאז שלהי 2019, אז החליף את אבי לוי. קודם למינויו, שימש במשך כשמונה שנים כסמנכ"ל הכספים של החברה, והיה אחראי בין היתר על הפעילות הפיננסית והעסקית ועל הקשר עם שוק ההון ובעלי המניות. לפני שהצטרף למליסרון, כיהן בין היתר כסמנכ"ל הכספים של 013 נטוויז'ן.

תקופת כהונתו של שריד התאפיינה, בין היתר, בהרחבת פעילותה של מליסרון מעבר לעסקי הליבה המסורתיים שלה בקניונים ובמשרדים. אחד המהלכים המרכזיים היה הכניסה לתחום המגורים באמצעות אביב ייזום: מליסרון רכשה 50% מהחברה ב-2022 בהשקעה של כ-600 מיליון שקל, וב-2024 השלימה את רכישת יתרת המניות לפי שווי של 1.25 מיליארד שקל והפכה אותה לזרוע המגורים של הקבוצה.

בשנים האחרונות, המשיכה מליסרון בהרחבת פעילות המגורים, לצד עסקי הקניונים והמשרדים. בין היתר, זכתה אביב מליסרון ב-2025 בקרקע להקמת 320 דירות בשדה דב תמורת כ-605 מיליון שקל. שריד הסביר בעבר לגלובס כי ההחלטה להיכנס לתחום באמצעות רכישת חברה, נועדה לקצר את לוחות הזמנים ולהכניס לקבוצה מומחיות בתחום שלא הייתה לה קודם לכן.