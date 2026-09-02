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שוק ההון והשקעות השחקנית החדשה בשוק הגמל מציגה חודש חלש. הסיבה מפתיעה
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ביטוח איילון

השחקנית החדשה בשוק הגמל מציגה חודש חלש בתשואות. והסיבה מפתיעה

חברת הביטוח איילון גייסה 1.2 מיליארד שקל בתוך פחות מחודש לפעילותה החדשה בשוק הגמל, אך את חודשה הראשון היא צפויה לסיים עם תשואה של כ־0.7% בלבד, לעומת כ־1.1% בענף • הסיבה: רוב הכסף הגיע במחצית השנייה של אוגוסט, כשהשוק כבר היה בעליות, ולא הספיק להיכנס להשקעה

נתנאל אריאל 05:34
שרון רייך, מנכ''ל איילון ביטוח / צילום: רמי זרנגר
שרון רייך, מנכ''ל איילון ביטוח / צילום: רמי זרנגר

חברת הביטוח איילון רוצה להיות "מור הבאה": להשיג תשואות חזקות כשהיא גוף קטן חדש ובועט שנכנס לתחום הגמל, ולהגיע תוך 5 שנים לניהול נכסים של 100 מיליארד שקל. אלא שבטבילת האש הראשונה שלה, איילון עדיין מתקשה ליישר קו עם השוק.

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לגלובס נודע כי בסיכום חודש אוגוסט, הראשונה לפעילותה בגמל, איילון צפויה להיות מתחת לממוצע התשואות במסלול הכללי. בעוד שהתשואה בענף צפויה לעמוד בממוצע על 1.1%, איילון על פי ההערכות נמצאת ברף התחתון של התשואות שעומד על 0.7%. אינדיקציה לכך ניתן לקבל מהתשואה במסלול פוליסת החיסכון של איילון בחודש אוגוסט, שעמדה על 0.7% בלבד.

לצד העבודה עם סוכני הביטוח, באיילון מבססים את אסטרטגיית הצמיחה על הובלה בתשואות. כך למשל, איילון מבליטה באתר שלה שהמסלול הכללי בפוליסות החיסכון שלה נמצא במקום הראשון בתשואות "19 חודשים ברציפות" ובחברה מקווים שהציבור יעריך שכך יהיה גם בתחום הגמל. בפוליסות החיסכון איילון אכן מובילה בשנים האחרונות בטווחים של 3 ו־5 שנים במסלולים הכללי והמנייתי. צריך לציין גם כי חודש חלש אחד לא מעיד על הבאות ולא מספיק כדי לשפוט את איכות ניהול ההשקעות לאורך זמן.

לגלובס נודע כי איילון אמנם רשמה הצלחה משמעותית כשגייסה 1.2 מיליארד שקל תוך פחות מחודש. אבל גורם בשוק מעריך כי הגיוס הנאה של איילון פגע בה כיוון שרוב הכסף גויס בחצי השני של אוגוסט, כך שהחברה "רדפה" אחרי השוק שעלה לאורך החודש.

המשמעות: התשואה הצטברה רק על חלק קטן מהכסף, כשרובו הגדול היה במזומן ולא הספיק להיכנס להשקעה. "כשאתה רודף אחרי השוק, אתה עולה פחות מתיקים שכבר היו בנויים לפני כן", מסביר גורם בשוק. לדבריו, "במידה והשוק יירד יהיה להם קל יותר לבנות פוזיציות ולהגיע להובלה". סיבה נוספת לתשואת החסר היא חשיפה גבוהה של איילון לשוק בישראל, שהניב תשואה נמוכה יותר מוול סטריט בחודש האחרון.

"קצב המצטרפים יוצא דופן"

באיילון מסבירים כי "יש כמות אדירה של בקשות בקנה שנמשכות בקצב יוצא דופן. יש כמות אדירה של סוכנים שרוצים להצטרף ולכן טבעי בהתחלה שהדברים לוקחים זמן לטיפול, אך חשוב לנו כחברת ביטוח לעשות את הדברים בצורה יסודית. התשואה בפועל היא על שני שלישים מהחודש בלבד. ההצטיידות וההגעה לתיק מפוזר לוקחת זמן. ניהול ההשקעות שלנו הוכיח את עצמו לאורך זמן ולראייה התוצאות הטובות בפוליסות החיסכון והמיקום שלנו בדירוג התשואות בשלוש השנים האחרונות".