המגמה התהפכה: מה עשה החיסכון שלכם באוגוסט?

אחרי חודשיים חלשים, חודש אוגוסט מחזיר את הצבע ללחיים של החוסכים בקופות הגמל ובקרנות הפנסיה. בחודש אוגוסט 2026 רשמו הקופות הכלליות של קופות הגמל תשואה ממוצעת של 1.1%, כשטווח התשואות צפוי לנוע בקופות הגדולות בין 0.7% ל-1.4%, והקופות במסלול המנייתי עלו ב-2%, עם טווח של 1.6% עד 2.5% - כך על פי תחזית אבי ברקוביץ', המשנה למנהל השקעות ראשי מיטב גמל ופנסיה, שמעריך כי התחזקות השקל מול הדולר פגעה ב-0.4% מהתשואה במסלול הכללי.

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עוד עולה מהתחזית כי למרות תיסוף (התחזקות) של השקל מול הדולר של 2.3%, גם מסלול ה-S&P 500 סיים את החודש בעלייה של 1%.

בקרנות הפנסיה נרשמו תשואות חיוביות גם כן - של 1% במסלול מעל גיל 60 ועד 1.6% במסלול לבני 50 ומטה.

הסיבה היא כמובן שחודש אוגוסט בשווקים הסתיים בעליות שערים יפות בשווקי המניות וגם בשוקי האג"ח הממשלתיות והקונצרניות בישראל, למרות התנודתיות. בחודש אוגוסט השוק האמריקאי הוביל את העליות, כשמדד ה-S&P 500 עלה ב-3.3%, והנאסד"ק קפץ ב-5%. באירופה, הדאקס הגרמני עלה גם הוא ב-3.1%, אך הקאק הצרפתי ירד בכמעט 2%. ביפן, הניקיי טס בכמעט 8%.

גם בישראל נרשמו עליות שערים, בעיקר במדד ת"א 35 שעלה ב-1.1% ובמדד ת"א 125 שעלה בעקבותיו ב-0.9%. מנגד, מדד ת"א 90 עלה רק ב-0.2%, ומדד יתר 60 בכלל ירד ב-3%. יצוין כי הנתונים הללו כוללים גם את היום האחרון של חודש יולי שנספר כחלק מחודש אוגוסט ותרם לתשואה החיובית, שכן היה מדובר ביום שישי ונרשמו בו עליות בארץ ובעולם אך רוב הקופות הגדולות 'סגרו' את החודש הקודם (יולי) ביום חמישי.

מתחילת השנה: תשואות של 6.6% במסלול הכללי

על פי ברקוביץ', מתחילת השנה קופות הגמל במסלול הכללי רושמות עלייה ממוצעת של 6.6% בטווח של 5.5% עד 8%, המסלול המנייתי משלים זינוק של 11% עם טווח של 9%-13.5%, ואילו מסלול ה-S&P 500 משלים עלייה של 6%, כתוצאה מהתחזקות השקל בעיקר בתחילת השנה (התחזקות עד כה של יותר מ-6%).

קרנות הפנסיה לבני 50 ומטה רושמות עלייה ניכרת גם כן של 8.8% בטווח של 7%-11%, ואלה לבני 60 ומעלה רושמות עלייה של כמעט 6% עם טווח תשואה של 4.5% עד 7%.

מתחילת השנה מדד ת"א 35 מוביל עדיין על השווקים בעולם עם קפיצה של 14%, מדד ת"א 125 משלים עלייה של 10.7%, ואילו מדד ת"א 90 בכלל נמצא בירידה של 0.4%.

בעולם, מדד ה-S&P 500 מצמצם פערים יפה וכבר עלה ב-12.3% מתחילת השנה, ומדד הנאסד"ק מזנק ב-13.5%. באירופה הדאקס הגרמני עלה מתחילת השנה ב-7.2%, והקאק הצרפתי עלה ב-2.3% בלבד.

בשוק החוב, מדד אגרות החוב הממשלתיות משלים עלייה של 2.5%, ומדד האג"ח הקונצרניות משלים עלייה של 3.1%.