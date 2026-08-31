הרעב לשירותי בינה מלאכותית הגיע בשנה האחרונה גם לישראל, והביא עימו יזמי נדל"ן, אנרגיה ולוגיסטיקה מובילים לנסות את מזלם בענף החוות השרתים - בניית מבני ענק בעלות של מיליארדי דולרים המאכלסים אלפי שרתים של אנבידיה שכל תפקידם לעבד ולהפעיל מודלי שפה.

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התחום - שעד לפני שלוש שנים היה נחלתם של שחקנים ותיקים כמו מד1 של משפחת לבנת, סרברפארם של משפחת פפושדו ו־SDS של איש הלוגיסטיקה יוסי שינפלד, ראה בשנים האחרונות שמות כמו עופר ינאי, צחי נחמיאס, נדב בלילה, איתן יוחננוף, רמי לוי ואפילו הזמר עומר אדם נכנסים להשקעות בתחום.

למרוץ אחר ה"זהב החדש" נכנסו חברות אנרגיה כמו דוראל, אנלייט ונופר, חברות לוגיסטיקה כמו מגה אור וחברות נדל"ן כמו קרדן-גבע ואמפא, שהחלו לתור אחר קרקעות וחיבורים לחשמל לצורך הקמת חוות AI.

המסמך שחושף את הבכירים שהגישו בקשות

בחודש שעבר הבהירה רשות החשמל לרבים מהם שלא כל הבקשות לחיבור לחשמל יתקבלו, זאת לאחר שהוגשו בקשות לחיבור בסך של 27 גיגוואט - היקף מפלצתי שיעמיס על רשת החשמל הארצית ויפגע באספקת החשמל למתקנים אחרים.

כחלק מתהליך הבחינה מחדש של האישורים, הופץ ברשת מסמך פנימי שהעלתה נגה, המנהלת את רשת החשמל הארצית, ובו רשימת הבקשות שהגישו עשרות יזמי חוות שרתים, ואגב כך חשף את כוונותיהם של בכירים נוספים במגזר העסקי להיכנס לתחום.

האחת היא חברת הנדל"ן החקלאי מהדרין שבבעלות קבוצת דלק בשליטת יצחק תשובה, שמחזיקה בשטחים חקלאיים רבים וחשפה אגב בקשתה לחיבור לחשמל כוונות להקמת חוות שרתים בשני אתרים מרכזיים. האחד מתפרש על פני 30 דונם בסמוך לתחנת הרכבת של נתניה וכיום מצויים בו שטחי בית אריזה. על פי הבקשה, החברה מתכננת להקים באתר חוות שרתים גדולה בהספק של 240 מגוואט, שרק עלות ההקמה והחיבור שלה לחשמל עלולה להגיע ל־4-5 מיליארד דולר, לא כולל הוצאה של מיליארדים על שרתים. האתר השני ממוקם בשטח קטן יותר באזור התעשייה באשקלון, ולו תוכנית בניין המיועדת להקמת חוות שרתים של 120 מגוואט בלבד.

בעוד ששני האתרים הם בעלי היתר להקמה של מתקני לוגיסטיקה ומשרדים ולא נדרשים לתהליכי אישור מורכבים בות"ל, הם עדיין חסרים באישור סופי לחיבור לחשמל מנגה - כאשר האתר בנתניה עבר כמה שלבי אישור ראשונים ואילו האתר באשקלון עדיין ממתין לכך.

בניגוד ליזמים הותיקים בתחום, מהדרין - שמנוהלת בידי המנכ"ל צאלון צמח וראש מנהל תכנון לשעבר דלית זילבר, המשמשת כמשנה למנכ"ל לנושאי נדל"ן ואנרגיה (יו"ר החברה הוא השר לשעבר משה ארבל מש"ס), הגישה מספר מוגבל של בקשות בפריסה שווה של חווה אחת בפריפריה, באשקלון, ואחת באזור ביקוש גבוה במרכז, מתוך ציפייה להשתלב בשוק כחברה בעלת כיסים עמוקים, חיבור לחברות אנרגיה והבנה בתחום, ושטחים חקלאים מרובים. עם זאת, החברה מוגבלת ביכולת שלה לבנות בעצמה מתקני אנרגיה - בניגוד למתחרות כמו אנלייט, דוראל או דליה. ממהדרין לא נמסרה תגובה לידיעה.

גם רבוע כחול נדל"ן של מוטי בן משה נכנסת לתחום, ובשלב הראשון הגישה ככל הנראה בקשה אחת - להקמת חוות שרתים גדולה בבאר טוביה בהספק של 223 מגוואט - הספק שיחייב אותה להשקיע כמה מיליארדי דולרים בהקמת המתקן. רבוע כחול סירבה להתייחס לפרסום, אך בדוחות שהגישה לרבעון השני הודתה כי הגישה בקשות לחיבור לחשמל עבור חוות שרתים בהיקף כולל של מעל ל־400 מגוואט.

עוד שני שחקנים חדשים ומסקרנים בשוק חוות השרתים, על פי מפת הבקשות, הם שוקי שרון, יזם הנדל"ן ובעלי חברת שרון נהב, ומשרד עורכי הדין ש. פרידמן - שהגישו במשותף בקשה לחוות שרתים מהגדולות בישראל בעלת הספק חשמלי של 560 מגוואט בשם מגה דרום שתמוקם בנגב. מדובר בבקשה גבוהה למדי בהתחשב בכך שהמיזם מחזיק על פי הערכות ב־20 דונם בלבד.

עוד נחשף פרויקט של דוראל ואמפא בהיקף של 96 מגוואט באזור התעשייה הר טוב הסמוך לבית שמש ובעלות של 4-5 מיליארד דולר. החווה תמוקם על שטח של היזם נדב בלילה, באזור הסמוך לחוות השרתים של אמזון ובסמוך לשטחי פעילות של גוגל ומיקרוסופט.

כניסה זהירה לזירת ה־AI הצפופה

תשובה ובן משה הם שחקנים חדשים בתחום חוות השרתים, ומספר הבקשות שהגישו נמוך ומעיד על כניסה זהירה לזירה הצפופה. לפי הרשימה החלקית שדלפה מנגה ובהתבסס על מקורות רבים בשוק, עולה כי שני היזמים הבולטים בה הם צחי נחמיאס ויוסי שינפלד. מגה די סי בבעלותו של נחמיאס הגישה בקשות לחיבור לחשמל בהיקף כולל של כ־12 גיגוואט - קרוב למחצית מכלל הבקשות שפורסמו ברשימה - ובה גיגוואט אחד לפחות על שטח מפעל אליאנס בחדרה ועוד מגרשים רבים במועצה האזורית מטה יהודה, באזור אשדוד, בית שמש, ציפורית ובחיפה.

SDS בבעלות שינפלד - מחלוצי תחום חוות השרתים בישראל שהחל את הקריירה שלו בתחום כמו נחמיאס ממבנים לוגיסטיים - הגישה בקשות לכמעט 2 גיגוואט באור יהודה, שוהם ומודיעין, בכלל זה מתקן ענק של 875 מגוואט בנשר.

על פי מקורות בענף שמכירים את התנהלות SDS ומגה אור, היקף הבקשות הגדול נעשה מתוך הנחה שרק כמה מהן יתקבלו ובשל התהליך הארוך והמסורבל שהתנהל בנגה ללא מדיניות וקריטריונים ברורים.

הערכות: כך יוסדרו אישורי החשמל

בשוק מקווים שהעצירה באישורי החשמל עד סוף השנה תביא לקריטריונים ברורים יותר למתן אישורים. על פי ההערכות, רשות החשמל ונוגה קרובות לאמץ קריטריונים שנותנים יתרון לחברות אנרגיה שבונות את תחנות הכח שלהן בצמוד לחוות שרתים.

אלא שלצורך הסדרת הרגולציה, יש צורך להעביר תיקוני חקיקה שנדחו מהכנסת הנוכחית עד לאחרי הבחירות - כאלה שיאפשרו לתחנות הכח להתחבר לחוות השרתים ולהזין אותן בחשמל. כיום, החוק מחייב את שני המתקנים להתחבר באופן נפרד לרשת החשמל הארצית. בנוסף, תחנות הכח מחויבות להעביר את רוב החשמל שלהן לרשת החשמל הארצית, דבר שמגביל עוד יותר את האפשרות להזין חוות שרתים גדולות ממתקן האנרגיה.

לפיכך, ייתכן שאסדרת אישורי החשמל תידחה עד לאחר הבחירות והקמת ממשלה חדשה.