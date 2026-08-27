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רני צים | בלעדי

אנבידיה משיקה מרכז בכפ"ס ומעלה שאלה: למה להתרחב למקומות קטנים

אנבידיה תשכור עד 4 מגוואט בחוות השרתים סרברז בכפר סבא, בעסקה שצפויה להניב לשותפות של רני צים וקרדן־גבע 8 עד 18 מיליון שקל בשנה • החווה, שפועלת כיום בקיבולת של 20 מגוואט, מתכננת להתרחב ל־200 מגוואט על רקע המחסור בחוות שרתים זמינות והקפאת חיבורי חוות חדשות לרשת החשמל

אסף גלעד 17:15
משרדי אנבידיה ביקנעם / צילום: אנבידיה
משרדי אנבידיה ביקנעם / צילום: אנבידיה

חברת רני צים הודיעה על חתימת הסכם אירוח בחוות שרתים לחברה בינלאומית בהיקף עד 4 מגוואט, שיאפשר לשותפות שלה עם קרדן־גבע, "סרברז", להכניס 8־18 מיליון שקל בשנה.

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לגלובס נודע כי אותה חברה היא לא אחרת מאשר אנבידיה, שנראה כי תרה ושוכרת כל שטח פנוי שנותר בחוות השרתים הגדולות הבנויות בישראל. יצוין כי הרוב המכריע של חוות השרתים המתוכננות בישראל נמצא בשלבי תכנון, אישור או בנייה, ומעטות הן החוות שנבנו בתקנים המחמירים - טיר 3 או טיר 4, אותן ניתן לספור על כף יד אחת. ברקע נמצאת גם העצירה במתן אישורים חדשים לחיבור חוות שרתים לרשת החשמל הארצית שכופה רשות החשמל, ומייצרת בהלה בתעשייה.

חוות השרתים סרברז (Serverz) בבעלות קרדן־גבע ורני צים הושקה כבר ב־2025 באזור התעשייה של כפר סבא בקיבולת חשמלית של 20 מגוואט - ובין לקוחותיה גם HPE. כעת, היא מתכננת להגדיל את פעילותה ל־200 מגוואט וממתינה לאישורי רשות החשמל.

ככל שנודע, זו פעילות עיבוד ה־AI הראשונה של אנבידיה בכפ"ס, לאחר שעד כה פעלה בעיקר בצפון: היא מחזיקה בחוות השרתים "ישראל־1" בקמפוס מלאנוקס ביוקנעם, בחוות שרתים במבוא כרמל הסמוכה, שם היא בונה מרכז נוסף, ולאחרונה אף התרחבה לפעילות בראשל"צ - באתר ששייך לחברת השרתים אדג' קונקס (EdgeConnex). במקביל, מחזיקה אנבידיה במרכזי פיתוח ברעננה הסמוכה, וביוקנעם, תל אביב, באר שבע ותל חי.

מאנבידיה וסרברז לא התקבלה תגובה לידיעה.