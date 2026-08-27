בשנים האחרונות נהגה אנבידיה לפרט בדוחותיה את האופן שבו ההכנסות מתחלקות בין כמה מקווי המוצרים שלה. כך ניתן היה לעקוב אחר המכירות של המעבדים הגרפיים שלה לשוק משחקי המחשב, השוק ממנו צמחה, וכן ניתן היה להבדיל בין המוצרים השונים שהיא מוכרת לחוות השרתים - בין מעבדים גרפיים לעיבוד בינה מלאכותית לבין מעבדי תקשורת המסייעים למעבדים הגרפיים לעבד את המידע מהר יותר. מעבדי התקשורת מבוססים במידה רבה על רכישת מלאנוקס הישראלית מ-2019, ורבים ממוצרי הדגל של אנבידיה, בהם למשל הרשת הנמכר NVLINK המנוהלים מישראל.

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ויחד עם זאת, בחברה החליטו כבר לפני שני רבעונים לאחד את נתוני המכירות של מעבדי התקשורת והמעבדים הגרפיים ליחידה אחת - ובכך להעלים בפועל את האפשרות לעקוב אחרי הפעילות הישראלית של אנבידיה. ברבעון הראשון של השנה נודע לראשונה על הכוונה, אך החברה הותירה את החלוקה בתצורתה המקורית, כך שניתן היה להתרשם שמוצרי מלאנוקס הפכו לחטיבה הצומחת ביותר של אנבידיה - עם שיעור של 18% מסך ההכנסות של החברה והכנסות כוללות של כמעט 15 מיליארד דולר ברבעון - נתון שהיה כל כך גבוה עד כי על פי הלמ"ס הוא אף תרם לצמיחת התמ"ג הישראלי.

מחזקת את מעמדה כחברה הישראלית המכניסה ביותר

ברבעון השני, כצפוי, הנתון נעלם ואוחד עם נתוני מכירות מעבדי ה-GPU ללקוחות אנבידיה, קו המוצרים העיקרי והוותיק יותר. ועם זאת, בשיחת המשקיעים, חשפה סמנכ"לית הכספים את תוצאות פעילות חטיבת מעבדי התקשורת בכל זאת - ואמרה כי המכירות צמחו ב-18% ביחס לרבעון הקודם. מכך מסתמן שמכירות אנבידיה ישראל הגיעו ל-17.5 מיליארד דולר ברבעון השני ושמרו על שיעור שיא של 18% מכלל מכירות החברה. קרס טענה כי מתג התקשורת "ספקטרום אקס" המבוסס על פרוטוקול את'רנט צמח במכירות השנתיות שלו פי 2.6 מה שתרם להפיכתה של אנבידיה לחברת התקשורת הצומחת בעולם. הספקטרום אקס הוא מערכת הכוללת מתג תקשורת וכרטיסי תקשורת (NIC) המאפשרים למידע בין המעבדים הגרפיים לנוע במהירות וביעילות רבה יותר ובכך לחשב בבת אחת יותר פעולות AI.

בכך מחזקת אנבידיה ישראל את מעמדה כחברה הישראלית המכניסה ביותר - כאשר בהשוואה אליה הכניסה טבע 4.1 מיליארד דולר ברבעון השני, וצ'ק פוינט עם 674 מיליון דולר. התעשיה האווירית, שמדווחת בחציונים - דיווחה על הכנסות של 4.2 מיליארד דולר לשני הרבעונים הראשונים של 2026, כאשר הכנסות אלביט ברבעון השני הגיעו ל- 2.2 מיליארד דולר.

מנתוני יצוא הסחורות של ישראל שפורסמו בשבוע שעבר על ידי הלמ"ס, עולה כי "היצוא שלא עבר בגבולות המדינה" - המיוחס ברובו לאנבידיה ובאופן שולי לחברות נוספות כמו קמטק ונובה - עמד לאורך שנים על כ־2 מיליארד דולר מדי רבעון. בשנה שעברה לבדה חל זינוק של 74% ביחס לשנת 2024, אז נראה גידול של 7 מיליארד דולר. ברבעון הראשון של השנה הנוכחית הוא כבר זינק ל־8 מיליארד דולר.

ללא פעילות אנבידיה ודומותיה, הכלכלה הייתה מתכווצת ברבעון הראשון ב-5.8%, שיעור הגובה כמעט פי שלושה מההתכווצות בפועל - ירידת תוצר של 2.2%. על פני כל השנה שעברה, צמח התוצר הישראלי ב-3.5%, אך ללא אנבידיה הצמיחה הייתה מסתכמת ב- 2.1% בלבד. הכלכלן פרופ' בנימין בנטל, יועץ בכיר למכון אהרן, אמר לגלובס כי בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד הצמיחה ללא שקלול אנבידיה עומדת על 5.5%, בהשוואה ל- 7.2% בצירוף החברה, כלומר תוספת של 1.7 נקודות האחוז.