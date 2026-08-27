אין ספור סופרלטיבים נקשרו אמש בשמה של אנבידיה שנדמה שהצליחה לשבור כל שיא, כפי שהיא ניפצה את כל התחזיות. החברה בעלת השווי הגבוה בהיסטוריה, היא כעת באופן רשמי גם החברה הרווחית ביותר - כזו שגם בשווי שוק של מעל ל-5 טריליון דולר עדיין מסוגלת להכפיל את ההכנסות שלה מדי שנה.

● הבשורה האמיתית של אנבידיה הסתתרה במשפט אחד בשיחת המשקיעים

● אנבידיה שוב מנפצת את התחזיות. ההכנסות ברבעון: 96 מיליארד דולר

כעת, היא גם צפויה להפוך לחברה הראשונה שתגיע להכנסות שנתיות של טריליון דולר - כבר בשנת 2028, כשהיא עוקפת את ספייס X שלא אמורה להגיע ליעד האמור לפני 2030. לא לחינם כינתה חברת ההשקעות ה"מוטלי פול" את הרבעון האחרון כ"היסטורי אי פעם עבור חברה בשוק ההון המודרני". גם בשורת התחזיות - התחזית עצמה הייתה כל כך ורודה - חציה של רף ה-100 מיליארד דולר בהכנסות לרבעון ועמידה על נקודת מקסימום של 108 מיליארד דולר - עד כי המשקיעים חרגו מהנוהל הרגיל שלהם להוריד את מנית אנבידיה גם בזמנים שבהם היא עוקפת את כל הציפיות. דבריו של המנכ"ל ג'נסן הואנג בשיחת המשקיעים לאחר מכן כי החברה מצפה לצמוח ב- 70% בשנת הכספים הבאה (ביחס לציפיות של 45%) קיבעה סופית את העליות החדות במסחר המאוחר ל- 5.5%.

נקודת החולשה של ענקיות הטכנולוגיה

נראה שנקודת החולשה של ענקיות הטכנולוגיה כפי שהיא באה לידי ביטוי ברבעון האחרון - עלייה בהוצאות על שבבים, שרתים וחוות שרתים שהכבידה על השורה התחתונה שלהן - היא נקודת החוזקה של אנבידיה. כשאמזון מעלה את ההשקעות הציוד ההוני שלה (קפקס) ב-65% ביחס לרבעון המקביל ל-55 מיליארד דולר, כאשר גוגל מגדילה אותו ב-100% ל-45 מיליארד דולר, כשמטא מעלה את תחזית הוצאות הקפקס לעד 145 לשנה כולה, וכשמיקרוסופט מגדילה את קצב ההשקעות שלה לעד 190 מיליארד דולר - מישהו מרוויח מכך, ולפי המספרים שהוצגו אמש - שמירה על רווחיות גולמית של 75% - זו בעיקר אנבידיה, כאשר חלקן של המתחרות AMD , סריבראס או אינטל לא פוגע בה.

אבל החדשות הגדולות של הרבעון האחרון, מגיעות מהסגמנט שצומח לצידן של ענקיות ענן - חברות הניאו-ענן (Neo-cloud) כמו קורוויב, קרוסו, טוגדר איי. אי ונביוס - החברה ההולנדית בעלת השורשים הישראלים. חברות אלה, שעוסקות ברכישת מעבדים גרפיים ובניית חוות שרתים והשכרתם לענקיות הענן ולקוחות אחרים הפכו לסגמנט נוסף שצומח במהירות בקרב לקוחות אנבידיה. גם כאן, כאשר קורוויב מעלה את תחזית הוצאות ההון שלה לעד 39 מיליארד דולר ברבעון השני, כשנביוס מודיעה על הרחבות משמעותיות של קיבולת המעבדים הגרפיים - אין פלא שסגמנט הנאו-ענן (לצד חברות תעשיתיות) באנבידיה צומח ב-138% ל-40.3 מיליארד דולר ברבעון, לעומת גידול של 101% בסגמנט חברות הענן (גוגל, אמזון ודומותיהן).

אבל זו לא הסיבה היחידה: בשיחת המשקיעים הרחיבה סמנכ"לית הכספים קולט קרס על המודל הכלכלי החדש שמאפשר לאנבידיה להרוויח פעמיים מחברות השכרת הענן וה-AI: פעם אחת ממכירת שרתים ושבבים, כפי שמכתיב המודל הישן, ובפעם השנייה - באמצעות שיתוף מההכנסות העתידיות שלהן. באמצעות שותפות עם בנקי השקעות, אנבידיה מעודדת חברות נאו-ענן לרכוש ממנה שבבים ושרתים תוך סיוע במימון על ידי כך שהיא מתחייבת להשיג רמה מינימלית של ביקוש לשירותים באמצעות קשריה הענפים עם התעשיה. הוודאות הזו לגבי הביקוש, מסייע לבנקי ההשקעות להלוות מימון לצורך הקמת חוות השרתים, ואנבידיה נהנית בצידו השני של התהליך באמצעות שיתוף בהכנסות מהמתקן.

מחירי שבבי הזיכרון

הביקושים ההולכים וגדלים של חברות הענן והנאו-ענן, שבעצמן מדווחות על עלייה משמעותית בחוזים ארוכי טווח וביכולת לחזות ביקושים והכנסות אפילו למשך שנתיים - היא זו שהביאה לתחזית האופטימית ויוצאת הדופן כי אנבידיה - שכבר נמצאת בקצב הכנסות שנתי של 550 מיליארד דולר כאמור, תגדיל את הכנסותיה בשנת הכספים 2028, שתתחיל בפברואר 2027. למעשה, כפי שרמז ג'נסן הואנג בשיחת המשקיעים, התקרה למכירה של שבבים נוספים לא מגיעה מהתחרות, אלא ממגבלות מלאי - ככל הנראה פסי ייצור עמוסים במפעל TSMC ומגבלת זיכרון נתונים שמביאה למחסור במעבדי זיכרון (המיוצרים גם הם במפעלי TSMC עבור חברות כמו מיקרון והייניקס).

מחירי שבבי הזיכרון - אלה שמעלים לגבהים את מניות סמסונג , מיקרון ואס קיי הייניקס - הם נקודה כאובה באנבידיה. מגבלת הזיכרון הפנימית של מעבדי ה-GPU, לצד העלייה במספר הפרמטרים - יחידות החישוב הבסיסיות של מודלי השפה, מחייבים כמות הולכת וגדלה של מעבדי זיכרון (DRAM) בכל רכיב זיכרון שעוטף אותו (HBM). העלייה במחירי הזיכרון אילצה את אנבידיה להעלות מחירים בכ-15% עבור המעבדים שלה, כך שתחזיות המכירה הוורודות שלה מעידות על כוח תמחור גדול מאוד ושמירה על מכירות גבוהות גם במצב של העלאת מחירים גבוהה. ומצד שני, הן לוחצות על הרווחיות שלה ואחרי שני רבעונים רצופים שבהם שמרה על שיעור רווחיות גולמית גבוה של 75%, היא צופה לראשונה כי ברבעון הבא - על אף שתעקוף את תחזית ההכנסות, תרד הרווחיות ל- 74%.

"מדובר ברווח גולמי נמוך מהציפיות, כאשר כרגע נראה שהלחץ נובע בעיקר מהמעבר ליצור מעבדי רובין", אומר אוראל לוי, ממייסדי קרן ההשקעות ANEK קפיטל. "יצור של מעבד חדש שצפוי להיות מעט יותר יקר בתחילת הדרך, לצבור מלאי וייתכן כי שיעורי התנובה שלו (yield) יהיו נמוכים יותר בהתחלה. בנוסף, מספר הימים שלוקח ללקוחות לשלם לאנבידיה קפץ ל-60, זהו שיא שנתי שמעלה שאלות סביב תנאי האשראי ואיכות התזרים של החברה. במקביל, ההתחייבויות האסטרטגיות של החברה קפצו מ-119 ל-279 מיליארד דולר, בעיקר כדי להבטיח אספקת זיכרונות ורכיבים. בשורה התחתונה, אין כרגע בעיית ביקוש ל-AI, אבל אנחנו מתחילים לראות יותר לחץ על המרווחים, על איכות התזרים ועל רמת ההתחייבויות קדימה", אומר לוי.