פנסיה של 9 מיליון שקל: נתוני השכר של מערכת הביטחון נחשפים

בוועדה לאנרגיה אטומית מרוויחים הכי הרבה ובצה"ל הכי מעט, כך עולה מדוח השכר לעובדי מערכת הביטחון. עוד עולה מהדוח ששווי קצבת הפנסיה התקציבית לקציני צה"ל עומד על 9 מיליון שקל בממוצע, עם גיל פרישה ממוצע של 45, וקצבה חודשית ממוצעת של כ-20,019 שקל.

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השכר הגבוה ביותר ניתן לעובדי הוועדה לאנרגיה אטומית, שם השתכרו בממוצע בלמעלה מ-34 אלף שקל ברוטו לחודש בשנת 2024. שכרם של אנשי הגופים החשאיים, המוסד והשב"כ עמד על מעט יותר מ-32 אלף שקל ברוטו בשנת 2024; במכון למחקר ביולוגי, השכר עמד על מעט פחות מ-32 אלף שקל; השכר הממוצע של אזרחים עובדי צה"ל עמד על כמעט 21 אלף שקל, במשטרה כ-20 אלף שקל, בשב"ס כמעט 19 אלף שקל, והשכר הממוצע בצה"ל היה הנמוך ביותר ועמד על 18.7 אלף שקל בלבד.

צמצום פערים בין דרגות - אך הפער המגדרי התרחב

במשרד האוצר מציינים כי בשנה זו עלה שכר המשרתים בדרגות הנמוכות יותר מאשר המשרתים בדרגות בכירות, וכי צומצמו מעט הפערים השכריים בין הדרגות. עוד צוין כי בגופי הביטחון ישנם פערים מגדריים מובהקים בין נשים לגברים, לנוכח הרוב הגברי המובהק בהם. כמו כן, מציינים שם כי אמנם שיעור הנשים עלה מעט - אך פערי השכר לא צומצמו ואף התרחבו. הסיבה לכך נעוצה ב"מאפייני התפקידים שממלאים נשים וגברים מהווים חלק מהסיבות לפערי השכר, למשל הגברים משרתים יותר בתפקידי שטח ולוחמה, אשר בעלי רמות פעילות ודרגות סיכון גבוהות שמזכות בתוספות שכריות".

סוגיה נוספת שדן בה הדוח הוא הפנסיה של אנשי מערכת הביטחון, שפורשים בגיל מוקדם יחסית ונהנים לפי האוצר מקצבה חודשית גבוהה ביחס לפורשים בשירות המדינה (שעבורם הקצבה הממוצעת בשנת 2024 עמדה על 6,984 שקל), ובהתאם הם גם נהנים מפנסיה גבוהה באופן יחסי.

שווי קצבת הפנסיה לקציני צה"ל היא הגבוהה ביותר במונחים נומינליים, זאת, בין היתר, בעקבות גיל הפרישה המוקדם של קציני צה"ל ביחס למשרתים האחרים בגופי הביטחון. קציני צה"ל פורשים בממוצע בגיל 45 עם פנסיה של 9 מיליון שקל וקצבה של 20 אלף בחודש.

קציני המשטרה פורשים בגיל 54 בממוצע עם פנסיה של 7.4 מיליון שקל וקצבה חודשית ממוצעת של 22 אלף. לעומת כל אלה, קציני שב"ס שפורשים בגיל 55 בממוצע, זכאים לפנסיה של 5.4 מיליון שקל וקצבה חודשית של 17 אלף.

בשנת 2016, תוקן חוק שירות הקבע והוא קובע כי אם ב-2025 - יהיה ממוצע הקצבאות של הקצינים שפרשו מצה"ל גבוה מ-12,000 שקל לחודש, כפי שיעודכן בהתאם לשינוי מדד שכר שכיר בענף ממשלה מרכזית של הלמ"ס, יקבע שר האוצר תקנות חדשות לתשלום קצבאות לקצינים. מטרת החוק הייתה להביא לידי התכנסות הקצבאות ליעד. ואולם, בשנת 2024 הגמלה הממוצעת עמדה על 20,018 שקל, בעוד יעד הקצבה היה 15,717.