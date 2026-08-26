הכאוס בנתב"ג בשבוע שעבר עורר דאגה בקרב ישראלים רבים המתכננים לטוס בחגים. מדובר בדאגה מוצדקת: קשה לנבא אם ומתי תפרוץ השביתה הבאה. אולם, גם בימי שגרה ישנם נתונים נגישים שיכולים לסייע לכם להבין כמה זמן תבלו בהמתנה בנמל התעופה. אז מתי הכי כדאי לטוס, אילו יעדים סובלים מהעיכובים הרבים ביותר והאם יש יום מועדף להמראה? גלובס עושה סדר.

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באיזו שעה הכי כדאי לטוס?

על פי מד העומס של נתב"ג, ב־28 הימים האחרונים השעות השקטות ביותר עם פרקי הזמן הקצרים ביותר של עיכובים נרשמו בלילה ובבוקר המוקדם. את המקום הראשון תופסת השעה 01:00 בלילה עם עיכוב ממוצע של 37 דקות בלבד לטיסה. שעות מומלצות נוספות להמראה הן 05:00 בבוקר (כ־42 דקות עיכוב), 06:00 (47 דקות), 07:00 (49 דקות) וחצות ב־00:00 (50 דקות).

מנגד, שעות העומס המרכזיות נרשמו בעיקר בשעות הצהריים והערב. בשעה 14:00 נרשם העיכוב הממוצע הגבוה ביותר - 104 דקות לטיסה (אף שאירועי יום חמישי האחרון הטו את הממוצע כלפי מעלה). ב־19:00 נרשמו עיכובים של 96 דקות בממוצע, בשעה 12:00 עמדו העיכובים על 89 דקות, וב־18:00 על 87 דקות.

מבט רחב יותר, בחתך של שלושה חודשים, מציג תמונה דומה, אך במספרים מטרידים פחות. השעה הנוחה ביותר להמראה היא 05:00 בבוקר עם זמן עיכוב ממוצע של 36 דקות, בעוד השעה העמוסה ביותר נותרת 14:00 בצהריים, עם עיכוב ממוצע של 81 דקות לטיסה.

לאן הכי כדאי לטוס?

בבחירת היעד, מעבר למחיר ולמסלול הטיול, כדאי לקחת בחשבון גם את הסבירות לעיכובים משמעותיים בהמראה ובנחיתה. נתוני 28 הימים האחרונים מראים כי היעדים המדויקים ביותר בטיסות מישראל היו אדיס אבבה (עם עיכוב ממוצע של 31 דקות בלבד לטיסה), אבו דאבי ודובאי (32 דקות), לוס אנג'לס (33 דקות) וניוארק שבארצות הברית (39 דקות).

מהעבר השני של הטבלה, היעדים שסבלו מהעיכובים הכבדים ביותר היו סוצ'י ברוסיה (עם עיכוב ממוצע חריג של 258 דקות) וברגמו באיטליה (183 דקות עיכוב). שלושת היעדים הבאים ברשימת המעוכבים ממוקמים ביוון, שחווה בחודשים האחרונים עומסים כבדים ותקלות רבות עקב ריבוי התיירים. בין היעדים הללו בולטות חאניה עם עיכוב ממוצע של 160 דקות, הרקליון עם 107 דקות וקוס עם 100 דקות עיכוב לטיסה.

אגב, על פי נתוני יורוקונטרול, הארגון האירופי לבטיחות התעבורה האווירית, מרכז בקרת התעבורה האווירית של אתונה יצר במהלך חודש יולי עיכוב מצטבר ממוצע של כ־6,400 דקות ביום ברחבי אירופה.

עם איזה חברה הכי כדאי לטוס?

החברות המציגות את מדד הדיוק הגבוה ביותר הן לרוב אלו שמפעילות נפח טיסות מצומצם יחסית. את ראש רשימת החברות המדויקות בחודש האחרון חולקות צ'יינה איסטרן וסרילנקן איירליינס עם עיכוב ממוצע של 24 דקות בלבד לטיסה. אחריהן ניצבות אייר קנדה עם 28 דקות עיכוב, אתיופיאן איירליינס עם 31 דקות ואיתיחאד איירווייז עם 32 דקות בממוצע.

מהעבר השני, את טבלת העיכובים מובילה חברת רד ווינגס הרוסית עם עיכוב ממוצע חריג של 155 דקות לטיסה. אחריה ברשימה בלו בירד עם 124 דקות עיכוב, טוס איירווייז עם 108 דקות וארקיע עם 86 דקות.

עם זאת, חשוב לסייג את הנתונים לגבי החברות המעוכבות. ארקיע היא החברה היחידה ברשימה הזו שהפעילה בחודש האחרון יותר מאלף טיסות, בעוד שעבור שאר החברות המובילות באיחורים, העיכובים נובעים ברובם מבעיות תפעוליות רוחביות במדינות המוצא שלהן - רוסיה, יוון וקפריסין.

באיזה יום הכי כדאי לטוס?

מבט על נתוני החודש האחרון מסמן את יום חמישי ואת יום שישי כימים הפחות מומלצים להמראה, עם עיכוב ממוצע של 91 דקות לטיסה.

מן העבר השני, יום שלישי התברר כיום הנינוח ביותר בחודש החולף, עם עיכוב ממוצע של 49 דקות בלבד.

עם זאת, האירועים החריגים של השבוע שעבר הטו כלפי מעלה את נתוני סוף השבוע, ולכן נדרשת נקודת מבט רחבה יותר על מנת לקבל תמונה כוללת. בחינה של השנה האחרונה כולה מראה כי יום חמישי נותר היום העמוס ביותר להמראה, עם עיכוב ממוצע של 55 דקות, ומיד אחריו יום שישי עם 51 דקות עיכוב.

בהמשך הדירוג השנתי ניצבים יום שני עם 49 דקות עיכוב בממוצע, יום ראשון עם 48 דקות ויום רביעי עם 45 דקות.

הימים השקטים והמומלצים ביותר לטיסה מנתב"ג לאורך השנה כולה הם יום שלישי עם 38 דקות עיכוב, ויום שבת שמציג את הנתון הטוב ביותר - 34 דקות עיכוב בלבד בממוצע לטיסה.

לכמה זמן לצפות?

בשורה התחתונה, העיתוי האידיאלי ביותר להמראה מנמל התעופה בן גוריון הוא ביום שלישי בשעה 01:00 בלילה, בעוד המועד הבעייתי ביותר להמראה הוא יום חמישי בשעה 14:00 בצהריים.

שקלול הנתונים מראה כי בחודש החולף עמד זמן העיכוב הממוצע בנתב"ג על 69 דקות בהמראות ו־55 דקות בנחיתות. בטרמינל 3 נרשמו עיכובים גבוהים במעט, המגיעים ל־71 דקות בהמראות ו־57 דקות בנחיתות.

בנוסף, על פי מד העומס, רק 12% מההמראות בחודש האחרון יצאו במועדן המתוכנן (עד 15 דקות עיכוב). בשל כך, ההמלצה הגורפת לנוסעים נותרה להגיע לנמל התעופה שלוש שעות לפני זמן ההמראה - וכמובן, להצטייד בסבלנות.