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נתב"ג

שביתת פתע בנתב"ג: עמדות הצ'ק-אין ננעלו - באחד הימים העמוסים בשנה

כאוס בנתב"ג: הנהלת המבצעים של שדה התעופה הכריזה כעת על "אירוע משברי" בעקבות שביתה של צוותי המיון • במקביל, הצ'ק-אין בשדה נעצר בעקבות הודעה פנימית שהופצה לצוותים • גורמים ברשות שדות התעופה מאיימים כי בכוונתם לזהות מהמצלמות את כלל העובדים שהסיתו באירוע, ולהזמינם לשימוע

אלון פרל 12:57
נתב''ג / צילום: מיכל אלוני
נתב''ג / צילום: מיכל אלוני

כאוס בנתב"ג: הנהלת המבצעים של שדה התעופה הכריזה כעת על "אירוע משברי". זאת, לדבריה, בגין קשיים תפעוליים, קושי בפריקה והעמסה של מטוסים ומחסור בעמדות חניה.

במקביל, לפי שעה, עמדות הצ'ק-אין בנתב"ג והחברות שנותנות שירותי קרקע קיבלו הוראה להפסיק לעבוד, ומסתמן כי מדובר בשביתה של צוותי המיון. נזכיר כי מדובר באחד הימים העמוסים בשנה, עם צפי של כ-100 אלף נוסעים שיעברו בנתב"ג.

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ברשות שדות התעופה הגיבו לאירועים וציינו כי הם מתמודדים בשעה זו עם שיבושים בעבודה, בהנחיית ועד העובדים. "הנהלת הרשות פונה לעובדים בדרישה להפסיק באופן מיידי כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בעבודה הסדירה ולהחזיר את הפעילות לשגרה מלאה", נכתב בהודעה. "הרשות רואה בחומרה כל פעולה מכוונת העלולה לפגוע בציבור הנוסעים ובפעילותו התקינה של נתב"ג, במיוחד בתקופה של עומסי קיץ והיקפי פעילות גבוהים".

עוד נמסר כי "ככל שהשיבושים לא ייפסקו, בכוונת הרשות לפנות בדחיפות לבית הדין לעבודה ולבקש את התערבותו. כלל הגורמים בנתב"ג פועלים לצמצום השפעת האירוע ולשמירה ככל הניתן על רציפות תפעולית ושירות לנוסעים".

בנוסף, גורמים ברשות מאיימים כי בכוונתם לזהות מהמצלמות את כלל העובדים שהסיתו באירוע, ולהזמינם לשימוע.

גורם בכיר ברשות שדות התעופה מסר לגלובס: "פנחס עידן, יו"ר ועד עובדי נתב"ג, מתוסכל שהוא בחודשים האחרונים שלו לתפקיד, והסתיימו חגיגות המינויים של בני משפחתו ברשות שדות התעופה. כנקמה הוא מכניס מדינה שלמה לכאוס ולסחרחורת, ופוגע במשפחות עם ילדים קטנים שרוצים לצאת לחופש".