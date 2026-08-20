האיש שמחזיק בשאלטר של נתב"ג: מי אתה פנחס עידן

הכאוס שנרשם היום (ה') בנתב"ג שם שוב במרכז הבמה את אחד האנשים החזקים והוותיקים ביחסי העבודה בישראל: פנחס עידן, יו"ר ועד עובדי רשות שדות התעופה. ביום שבו אמורים לעבור בנתב"ג כ־100 אלף נוסעים, שיבושים בפעילות הובילו לעצירת נחיתות, לתורים ארוכים ולפגיעה קשה בפעילות הנמל. ברשות שדות התעופה טענו כי מדובר בפעולות מכוונות של העובדים; עידן מצדו טוען כי העובדים פועלים תחת עומס כבד ובמחסור בכוח־אדם.

עידן, בן 70, עומד בראש ועד עובדי רשות שדות התעופה מאז 1986 כמעט ברצף. הוועד שבראשו הוא עומד מייצג כ־6,000 עובדים ונחשב לאחד הוועדים החזקים במשק - לא מעט בזכות העובדה שהוא מחזיק בעקיפין במפתח לפעילותו של שער הכניסה והיציאה האווירי המרכזי של ישראל.

עידן נולד וגדל במושב אחיסמך, בן עשירי במשפחה של 11 ילדים. ב־1979, אחרי שירותו בחיל השריון, הוא התקבל לעבודה ברשות שדות התעופה בעזרת אחיו, תחילה כסבל וכנהג. בתוך שנים ספורות עבר לוועד העובדים. מאז, במשך כארבעה עשורים, עידן הוא הפך את ועד עובדי הרשות לאחד ממוקדי הכוח המשמעותיים ביחסי העבודה בישראל.

בין לבין הוא הספיק גם לפנות לפוליטיקה: ב־1998 נבחר לראשות עיריית לוד, תפקיד שבו כיהן כשנתיים בלבד, ולאחר מכן חזר לראשות הוועד. בהמשך התמודד גם על מקום ברשימת הליכוד לכנסת והגיע ב־2019 למקום ה־19 בפריימריז במחוז השפלה, אך לבסוף הסיר את מועמדותו.

בשנת 2023, במסגרת השביתה הכללית במחאה על הרפורמה המשפטית, עידן הורה לעצור את ההמראות בנתב"ג. בהמשך הודה כי השביתה הייתה בלתי חוקית, אך הסביר כי פעל בהתאם להוראת יו"ר ההסתדרות. השביתה הזו נחשבה חריגה במיוחד, לאור העובדה שעידן מזוהה כחבר מרכז הליכוד.

וכך, כמעט ארבעה עשורים לאחר שנכנס לתפקיד, ולמרות שעבר את גיל הפרישה הרשמי, עידן עדיין ניצב בעמדה שמעניקה לו כוח חריג.