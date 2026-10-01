ישראלים לא יוכלו לחזור מתאילנד: ההודעה הדרמטית של אמירייטס

מלבד הישראלים שתקועים בשעה זו בדובאי, ישראלים נוספים שצפויים להיפגע מהשעיית הטיסות של פליי דובאי לארץ הם כאלה שנמצאים במקומות רחוקים יותר כמו תאילנד, אשר תכננו לחזור ארצה בין היתר עם פליי דובאי. כעת נראה כי האירוע מחמיר, כאשר גם חברת התעופה אמירייטס מעדכנת כי נוסעים שתכננו להגיע עם החברה לדובאי, ומשם להמשיך עם פליי דובאי - לא יורשו לעשות זאת כעת.

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אמירייטס עצמה לא פועלת בישראל כיום, אך היא מפעילה שותפות קוד (קוד-שייר) יחד עם חברת-הבת שלה פליי דובאי. כך, ניתן לקנות עם החברה כרטיסי המשך מדובאי לישראל, כשהמטוס בפועל יהיה של פליי דובאי. כעת, כאמור, מודיעה החברה כי נוסעים שרכשו כרטיסים כאלה - לא יוכלו כלל לעלות על טיסה אפילו לדובאי.

"נוסעים שיעדם הסופי הוא תל אביב, לא יורשו לעלות לטיסה בנקודת המוצא", נכתב בהודעת החברה. במילים אחרות, ישראלי שנמצא למשל בתאילנד ותכנן להגיע לדובאי עם אמירייטס ומשם להמשיך לישראל עם פליי דובאי - לא יוכל אפילו לעלות על הטיסה לדובאי. בכך, למעשה, אותם נוסעים ייתקעו באזור מרוחק יותר.

עם זאת, בחברה מציינים כי "נוסעים שכבר נמצאים בדרכם לתל אביב יקבלו מענה וסיוע ככל הניתן להשלמת מסעם".