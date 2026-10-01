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אל על

אל על מודיעה: טיסות חילוץ מדובאי במחיר של 249 דולר

אל על נערכת להשבת ישראלים שנתקעו בדובאי בעקבות השעיית הטיסות של פליי דובאי, ותפעיל החל ממחר טיסות חילוץ מיוחדות במחיר אחיד של 249 דולר לכרטיס, בכפוף לאישור גורמי הביטחון

אלון פרל 11:34
מטוס אל על / צילום: עידו וכטל
מטוס אל על / צילום: עידו וכטל

לאחר הסערה אתמול (ד') וההודעה של פליי דובאי כי תשהה את הטיסות עד לתום החקירה, ישראלים רבים נותרו ללא מענה. מי שאמורות להיכנס ולמלא את השורות הן חברות התעופה הישראליות - שיעשו זאת תחת אבטחה כבדה, לאור האיסור של השב"כ לטוס למדינה.

כעת, אל על מודיעה כי בכפוף לקבלת אישור גורמי הביטחון, היא תפעיל החל ממחר (ו') מערך טיסות חילוץ מיוחד להשבת הישראלים.

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בהודעת החברה צוין כי הטיסות יימכרו במחיר אחיד של 249 דולר לכרטיס מסוג לייט (כולל טרולי), וכי עם קבלת האישורים, הטיסות יהיו זמינות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות.

יש לציין כי החברה תטיס את המטוסים מתל אביב ללא נוסעים, כך שהיא צפויה לספוג את העלויות. "אל על תמשיך לעשות כל שביכולתה על-מנת לתגבר את לוח הטיסות ולסייע לכמה שיותר ישראלים לשוב הביתה בבטחה", נכתב בהודעת החברה.