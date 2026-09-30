אל על, ישראייר וארקיע יחזרו לטוס לדובאי אחרי יותר מחצי שנה

לאחר האירוע הדרמטי היום בטיסת פליי דובאי, הערב (ה') איחוד האמירויות הסכימה לדרישות האבטחה הישראליות, ובכך הטיסות של החברות הישראליות לדובאי צפויות להתחדש. זאת, לאחר שמאז מבצע "שאגת הארי" לא התקיימו טיסות של החברות המקומיות לאזור, ועד הערב הן לא היו צפויות לחזור לפני סוף אוקטובר. עם זאת, טרם ברור מתי ההסכם ייחתם ומתי הטיסות אכן יחודשו.

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למעשה, בחודשים האחרונים שב"כ וכוחות הביטחון הישראליים לא אפשרו לאל על, ארקיע וישראייר לטוס למדינה, עד שיושג הסכם בין המדינות שיסדיר את הסוגיות הביטחוניות. מי שנהנו מהמצב הן כמובן חברות התעופה מהמפרץ - פליי דובאי ואיתיחאד, שנותרו לבדן בשוק ונהנות מגידול משמעותי בכמות הנוסעים. מתחילת השנה הן תופסות כ־7% מהתנועה בנתב"ג.

כעת, כאמור, נראה כי המדינות הגיעו להסכמות, והחברות הישראליות כבר מתחילות להיערך לחזרה. אל על הודיעה הערב כי היא נערכת לחדש את פעילותה בקו תל אביב-דובאי במהלך חודש נובמבר, לאחר שמונה חודשים שבהם לא הפעילה טיסות בקו.

לפי אל על, החברה מתכננת להפעיל את הטיסות לדובאי בתדירות של לפחות שתי טיסות יומיות. עם זאת, חידוש הפעילות מותנה בקבלת האישורים המוסמכים מגורמי המדינה הרלוונטיים.

במהלך היום, אמר לגלובס מנכ"ל ארקיע עוז ברלוביץ: "מתחדדת החשיבות בחזרתן של החברות הישראליות לטוס לדובאי. הקשר האווירי בין ישראל לאיחוד האמירויות קיים, חזק וחשוב, אבל המצב שבו הקו מופעל כמעט כולו על ידי חברות זרות אינו מצב נכון לאורך זמן. צריך לייצר איזון בין החברות הזרות לחברות הישראליות, להחזיר תחרות אמיתית לקו ולאפשר לנוסע הישראלי לבחור אם הוא רוצה לטוס בחברה זרה או בחברה ישראלית".

בארקיע אף העריכו כי על כל חודש בחורף שהקו לא פעיל, החברה מפסידה כמיליון דולר ומציינים כי מדובר "בקו החשוב ביותר של החברה בעונה הזו".