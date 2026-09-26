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מאוריציוס

במאוריציוס סירבו שהמטוס מישראל ינחת - והטיסה בוטלה

חברת אייר סיישל תכננה להפעיל טיסות מתל אביב למאוריציוס, אך נודע שהרשויות במדינה לא מאשרות נחיתת ישראלים ביעד • "עולה החשש כי ההחלטה קשורה למצב ולמחלוקת הפוליטית", מסרו נציגי חברת התיירות הישראלית • רק בחודש יוני האחרון הודיעה חברת התעופה באופן רשמי על חזרתה

דין פישר, N12 11:47
האי מאוריציוס / צילום: Associated Press, Myroslava Bozhko
האי מאוריציוס / צילום: Associated Press, Myroslava Bozhko

חברת התעופה אייר סיישל הודיעה הבוקר (שבת) ללקוחותיה בישראל כי הרשויות במדינת האיים מסרבות לקבל מטוסים שיגיעו מתל אביב, כך מסרו נציגי חברת "ספיריט הפקות עולם". לפי הודעתם, למרות המאמצים הרבים שנעשו על מנת להשיג את האישורים הנדרשים, במאוריציוס לא מעניקים את האישור לנחיתת המטוס - ועל כן הטיסה תבוטל.

"מהמידע המצוי בידינו ומהנסיבות שנוצרו, עולה החשש כי ההחלטה שלא לאשר את הטיסה קשורה לעמדה הנוכחית של מאוריציוס כלפי הגעת ישראלים למדינה, על רקע המצב והמחלוקת הפוליטית", מסרו.

לדבריהם, ההחלטה כואבת ומאכזבת, והם שותפים לעוגמת הנפש של הנוסעים שנאלצו לבטל את טיסתם "לאחר חודשים של תכנון, התרגשות וציפייה לחופשה, ובמיוחד לאחר חוסר הוודאות והמתח של השעות האחרונות". החברה הודיעה כי היא פועלת אל מול אייר סיישל והגורמים הרלוונטיים כדי לקבל את המידע הנדרש להמשך הטיפול בלקוחות, והבטיחו כי ייצרו עמם קשר באופן אישי.

טלי יטיב, מנכ"לית ובעלים של ספיריט הפקות עולם, מסרה: "צר לנו במיוחד אם אכן החלטה כזו נעשית משיקולים פוליטיים, הפוגעת באופן ישיר בנוסעים הישראלים, שאין להם כל קשר להחלטות הללו. עשינו כל שביכולתנו עד הרגע האחרון כדי שהטיסה תצא כסדרה".

רק בחודש יוני האחרון הודיעה אייר סיישל כי תחזור לישראל ותחדש את טיסותיה באופן שיאפשר לישראלים גישה נוחה לאיים. הטיסות מתל אביב לאי מאהה, המרכזי והגדול בסיישל, פועלות החל מחודש אוגוסט.

פורסם לראשונה ב-N12.