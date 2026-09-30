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פליי דובאי

המנכ"ל הבכיר שהשתלט על הטיסה: "תקפו אותנו, אנחנו שומרים על הטייס"

מנכ"ל חברת החיתום של לאומי צביקה מנס היה על טיסת פליי דובאי שנחתה בסעודיה ועזר לנטרל את טייס המשנה

חזי שטרנליכט 13:55
צביקה מנס, מנכ''ל ברק לאומי חתמים
צביקה מנס, מנכ''ל ברק לאומי חתמים

צביקה מנס, מנכ"ל חברת החיתום של לאומי, ברק לאומי, הוא אחד מהישראלים שעזרו לנטרל את טייס המשנה בטיסת פליי דובאי, ולייצב את המטוס.

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מנס נצפה בסרטונים ברשתות החברתיות בתא הטייס, מסייע לנוסעים לייצב את הטייס שהותקף. מנס מגואל בדם, והוא אומר למצלמה: "תקפו אותנו ואנחנו שומרים פה על הטייס שיהיה חי". בתמונה רואים גם את התוקף במצב של עילפון כשהוא מונשם.

נוסע אחר הקליט סרטון ואמר, "השתלטנו פה כמה חבר'ה על הטייס. אנחנו בדרך לסעודיה." לדברי אותן נוסע, יש טייס שהוא פצוע קשה, ומציין שהמטוס כנראה בדרך לנחיתה וש"הכל בסדר".