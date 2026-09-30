צביקה מנס, מנכ"ל חברת החיתום של לאומי, ברק לאומי, הוא אחד מהישראלים שעזרו לנטרל את טייס המשנה בטיסת פליי דובאי, ולייצב את המטוס.

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מנס נצפה בסרטונים ברשתות החברתיות בתא הטייס, מסייע לנוסעים לייצב את הטייס שהותקף. מנס מגואל בדם, והוא אומר למצלמה: "תקפו אותנו ואנחנו שומרים פה על הטייס שיהיה חי". בתמונה רואים גם את התוקף במצב של עילפון כשהוא מונשם.

נוסע אחר הקליט סרטון ואמר, "השתלטנו פה כמה חבר'ה על הטייס. אנחנו בדרך לסעודיה." לדברי אותן נוסע, יש טייס שהוא פצוע קשה, ומציין שהמטוס כנראה בדרך לנחיתה וש"הכל בסדר".