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פליי דובאי

עשר טיסות ביום מדובאי לתל אביב: חברת התעופה שבמרכז התקרית האווירית

פליי דובאי, העומדת במרכז התקרית המתגלגלת מעל חצי האי ערב, הפכה בשנים האחרונות לאחת מחברות התעופה המרכזיות בישראל • בשלוש השנים האחרונות מאז תחילת המלחמה, פליי דובאי המשיכה להפעיל טיסות סדירות לארץ

אסף אוני 10:33
מטוס של פליי דובאי / צילום: Shutterstock
מטוס של פליי דובאי / צילום: Shutterstock

חברת התעופה פליי דובאי, הניצבת במרכז התקרית המתגלגלת מעל חצי האי ערב, הפכה בשנים האחרונות לאחת החברות הפעילות המרכזיות בישראל. בעוד חברות אירופיות השעו טיסות משיקולי ביטחון, בשל אזהרות של ארגון התעופה האירופי או בשל חשש של צוותים לבלות לילה בתל אביב - פליי דובאי המשיכה להפעיל טיסות סדירות לישראל במהלך שלוש השנים האחרונות, למרות שורת המלחמות בישראל ובמפרץ הפרסי.

עבור ישראלים רבים, נמל התעופה הבינלאומי של דובאי הפך לתחנת מעבר לאסיה או אפילו ליעדים רחוקים יותר, ואבו דאבי הפכה למוקד תיירות בפני עצמו.

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פליי דובאי היא חברת לואו-קוסט בבעלות תאגיד ההשקעות של דובאי (ICD), לצד חברת התעופה הלאומית של איחוד האמירויות Emirates, ובסיסה הוא בשדה התעופה בדובאי, אחד ממוקדי התחבורה האווירית הגדולים ביותר בעולם.

אחרי פרוץ המלחמה בין ארה"ב וישראל לאיראן חווה שדה התעופה בדובאי שיבושים ואף היה יעד למתקפות כטב"מים, אבל מאז התנועה בו חודשה. בשנים האחרונות לא נרשמו בו תקריות ביטחוניות חריגות מלבד ההתמודדות עם רסיסים וכטב"מים איראנים. בימים אלה מתבצעות עשר טיסות יומיות בין דובאי לתל אביב על-ידי פליי דובאי לבדה.

התקרית המשמעותית ביותר באחרונה בנוגע לפליי דובאי הייתה התרסקות של טיסה 981 של החברה סמוך לשדה התעופה ברוסטוב שברוסיה בשנת 2016. הטיסה התעכבה ביציאה מדובאי, נקלעה לתנאי מזג אוויר קשים, ניסתה לבצע נחיתה לא מוצלחת והתרסקה בניסיון הנחיתה השני. כל 62 הנוסעים ואנשי הצוות נהרגו. חקירה שבוצעה העלתה כי ההתרסקות נגרמה בשל טעות טייס.

מאות טייסים מלאומים שונים

לפי נתוני החברה, היא מפעילה צי של 88 מטוסים הטסים בין 131 יעדים.

פליי דובאי מעסיקה יותר מ-7,000 עובדים, ביניהם כ-1,520 טייסים מלאומים שונים, לפי הודעת החברה. אתר גיוס העובדים של החברה מציג משכורות חודשיות של בין 10 ל-20 אלף דולר לטייסים, כולל פטור ממס וכן "קצבת מגורים" שלרוב מיתרגמת בדירה באיחוד האמירויות על חשבון חברת התעופה.

באתרי גיוס טייסים מציינים כי בניגוד לכללי העבודה הנוקשים של האיחוד האירופי, אלה של רשות התעופה של איחוד האמירויות מאפשרים פחות מנוחה ודורשים יותר עבודה מהטייסים. רוב יעדי החברה נכון לעכשיו הם בטווח הקצר עד הבינוני.