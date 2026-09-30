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פליי דובאי

"אירוע פלילי": מה העונש הצפוי לטייסים של פליי דובאי?

מטוס של פליי דובאי שהיה בדרכו לתל אביב שידר אות מצוקה ועורר חשד לחטיפה, אלא שאז התברר כי האות שודר בשל קטטה בין הטייסים • מומחה תעופה: "יש סיכוי טוב שהם יפוטרו ויאבדו את רישיון הטיסה שלהם"

אלון פרל 10:42
תא טייס / צילום: Shutterstock
תא טייס / צילום: Shutterstock

"כמעט לא שומעים על אירועים דומים בחברות תעופה גדולות ומסודרות. מדובר באירוע פלילי שיכול היה להוביל לפגיעה בחיי אדם", מסביר ד"ר עוזי פרוינד-פיינשטיין, מומחה תעופה ובכיר במחלקה לניהול תיירות ומלונאות באקדמית כנרת. זאת לאחר שטיסת פליי דובאי נחתה בסעודיה בשל קטטה בין הטייסים, שקודם לכן נחשדה כחטיפה בשל שידור אות מצוקה. בישראל נבדקת האפשרות שאחד הטייסים ניסה להתאבד ולרסק את המטוס. "אפשר לספור על יד אחת מקרים דומים שקרו, ובדרך-כלל זה בחברות תעופה קטנות ובמדינות עולם שלישי".

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מה צפוי לקרות עכשיו עם הטייסים?
"איך שהמטוס נחת - הרשויות מתייחסים לזה כמו אל חטיפה, וזה אומר שאנשי ביטחון נכנסים לתא הטייס, יקחו את הטייסים לתחקור, וסביר שהמשטרה ורשות התעופה הסעודית יהיו מעורבים.

"לגבי הטייסים עצמם - יש סיכוי טוב שהם יפוטרו ויאבדו את רישיון הטיסה שלהם, בטח בדובאי. יש גם סיכוי שהם יישבו בכלא. צריך להביא שזה יצר צרה צרורה לחברה - הטיסה הזו לא תשוחרר בקרוב. יש לדובאי מעט מאוד תנועה בשדה התעופה בסעודיה, וזה אומר שיצטרכו לשלוח לשם צוות חדש".

הנוסעים צריכים לחשוש בשלב הזה?
"לא, הם יקבלו טיפול הולם. יכול להיות שיעדיפו להשאיר אותם על המטוס כדי למנוע ערבוב עם הסעודים".

יש לציין כי גם בסוף יוני מטוס שעשה את דרכו מווינה שידר אות מצוקה, ובישראל היה קיים חשש מחטיפה - שהתברר בסוף כטעות אנוש. עם זאת, כעת הבהלה בישראל הייתה גדולה במיוחד, במיוחד לאור העובדה שמדובר בטיסה מדובאי. בחודשים האחרונים, ולפחות עד סוף אוקטובר, השב"כ אוסר על חברות ישראליות לטוס לאיחוד האמירויות "בשל סיכונים בטיחוניים".