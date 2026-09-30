אירוע חריג התרחש הבוקר (ד') בטיסה FZ 1073 של חברת פליי דובאי שהמריא מדובאי לתל אביב. המטוס, מדגם שידר קוד 7700, המעיד על מצב חירום ולאחר מכן קוד 7500 - המשמש לדיווח על חטיפת מטוס. אלא שלאחר הדרמה שנמשכה דקות ארוכות, חברת התעופה הודיעה רשמית: הטייסים התקוטטו ביניהם במהלך הטיסה בקוקפיט, עד שאחד מהם איבד הכרה - אין כל אירוע ביטחוני.

מלשכת ראש הממשלה נמסר: "האירוע בשליטה, וכעת מופעלים כל האמצעים על מנת להשיב את הנוסעים הישראלים בבטחה לישראל".

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הנוסעים שעל המטוס הונחו להישאר לשבת ולא יצאו ממנו, מלבד הטייסים שהורדו מהמטוס. מנכ"ל פליי דובאי עדכן את גורמי התחבורה בישראל: מטוס יישלח בקרוב מדובאי לסעודיה ומשם ימשיך לישראל.

בחברת התעופה הופתעו מהקטטה בקוקפיט. לפי דיווחים, הטייס הוא ממוצא רוסי, וטייס המשנה הוא ממוצא אוקראיני. אופיר, שאמו נמצאת על המטוס, שוחח עם N12: "ביררתי את מספר הטיסה, ולצערי גיליתי שזה המטוס. לא קיבלנו שום מידע, אף אחד לא דיבר איתנו. אנחנו מאמינים שכרגע יהיה טוב".

"היו דקות מתוחות, אני חייב להודות, אבל כן, על עצם זה שהמטוס נחת אני שמח מאוד, ועכשיו נקווה לקבל עדכונים באמת על מה קורה. אחרי שבועיים אמא שלי חוזרת, ויש התרגשות גדולה", הוא הוסיף.

עושים סדר - ציר זמן האירועים

● סביב השעה 9:00 מתקבל אות חטיפה ממטוס פליי דובאי שבדרכו לישראל, ומטוסי קרב של חיל האוויר הוזנקו.

● בשעה 9:30 מתקבל האות האחרון ואז המטוס נעלם - בזמן שבישראל מקיימים דיונים דחופים.

● דקות לאחר מכן הקשר חוזר, והמטוס מופיע באפליקציית המעקב.

● בכל הזמן הזה בישראל חושדים שדובר באירוע חטיפה.

● סביב השעה 9:50 מסתמן הכיוון: קטטה בין צוות הטייסים גרם לאירוע החריג.

● המשטרה הסעודית הורידה מהמטוס את הטייסים שהתקוטטו.

● מנכ"ל פליי דובאי הודיע: מטוס יישלח להחזיר את הישראלים ארצה.

המטוס היה כ-40 דקות מנחיתה בישראל - ואז הסתובב וניתק קשר

הדיווח הראשוני על האירוע החריג בשמי ירדן התקבל סביב השעה 9:08 בבוקר. האות האחרון שהתקבל מהרדאר היה באזור השעה 9:30 באזור ירדן ואז נעלם. אך זמן קצר לאחר מכן הטיסה חזרה להופיע באפליקציית המעקב בזמן אמת. נכון לרגע זה האירוע עומד בפני סיום.

המטוס הוסט לנחיתה באופן חריג מאוד בערב הסעודית, ומטוסי קרב ישראלים בתחילה, וגם מטוסי קרב סעודיים, ליוו אותו לקראת הנחיתה, עד שנחת בשטח הסעודי סביב השעה 10:00. במהלך האירוע ראש הממשלה ושר הביטחון קיימו התייעצויות חירום עם צמרת מערכת הביטחון. בנוסף, הרמטכ"ל קיים הערכת מצב עם מפקד חיל האוויר, עם ראש אמ"ץ, עם ראש אמ"ן ועם מפקדים נוספים.

הכתבה פורסמה לראשונה ב-N12