לפיד בתום העדכון עם נתניהו: "אין סיבה להכניס לפאניקה"

עדכונים שוטפים

09:00 - אחרי שבעה חודשים: צוות הקרב החטיבתי גולני שפעל בדרום לבנון יוצא להתרעננות

06:58 - הברית המפתיעה נגד אבו מאזן: חמאס עשוי לתמוך בדחלאן מבחוץ

חמאס והג'יהאד האיסלאמי הסכימו לקדם ברית אלקטורלית עם מוחמד דחלאן במטרה להחליש את יו"ר הרשות הפלסטינית אבו מאזן. לפי מקורות ששוחחו עם חדשות 12, אם המהלך ייצא לפועל, התמיכה תהיה מבחוץ בלבד. דחלאן מתנגד לשילוב מזוהי חמאס ברשימתו. לכתבה המלאה

05:21 - הפנטגון: בואינג זכתה בחוזה בשווי 20 מיליארד דולר לפיתוח מטוס הקרב הבא של הצי האמריקאי

04:20 - לאחר 23 שנים - צבא ארה"ב נסוג מהבסיסים האחרונים בעיראק. הנסיגה סוכמה ב-2024 בתקופת ממשל ביידן ומושלמת כעת בידי ממשל טראמפ

03:34 - שר החוץ האמריקאי מרקו רוביו הבהיר לראש ממשלת לבנון כי יש להאיץ את יישום ההתחייבויות, ובראשן פירוק חיזבאללה מנשקו - כך לפי אל-ערבייה ואל-חדת'

עוד דווח כי רוביו הגדיר את המסגרת המשולשת כדרך היחידה להשגת שלום מתמשך בין לבנון לישראל.

03:22 - הרפובליקאים בסנאט בלמו הצעה שתחייב את ממשל טראמפ לדווח לקונגרס על האלימות ביהודה ושומרון, לרבות הרג אזרחים אמריקאים

01:57 - דיווח: בכיר סעודי מכחיש את הדיווחים על פגישה בין ראש הממשלה בנימין נתניהו עם בכיר סעודי במהלך ביקורו באמירויות

01:53 - "הכול תקוע": אין פריצת דרך בין ארה"ב לאיראן, והאפשרות לחידוש הלחימה מתחזקת

קטאר הציגה הצעת פשרה שנועדה לגשר בין דרישת טהרן להסרת המצור הימי לבין הדרישה האמריקאית לוויתורים בתחום הגרעין. אלא שלפי מקורות המעורים בשיחות, כמעט שלא הושגה התקדמות, ואף צד אינו מוכן להתגמש.

בכירים אמריקאים מעריכים כי הנשיא דונלד טראמפ עשוי לשקול חזרה ללחימה רחבת-היקף אחרי בחירות האמצע בארה"ב. לכתבה המלאה

01:10 - דיווחים פלסטיניים: תקיפות אוויריות ממזרח לעיר עזה

00:16 - למרות האזהרה של נתניהו: אין במערכת הביטחון מידע קונקרטי על איום מיידי

סערה אחרי שראש הממשלה בנימין נתניהו הזהיר מפני "סימנים שאויבינו ינסו לתקוף לקראת הבחירות" • הוא קיים הערכת מצב - ונפגש לעדכון ביטחוני עם ראש האופוזיציה יאיר לפיד.

לפיד בתום העדכון: "אין סיבה להכניס את הציבור לפאניקה, צה"ל ערוך". נתניהו: "הוצגו בפירוט התרעות על התקפות אפשריות לקראת הבחירות". בצבא נערכים להסלמה בכמה גזרות, אך לא מחזיקים במידע קונקרטי על הסלמה מיידית. לכתבה המלאה

פורסם לראשונה ב-N12