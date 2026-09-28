אחרי חילופי הבעלות: קניון הזהב פותח את הקומה החדשה

קניון הזהב בראשון לציון פתח בימים אלה את הקומה החדשה, קומת הפלטינום, המשתרעת על כ-12 אלף מ"ר, אשר הוקמה בהשקעה של כ-100 מיליון שקל. עם השלמת ההרחבה משתרע הקניון, לפי הנהלתו, על שטח כולל של כ-122 אלף מ"ר, ובכך הוא הופך לקניון הגדול בישראל מבחינת שטח.

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הפתיחה מגיעה חודשים ספורים לאחר טלטלה משמעותית בבעלות על הקניון. בסוף יוני רכשה חברת הביטוח מגדל את 25% הנותרים שהוחזקו בידי משפחת גינדי תמורת כ-840 מיליון שקל, ובכך השלימה את רכישת מלוא הזכויות בנכס. מגדל החזיקה עוד קודם לכן ב-75% מהקניון, שאותם רכשה מהמשפחה בשנת 2008 תמורת כמיליארד שקל.

לקומה החדשה היה גם חלק מרכזי בעסקה האחרונה. כפי שפורסם בגלובס, מתוך התמורה ששילמה מגדל למשפחת גינדי, כ-400 מיליון שקל שיקפו את שווי רבע מהקניון הקיים, ואילו כ-440 מיליון שקל נוספים יוחסו לקומה החדשה שהייתה אז עדיין בשלבי בנייה, והזכויות בה הוחזקו במלואן בידי משפחת גינדי. העסקה שיקפה לקניון הקיים שווי של מעט יותר מ-2 מיליארד שקל.

בקומה שנפתחה כעת פועלות כ-30 חנויות, ובהן חנויות עוגן וחנויות דגל של מותגים בתחומי האופנה, ההנעלה, האקססוריז, הטיפוח והלייף סטייל, ביניהם גם סניף דגל של ויקטוריה'ס סיקרט, טויס אר אס, פליינג טייגר ועוד.

הפתיחה היא חלק ממהלך רחב יותר של שיפוץ והשבחת הקניון. באפריל האחרון פורסם בגלובס כי משפחת גינדי השקיעה בשנים האחרונות כ-180 מיליון שקל בשיפוץ ובהרחבת הנכס, לצד מהלך לחידוש חזיתות הקניון בהשקעה של כ-80 מיליון שקל. כבר אז תוכננה פתיחתה של הקומה הנוספת ובה כ-30 בתי עסק.

שינוי במבנה הבעלות

אלא שבזמן שהעבודות בקניון התקדמו, מבנה הבעלות בו השתנה מן היסוד. זמן קצר לאחר שמגדל השלימה את רכישת חלקה של משפחת גינדי, נפל גם המהלך להעברת השליטה בקניון למליסרון. בספטמבר 2025 חתמה מליסרון על הסכם לרכישת 51% מהזכויות בקניון הזהב תמורת 818 מיליון שקל, אך ביולי השנה נסוגה מהעסקה לאחר שקיבלה מרשות התחרות אינדיקציות שלפיהן היא אינה צפויה לקבל אישור.

בעקבות ביטול העסקה נותרה מגדל הבעלים של מלוא הזכויות בקניון, ובגלובס פורסם כי היא החלה לחפש שותף חדש שיוכל להיכנס לנכס ולסייע בניהולו ובהשבחתו. מדובר בנכס חריג מבחינת חברת הביטוח, שמנהלת נכסים בהיקף של מאות מיליארדי שקלים. קניון הזהב הוא הקניון היחיד בישראל שבו היא מחזיקה ישירות.

קניון הזהב הוקם בראשית שנות ה-90 על-ידי האחים משה ויגאל גינדי. עוד לפני פתיחת הקומה החדשה השתרע על כ-110 אלף מ"ר וכלל כ-430 שוכרים. לרגל פתיחת הקומה מתכננת הנהלת הקניון פעילויות במהלך חג הסוכות, ובהן חלוקת מתנות ללקוחות שיבצעו קניות בסכום של 600 שקל ומעלה ומתחם יצירה לילדים ולמשפחות.

טל גינדי-פרידמן, נציגת הבעלים לשעבר, שהובילה את מהלך פתיחת הקומה בשנים האחרונות, מסרה כי בקניון "מתרגשים מפתיחת הקומה החדשה שכוללת חנויות של מותגים מובילים, עם תמהיל עשיר ומגוון שמחזק את מעמדו של קניון הזהב כיעד קניות ארצי מוביל".