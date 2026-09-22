1 בזמן שענף הקניונים בירידה, קניון אחד דווקא הקפיץ את כמות המבקרים

הקיץ האחרון לא נחשב חזק במיוחד מבחינת תנועת המבקרים בקניונים, אולם מנתוני חברת קאונטרייט שמנטרת תנועת לקוחות באמצעות חיישנים, עולה כי שחקן אחד דווקא רשם מגמה הפוכה. בחברה מצאו כי בזמן שהענף רשם ירידה, התנועה בקניון בשבעת הכוכבים בהרצליה דווקא זינקה.

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הבדיקה כללה 58 קניונים ברחבי הארץ, מתוכם 30 במרכז. לפי הנתונים שהגיעו לגלובס, ביולי-אוגוסט 2026 ברחבי הארץ נרשמה ירידה של 2.6% לעומת התקופה המקבילה ב-2025, ובאזור המרכז נרשמה ירידה של 2.9%. מנגד, בקניון שבעת הכוכבים בהרצליה נרשמה עלייה של כ-13.9% במספר המבקרים. בחלק משבועות הקיץ הייתה העלייה אף חדה יותר, ובשבוע האחרון שנמדד הגיע הגידול בתנועה ל-20.3% לעומת השנה הקודמת.

מנכ"ל קאונטרייט, אייל גלזר, אומר לגלובס כי מדובר בתוצאה חריגה ביחס למה שהחברה רגילה לראות. "הפער היה כה יוצא דופן, שבחברה חשדו תחילה שמדובר בטעות סטטיסטית או בתקלה במערכות הסריקה והסנסורים", הוא מספר. בעקבות זאת, צוותי קאונטרייט ביצעו בדיקות, ולאחר פנייה להנהלת הקניון הבינו בחברה כי הזינוק בתנועה קשור לשינוי בתמהיל הקניון, ולפתיחת מתחם Gravity Park.

מדובר במתחם אטרקציות המשתרע על פני כ-2,000 מ"ר, מחולק לחמישה מתחמים וכולל כ-110 מכונות ארקייד. מחיר כרטיס מתחיל ב-100 שקל ל-125 כוכבים ומטפס ל-500 שקל ל-750 כוכבים. עם זאת, חשוב לסייג כי הנתונים לגבי הקניון מתייחסים לכניסות ולא בהכרח לפדיונות, ולכן שינוי במספר המבקרים אינו מלמדת בהכרח על היקף ההוצאה שלהם.

2 נדל"ן

מגדל העסקים meex בחולון, שמקימה זרוע הנדל"ן של חצי חינם, מקבל דיירים חדשים: רשת ICON מבית הולמס פלייס שוכרת קומה שלמה, עבור סניף שיתפרס על פני כ-1,460 מ"ר. היקף העסקה מוערך בכ-20 מיליון שקל לתקופה של 15 שנים. עד כה פעל הסניף במתחם חונים קונים בעיר.

מגדל meex הוא חלק מקומפלקס הכולל גם שטחי מסחר ולוגיסטיקה, לצד שטחי חניה תת-קרקעיים ועיליים, ונמצא בשלבי אכלוס. בין היתר נכנסה אליו גם חברת התשתיות Lesico, ששכרה שתי קומות.

צילום: איתן כרמל אדריכלים

3 פרסום

בנק מרכנתיל משיק קמפיין חדש לצעירי החברה החרדית, תחת המסר "כל אחד צריך בנק אחד שמאמין בו". קהל היעד הוא הדור החדש שמשתלב באקדמיה, בשוק התעסוקה וביזמות, והצעת העכרך נוגעת לליווי עסקי. היקף ההשקעה במהלך, בשיתוף משרד הפרסום בולטון פוטנציאל, עומד על כמיליון שקל.

הפרסום מתבצע בעיתונות, בשילוט חוצות ובדיגיטל, ובמרכזו עומדת סדרת רשת בהובלת שלושה יוצרים ומשפיענים מובילים בחברה החרדית: הזמר והיוצר שמוליק סוכות, אשת התקשורת והתוכן הניה שוחט ואיש העסקים מנדי גפנר.

צילום: בולטון פוטנציאל

לדברי שי בוחבוט, מנהל שיווק מגזר חרדי ופיתוח עסקי בבנק מרכנתיל, "המגזר החרדי עובר תהליכי עומק מרתקים, ואנחנו רואים דור צעיר, יוזם ושאפתן שמשתלב בכלכלה ובעסקים מבלי לוותר על ערכיו ואורח חייו. המהלך הזה הוא שיקוף של העשייה היומיומית שלנו. אנחנו מבינים את הניואנסים והצרכים הייחודיים של הלקוח החרדי, וגאים להיות הבנק שמקשיב, מאמין ונותן להם את המעטפת המקצועית בדרך להצלחה".

4 ישראל מתגייסת

אוניברסיטת חיפה תעניק בשנת הלימודים הקרובה מענקים כספיים לכ-120 סטודנטים חדשים ששירתו במילואים. גובה המענק יעמוד על 10,000 שקל ללימודי תואר ראשון, ו־15 אלף שקל ללימודי תואר שני. לדברי נשיא האוניברסיטה פרופ' גור אלרואי, "משרתות ומשרתי המילואים נושאים בנטל כבד ורב משמעות, והחברה הישראלית חייבת להכיר בכך גם במעשים".

צילום: באדיבות אוניברסיטת חיפה

5 מינויים חדשים

ארבעה דירקטורים חדשים מצטרפים לדירקטוריון נת"ע, לכהונה של שלוש שנים: דאוד חורי, מנכ"ל חברת הנדל"ן כרמל חורי; סיון דטאוקר, מנכ"לית התאחדות המלונות בישראל; גלעד רבינוביץ, מנכ"ל קבוצת תקשוב ודירקטור במזרחי טפחות; ואבי דויטשמן, יועץ לחשב הכללי במשרד האוצר.

צילום: עוז שכטר