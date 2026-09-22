רשת סיטי מרקט מוכרת 11 מסניפיה לרשת הקמעונאות החדשה "100 ומעבר", בעסקה בהיקף של כ-35 מיליון שקל - כך מסרה הבוקר (ג') החברה.

העסקה, הכפופה לאישור הממונה על התחרות, צפויה להרחיב בבת-אחת את פעילותה של רשת "100 ומעבר", שהוקמה רק בתחילת השנה בהובלת איש העסקים החרדי דניאל ורדיגר. במקביל למכירה, סיטי מרקט ממשיכה להתרחב ותפתח שישה סניפים חדשים בהשקעה של כ-20 מיליון שקל.

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11 הסניפים שיימכרו ממוקמים בבאר יעקב, ברמלה, בכפר סבא, בבאר שבע, בקריית אונו, ברחובות, בחדרה, באור יהודה, בתל אביב-יפו ובגדרה. עם השלמת העסקה הם יעברו לפעול תחת "100 ומעבר". עבור הרשת הצעירה מדובר בקפיצת מדרגה משמעותית בפריסה, לאחר שעד כה פעילותה התמקדה בעיקר בסניף גדול באשדוד.

מאחורי "100 ומעבר" עומד כאמור דניאל ורדיגר, דמות ותיקה בשוק קמעונאות המזון. במשך שנים הוא ניהל את "יש חסד", פורמט הדיסקאונט החרדי של שופרסל. כבר ב-2019 דיווח גלובס כי תחת ניהולו מנתה "יש חסד" 26 סניפים בפריסה ארצית. בתחילת 2026 יצא ורדיגר לדרך עצמאית והקים עם שותפיו את "100 ומעבר", שהחלה את פעילותה באשדוד.

במקביל למכירת הסניפים, סיטי מרקט הודיעה כי היא פותחת שישה סניפים חדשים בתל אביב, בראשון לציון, בנתיבות, בחולון, בבאר יעקב ובפתח תקווה, בהשקעה כוללת של כ-20 מיליון שקל. לפי החברה, בשנה האחרונה נפתחו שמונה סניפים חדשים, וב-2027 היא מתכננת לפתוח כ-15 נוספים.

"מהלך עסקי משמעותי"

"אנחנו ממשיכים לפתח את רשת סיטי מרקט לפי הקונספט הייחודי שלנו ומאמינים מאוד בפוטנציאל הצמיחה של הרשת", מסר יוסי שוורץ, מייסד ומנכ"ל סיטי מרקט.

לדבריו, "עסקת המכירה היא מהלך עסקי משמעותי לצד התמקדות בחיזוק הפעילות של סיטי מרקט ובהתרחבות שלה ברחבי הארץ. העובדה שבמקביל לעסקת המכירה אנחנו פותחים שישה סניפים חדשים ומשקיעים כ-20 מיליון שקל, ממחישה את האמון שלנו ברשת וביכולת שלה להמשיך ולצמוח".

יוסי שוורץ, מייסד ומנכ''ל רשת סיטי מרקט / צילום: יח''צ

רשת סיטי מרקט הוקמה ב-2012 על-ידי יוסי שוורץ ומפעילה כיום עשרות סניפים ברחבי הארץ, בעיקר בפורמט עירוני. לפי נתוני החברה, היא מעסיקה כ-900 עובדים, וחנויותיה משתרעות על שטחים של כ-100 עד 1,000 מ"ר. חלק מהסניפים פועלים 24 שעות ביממה ובסופי שבוע.