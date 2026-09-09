קרפור מתקרבת לבורסה: הגישה תשקיף לקראת הנפקה

אלקטרה מוצרי צריכה עושה צעד נוסף בדרך להנפקת פעילות רשת הסופרים הצרפתית קרפור בבורסה בתל אביב: החברה דיווחה היום (ד') כי צרפת ישראל גרופ, החברה המחזיקה בפעילות הרשת, הגישה לרשות ניירות ערך טיוטת תשקיף ראשונה לקראת הנפקה אפשרית של קרפור בבורסה בתל אביב.

ככל שתצא לפועל, ההנפקה צפויה אחרי החגים, ככל הנראה במהלך נובמבר.

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צרפת ישראל גרופ, שבה מחזיקה אלקטרה מוצרי צריכה 49.49%, היא הבעלים המלאים של גלובל ריטייל, שמפעילה את רשת קרפור בישראל. בראיון לגלובס לפני מספר שבועות אמר יו"ר אלקטרה מוצרי צריכה, צביקה שווימר, כי בכוונת הקבוצה לפעול להנפקת פעילות קרפור כחברה ציבורית נפרדת מאלקטרה מוצרי צריכה.

במסגרת המהלך בוחנת אלקטרה מוצרי צריכה גם מכירה של חלק מהחזקותיה בצרפת ישראל גרופ. זאת, בין היתר, כדי להתאים את מבנה ההחזקות להוראות חוק הריכוזיות ולמנוע מצב שבו פעילות קרפור תיחשב ל"שכבה שלישית" במבנה החברות הציבוריות של הקבוצה.

הגשת טיוטת התשקיף היא עדיין שלב ראשוני, ואין ודאות שההנפקה תושלם או באילו תנאים תתבצע. עם זאת, היא מסמנת את התקדמות התוכנית שעליה הצהירה אלקטרה מוצרי צריכה להפריד את פעילות קרפור ולהפוך אותה לחברה ציבורית בפני עצמה.

בתגובה לידיעה שווימר מסר לגלובס כי מדובר ב"שלב מאוד חשוב, שמשלב תוצאות עסקיות טובות, חיבור של כל בעלי המניות ומותג שהפך להיות מוביל בישראל".

כזכור, לפני מספר שבועות נחשף בגלובס כי קרפור הודיעה על כוונתה שלא להמשיך לחצי שנה נוספת את מהלך "הסל הזול של ישראל" (או "הסל של המדינה") של משרד הכלכלה, זאת לאחר שהוא פגע בתוצאות הכספיות שלה, על-פי גורמים בחברה. ההוזלה צפויה להימשך אפוא עד אחרי החגים, בתום חצי שנה מחודש אפריל שבו החל קיבוע המחירים.