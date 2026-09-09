בשורה תחבורתית לתושבי השרון: מחלף חדש יוקם בכביש החוף

בשורה תחבורתית לתושבי השרון: מתכנן מחוז תל אביב במינהל התכנון, אדר' ארז בן אליעזר, חתם על הרשאה להקמת מחלף "חוזה המדינה" בכביש החוף (כביש 2), בסמוך לדרך אלטנוילנד. המחלף, המוכר גם בשם "הרב מכר", צפוי ליצור חיבור תחבורתי חדש בין הרצליה לרמת השרון ולהפחית את עומסי התנועה באזור מחלף הסירה.

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הפרויקט, שקידומו הואץ בשנתיים האחרונות על-ידי חברת נתיבי איילון ורשות מקרקעי ישראל לאחר תקופה ארוכה שבה הוקפא, יחבר ישירות בין אזור התעסוקה המתפתח בצפון גלילות ברמת השרון לבין אזור התעסוקה בהרצליה פיתוח וחוף הים. במרכז הפרויקט יוקם גשר קשתי בעיצוב חדשני מעל כביש החוף, שיאפשר תנועה ממזרח למערב.

המחלף יהווה חוליה בציר מטרופוליני עתידי שייצור רצף תנועה מאזור חוף הים אל מרכזי הערים הרצליה ורמת השרון, ויהווה חלופה נוספת לציר שבעת הכוכבים העמוס. בהמשך צפויים לקום גשרים משלימים נוספים, בהם גשר "גליל ים" מעל נתיבי איילון (כביש 20).

תכנון ששחרר עשרות דונמים

תכנון המחלף מבוסס על עיקרון "דיאטת כבישים", והוא מחליף את התכנון המקורי שכלל לולאות כביש ארוכות. תכנון זה מאפשר לשמור על יעילות תחבורתית באמצעות מבנה קומפקטי יותר, ולשחרר עשרות דונמים של קרקע לטובת פיתוח עירוני ושטחים ציבוריים פתוחים.

גישה זו מקודמת על-ידי מחוז תל אביב במינהל התכנון בשיתוף חברת נתיבי איילון, ויושמה גם בתכנון מחלף וולפסון בחולון, מתוך תפיסה המבקשת לצמצם את טביעת הרגל של תשתיות התחבורה ולהחזיר שטחים משמעותיים לטובת העיר והציבור.