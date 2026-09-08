גלובס מפרסם השנה לראשונה את פרויקט 30 המנהלים והמנהלות הטובים לשנת 2026 מקרב מנהלים בחברות מדד ת"א 125.

הפרויקט שיראה אור בגיליון ראש השנה של מוסף G נועד להפנות את הזרקור להישגים בניהול חברות ציבוריות. מתודולגית הדירוג נבנתה בשיתוף קוגנום ייעוץ כלכלי בע"מ בניהולו של רו"ח אורי כהן, ופרופ' מנחם ברנר. הדירוג מבוסס ברובו (75%) על שאלון שעליו השיבו כ-70 אנליסטים ומנהלי השקעות המנהלים למעלה ממיליארד שקל. היתרה (25%) מבוססת על התשואת המניה המותאמת לסיכון של המניה לעומת מדד הייחוס.

הגיליון המיוחד יכיל מלבד הדירוג שורה של ראיונות עומק עם מנהלים ומנהלות נבחרים וכן שאלון מהיר בנושאים ניהוליים שממנו ניתן ללמוד על שגרות העבודה, סדרי עדיפויות וגיוס עובדים.

על צמרת הדירוג נמנים: המנכ"ל שקיבל חברה בסחרור ומאז המניה שלה טסה 600% וזה שחוגג 40 שנה בחברה וממשיך לנפץ כל תחזית אפשרית. המנהלת שביצעה את אחד ממהלכי החילוץ המרשימים במשק ובני הזוג שמנהלים יחד את אימפריה וסוגרים עסקאות מיליארדים עם ענקיות הטק.

וגם - המנהל שכמעט ולא מסתכל על מחיר המניה וזה שכבר סגר את היעדים לשנה הבאה. המנהלת שפורצת בחו"ל אבל מתחייבת להישאר בישראל, הבעלים שמגלה - עד ההנפקה הייתי עני והמשקיע שבטוח שאשתו עובדת הרבה יותר קשה ממנו.

להלן הפרמטרים עליהם התבסס הדירוג האיכותי (75% מהציון) של כ-70 אנליסטים ומנהלי השקעות. כאמור יתרת הציון (25%) היא תשואת המניה המותאמת לסיכון של המניה לעומת מדד הייחוס.

ביצועים ועמידה ביעדים: הערכת יכולתו של המנהל להוביל את החברה לעמידה ביעדים העסקיים והפיננסיים שהציבה, תוך יצירת ערך לאורך זמן. במסגרת פרמטר זה יש להביא בחשבון את איכות הביצועים, עקביותם, עמידה ביעדים שהוצגו לשוק, יכולת ההתמודדות עם אתגרים ושינויים בסביבה העסקית והצלחת החברה ביחס למתחרותיה.

ממשל תאגידי, הקצאת הון ושקיפות: הערכת איכות הניהול והאחריות התאגידית של החברה. במסגרת זו יש להתייחס לרמת השקיפות מול המשקיעים, איכות הדיווח והתקשורת עם השוק, קבלת החלטות מושכלת בהקצאת ההון (השקעות, רכישות, חלוקת דיבידנדים, מינוף וכדומה) וכן לסטנדרטים של ממשל תאגידי, אתיקה ואחריות כלפי כלל בעלי העניין.

טכנולוגיה ועתיד: הערכת יכולתו של המנהל להכין את החברה לאתגרי העתיד וליצור מנועי צמיחה. במסגרת זו יש לבחון את מידת ההשקעה בחדשנות, בטכנולוגיה, בטרנספורמציה דיגיטלית, בפיתוח מוצרים ושירותים חדשים, באימוץ מגמות טכנולוגיות ובהיערכות לשינויים מבניים בשוק ובסביבת הפעילות של החברה. למשל, נבקש להתייחס לשאלה - עד כמה המנהל עסוק בהטמעת טכנולוגיה.

שמות הגופים המדרגים (לפי סדר א"ב):

איילון, אינפיניטי, אלטשולר שחם, אמ.אס.רוק קפיטל, אנליסט, אקורד, בנק דיסקונט, בנק הפועלים, בנק ירושלים, בנק לאומי, בנק מזרחי טפחות, גילעד פנסיה, הבנק הבינלאומי, הכשרה, הפניקס, הפניקס בית השקעות, הראל, ילין לפידות, כלל, לידר שוקי הון, מגדל, מגדל שוקי הון, מור, מיטב, מנורה מבטחים, נוקד קפיטל, סיגמא קלריטי, ספרה, עציוני, פיוניר, פסטרנק שהם.