ב־4 בספטמבר 2025, התראיין אביב שפירא, מנכ"ל ואחד ממייסדי חברת הרובוטיקה Xtend AI Robotics (אקסטנד) למוסף G של גלובס, והצהיר: "אחת המטרות היא להנפיק בארה"ב". בדיוק שנה אחרי, ב־4 בספטמבר 2026, החברה השלימה מיזוג לפי שווי של 1.5 מיליארד דולר, והמניה התחילה להיסחר בבורסת ניו יורק וזינקה ביום המסחר הראשון בכ־25%.

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אקסטנד הוקמה ב־2018 בידי אביב ואחיו מתאו שפירא, עם אדיר טובי ורובי ליאני, וב־2024 הייתה בין הסטארט־אפים המבטיחים של גלובס. הפעילות המוכרת ביותר שלה היא בתחום הרחפנים - היא עובדת גם עם צה"ל וגם עם משרד ההגנה האמריקאי - אך מגדירה עצמה כחברת רובוטיקה, או מה שמוכר כ־Physical AI.

בראיון לגלובס לאחר הכניסה לבורסת ניו יורק, המנכ"ל שפירא מסביר כי "פיזיקל AI זה לתת לבינה ידיים ורגליים ולבצע אינטראקציה עם הסביבה. אנחנו מכוונים להצלת חיי אדם, ופועלים בשלושה שווקים: ביטחון, אכיפת החוק ואבטחה".

לדבריו, "יש הרבה מאוד חברות רובוטיקה ורחפנים, אבל אנחנו לא מתמקדים ברובוט או ברחפן, אלא דווקא בתוכנה ובמערכת ההפעלה. מה שמייחד אותנו זה שהצלחנו להוריד את זמן האימון מרמה של שבועות לדקות, ולהפעיל מכל מקום בעולם".

עוד ייחוד הוא שאקסטנד החליטה לפתוח את הפלטפורמה שלה, כך שכל אחד יוכל לפתח אפליקציה לתחום: "זה כמו בעולם הסלולר. אנחנו שואפים להיות האנדרואיד של עולם הרובוטיקה ורוצים להיות הסטנדרט", מציין שפירא. לדבריו, למשתמשים בפלטפורמה - שוטרים או חיילים למשל - יהיו עדכונים ואפליקציות, כך שהיכולות שיקבלו לא יסתיימו במכירה עצמה; במקביל, "אנחנו פותחים לחברות אפליקציות קטנות גישה ל־30 צבאות בעולם", הוא מציין.

זה לא משהו מוכר בתעשייה, יש צורך בחינוך השוק?

"כן, אבל לא בצד האזרחי, יותר של ממשלות. בתחומי השיטור או הביטחון לרוב מסתכלים על המוצר הפיזי, מה שקונים זה מה שמקבלים. אנחנו פתחנו אותם לעולם שבו לא קונים 'ברזלים', אלא באנלוגיה - קונים אייפון מעופף. הרי בסוף מדובר על מעבד עם מצלמה וממשק משתמש שנע במרחב, והמטרה היא להביא איזו אפליקציה לקצה - בין אם מצלמה, ספיקר או אפילו פצצה. רובוט חייב להיות מספיק דינמי ולהתעדכן".

שפירא מסביר זאת בכך ש"בתעשייה הביטחונית הפתרון חייב להיות מאוד גמיש והטכנולוגיה כל הזמן צריכה להשתנות". הוא נותן דוגמה: "אם אנו מדברים על שואב אבק רובוטי, הוא פותר כל יום את אותה הבעיה, אבל רחפן שטס בסביבה אורבנית צריך להתמודד פעם עם גשם, פעם עם קריסת בניין. זה מאוד דינמי ולכן תוכנה שמחדשת את המוצר הופכת אותו ליותר רלוונטי למשימה".

Xtend AI Robotics תחום עיסוק: חברת רובוטיקה, המתמקדת בטכנולוגיה לעולמות הביטחוניים היסטוריה: הוקמה ב־2018 ע"י אביב שפירא, מתאו שפירא, אדיר טובי ורובי ליאני; גייסה עד כה כ־250 מיליון דולר כולל בתהליך המיזוג נתונים: מעסיקה 267 עובדים, פועלת מת"א ובעלת פעילות בארה"ב, אירופה ואסיה־פסיפיק

החלה כחברת VR

אקסטנד כלל לא הייתה אמורה לפנות לתחום הביטחוני. שפירא ואחיו כבר הקימו ומכרו חברה בעבר - את ריפליי לאינטל ב־170 מיליון דולר. ריפליי התמקדה בתחום הספורט עם הנפשה בתלת־ממד של מהלכים ספורטיביים, כדי לאפשר לצופים לראות אותם דרך עיני הספורטאי. "בריפליי פיתחנו טכנולוגיה שמאפשרת 'שעתוק', לקחת אדם ולשים אותו במקום אחר", מסביר שפירא. "אקסטנד התחילה בתמה דומה - לקחת ילד בן 16 ולאפשר לו 'להיכנס' לרובוט בברזיל וכך לטייל ביער הגשם. המוצר הראשון שפיתחנו היה ליגה להטסת רחפנים, משהו שהוא חצי־ספורט חצי־משחק. הורדנו את זמן האימון לאפס, כל אחד יכול היה להטיס רחפנים ב־150 קמ"ש".

הפיבוט (שינוי הכיוון) הגיע ב־2019. "בעוטף עזה התחילו להופיע עפיפונים ובלונים. לקחנו את הטכנולוגיה ובעצם הפכנו את החיילים למעין איירון מן, עם טכנולוגיית VR (מציאות מדומה) שכאילו מטיסה אותם והם מיירטים בלונים בשמיים. מעבר לכיף, הטכנולוגיה יכולה להציל חיים - ובזה התמקדנו. אחרי ה־7 באוקטובר קיבלנו עוד 'פוש' שיש לנו כוח ופריבילגיה להציל חיי אדם. לאחרונה, ברעידת האדמה בוונצואלה, הצלחנו להציל שני אנשים. זו גם הסיבה שהלכנו להנפקה, אנחנו רוצים לעשות את זה בסקייל".

משאית עם רחפני תקיפה של אקסטנד / צילום: אקסטנד

בין בעלי המניות בחברה אפשר להזכיר את בנו של הנשיא טראמפ, אריק טראמפ (שלא השקיע ישירות אלא באמצעות השקעה אחרת שלו, אך שפירא מציין שהם נפגשו במסגרת בדיקת הנאותות, והוא "אדם מאוד חכם, נחמד ומוכשר").

ההגעה לוול סטריט נעשתה בדרך ייחודית, באמצעות מיזוג לחברת JFB שמגיעה מתחום הבנייה. שפירא מספר שאקסטנד החלה תהליך טרום הנפקה, ואחד המשקיעים הפוטנציאליים שפגשו הציע את המיזוג עם JFB. "זה מיזוג הפוך, הם קונים אותנו אבל אנחנו רוב החברה. יש לנו איתם סינרגיה עסקית, אנחנו פותרים בעיית ייצור של רחפנים ורובוטים בארה"ב, פתחנו מפעל גדול שם ש־JFB בנו, והורדנו את עלויות הייצור משמעותית", הוא אומר. "עבורם זו הזדמנות עסקית ולנו זה קיצר את הזמן לשוק בחצי שנה".

"נמצאים בהרבה מדינות"

אחרי שגייסה כ־100 מיליון דולר כחברה פרטית ועוד כ־150 מיליון דולר במסגרת המיזוג, שפירא מכוון את החברה לרכישות: "אנחנו מסתכלים על התחום הימי וגם על הקרקעי, ועל תחום קבועי־הכנף (מל"טים)". כבר היום אקסטנד עובדת עם חברות גדולות בתחום "והחזון הוא שכל החברות שמשתמשות במערכת שלנו יוכלו לעבוד יחד, כמו נחיל שיכול לעשות משימות משותפות".

מצד אחד כחברה מישראל יש לכם ניסיון משמעותי מהמלחמה האחרונה. מנגד לא פשוט להזדהות כישראלים בשוק העולמי היום.

"בנינו את החברה כגלובלית מהיום הראשון, ויש לנו חברות בנות אמריקאית, בריטית וסינגפורית. אותי רואים כישראלי, אני לא מסתתר או מתבייש חלילה, אבל החברה היא אמריקאית עם סיווג מתאים בכל מדינה.

"לנו זה נותן יתרון - הניסיון בישראל הוא הכי משוגע שהיה לנו, אבל יש לנו ניסיון גם באוקראינה שזו מלחמה שונה. יש לנו כנראה את הניסיון הכי עשיר ומגוון במבצעים וקרב אמיתי. גם אחרי שנחתו בישראל טילים מאיראן עשינו משימות חילוץ והצלה".

ב־2025 אקסטנד רשמה הכנסות של 19.7 מיליון דולר, צמיחה של 20.6%, וההפסד הנקי גדל ב־55.6% ל־26.8 מיליון דולר. הרבעון הראשון ב־2026 הסתיים עם זינוק של 234% בהכנסות ל־5.8 מיליון דולר, ועם הפסד נקי של 11.6 מיליון דולר ו־EBITDA מתואם שלילי של 18.9 מיליון דולר. בחברה מצפים לצמיחה משמעותית בשנים הבאות: צמיחה שנתית ממוצעת של 110.5% תביא להכנסות של 85.6 מיליון דולר השנה ושל כ־382 מיליון דולר ב־2028. המעבר ל־EBITDA חיובי יגיע לפי התחזית ב־2028.

שפירא מציין שהצמיחה תהיה גם אורגנית וגם מרכישות. לדבריו, "תקציבי ביטחון בעולם גדלו בטירוף. אנחנו נמצאים בהרבה מדינות וזה מאפשר לנו לגדול". בעתיד, הוא אומר, "אני רוצה שנהיה סטנדרט מערכת ההפעלה העיקרי בעולם של הצלת חיים והגנת גבולות".