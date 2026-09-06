טורקיה מסתמנת כנתיב מעבר מרכזי לכספי חיזבאללה

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1 טורקיה הפכה למוקד העברות פיננסיות לחיזבאללה

מערכת היחסים האדוקה של טורקיה עם חמאס אינה חדשה, ובמסגרתה מספק משטר ארדואן לטרוריסטים גישה מלאה למערכת הבנקאית הבינלאומית. עתה, ב"אל־חורא" מדווח כי ניכר מסנקציות אמריקאיות שהוטלו באוגוסט, כי טורקיה גם משמשת תחנה חשובה בהעברות כספים מאיראן לחיזבאללה בלבנון. מגמה משמעותית, לאחר ההפיכה בסוריה שקטעה רציפות טריטוריאלית של פעילותה במרחב.

מזכירות האוצר האמריקאית השיתה באוגוסט עיצומים על עשרה אנשים שנטלו חלק ברשת שהעבירה מאות מיליוני דולרים בין לבנון, טורקיה, איחוד האמירויות ואיראן. הרשת אפשרה לחיזבאללה להשיג מטבע זר מחוץ לרשת הפיננסית הפורמלית ולאפשר לה להמשיך להתקיים כלכלית, על אף המאבק האמריקאי בסוגיה. אחת הדמויות המשמעותיות באותה רשת הוא איש העסקים הטורקי יונס אלפר יילמאז, שמשתמש במשרדי חלפנות להעברות בסכומים גדולים.

באל־חורא מציינים כי הוא גם משתמש בחברות ובחשבונות בנק להעברות כספים מכוח קודס של משמרות המהפכה. חברים אחרים ברשת היו אמונים על איסוף הכסף, ארגונו, והעברתו ללבנון. הממשל האמריקאי נמנע מהתייחסות האם ממשלת טורקיה מעורבת בהעברות הכספים הללו, כחלק מרשת שניכר כי היא סבוכה ומתוחכמת.

מאת אסראר חבארו, מתוך "אל־חורא". לקריאת הכתבה המלאה

2 איחוד האמירויות עשויה לרכוש מערכות הגנה אווירית מישראל

סוגיה שמעוררת דאגה בטורקיה היא מערכת היחסים המתהדקת של ישראל עם יוון ככלל, והשתקפותה בעסקת הענק בסך 3.1 מיליארד אירו למכירת מערכות הגנה אווירית בפרט. זה משתקף היטב מהתקשורת הטורקית ובמיוחד מכלי התקשורת שמזוהים ביותר עם ארדואן. בעיתון "טורקייה" ניכר כי התרשמו מהעסקה שמקפיצה את היכולות היווניות כמה דורות קדימה, עם קלע דוד וספיידר של רפאל, וברק MX של התעשייה האווירית.

באמצעות טורקייה גם ברור שהחשש הטורקי לא מסתכם ממערכות היירוט עצמן בלבד שנמצאות בעסקה, כי עם גם בחיישנים. בעיתון הסבירו שהתמקדות בטווחי היירוט מפספסת את התכונה שעשויה להיות האסטרטגית ביותר בתוכנית מגן אכילס של יוון, והיא פריסת מערכות מודיעין והתרעה מוקדמת מתקדמת מסלוניקי דרך קפריסין ועד ישראל, תוך שטורקיה ממוקמת בסמוך למרבית רשת החיישנים.

בד בבד, ב"מידל איסט איי" שנחשב לשופר של ציר האחים המוסלמים ובמיוחד ממשלות טורקיה וקטאר, טוענים כי לאחר יוון - הלקוחה הגדולה הבאה של ישראל עשויה להיות איחוד האמירויות. משיחות שקיימו מידל איסט איי עם בכיר אמריקאי בהווה ובכיר אמריקאי לשעבר שמעורים בדיונים בנושא, נאמר שאיחוד האמירויות היא הלקוחה המרכזית שאליה שואפים בירושלים, והשיחות בין ישראל לבין איחוד האמירויות שארה"ב משולבת בהן, מתמקדות באופן שבו מערכות ההגנה האווירית הישראליות עשויות לסייע לאמירותים מול האתגרים שהשתקפו מהמתקפות האיראניות.

מאת ארדא מבלוטאולו, מתוך "טורקייה". לקריאת הכתבה המלאה

מאת שון מת'יוס, מתוך "מידל איסט איי". לקריאת הכתבה המלאה

3 איראן גרמה לארה"ב לשנות את אסטרטגיית המל"טים

המערכה מול איראן גבתה מארה"ב מחירים כבדים. לרוב, העיסוק בנושא הוא בתחום ההגנה האווירית, אולם יש לכך נדבכים רבים. אחד מהם הוא המל"ט MQ-9 ריפר שמחירו כ־50 מיליון דולר ליחידה, והאיראנים יירטו עשרות ממנו. לכן, לפי דיווח ב"ברייקינג דיפנס", חיל האוויר האמריקאי האיץ את מאמציו להחלפתו של המל"ט באמצעי שמחירו 10 מיליון דולר "בלבד". "ככל שאנחנו מתקרבים לתום חיי MQ-9, השיח מואץ לגבי לאן אנחנו מעוניינים להגיע לאחר מכן. למען האמת, כתוצאה מההפסדים שחווינו בפעולות, הדיון הואץ", סיפר סגן גנרל כריסטופר ניאמי, קצין המודרניזציה הראשי של חיל האוויר האמריקאי.

לפחות 45 מל"טי ריפר, רבע מכלל המלאים של האמריקאים, אבדו מאז פרוץ מבצע שאגת הארי בפברואר. כך לפי "וושינגטון פוסט". הפסדים שכאלו למל"ט יקר כל־כך במשך זמן קצר כל־כך, דחק את הפנטגון לסיטואציה שמחד הוא זקוק למענה מהיר, ומאידך קשה מאוד למצוא כזה. בצל זאת, הפנטגון פתחו ביולי בפרויקט שמכונה "מל"ט מודולרי המוני" (MMA), שמיועד להוזיל את כלל השרשרת.

ניאמי הודה בתדרוך לכתבים כי אין לו יכול למצוא מל"ט בסגנון MMA שכזה כיום. "המציאות היא שבהתחשב בתקציב ובאילוצים נוספים, אני לא מתכוון לקנות מל"טי MQ-9 רבים כעת". לדבריו, יש תפיסה מוטעית לגבי האפשרויות, שנגזרת מכך שמל"טי MQ-9 עדיין נמצאים בייצור. "כאילו אנחנו מסוגלים ללכת לשם עם חשבון גדול ולקבל 100 מהם בשנה, זו לא המציאות", סיכם הבכיר מחיל האוויר האמריקאי.

מאת מייקל מאראו, מתוך "ברייקינס דיפנס". לקריאת הכתבה המלאה