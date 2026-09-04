מחבר הספר "אבא עשיר, אבא עני" נקלע לחובות אדירים

רוברט קיוסאקי, מחבר רב־המכר "אבא עשיר אבא עני", שב השבוע לכותרות - והפעם בגלל מספר שקשה להתעלם ממנו: חוב של 1.2 מיליארד דולר.

קיוסאקי בן ה-79 גילה לאחרונה, במהלך הופעה בפודקאסט "Get Rich Education", כי הוא נושא בחוב עצום ממדים.

קים קיוסאקי, אשתו לשעבר ושותפתו העסקית, חשפה השבוע בכתבה ב-Vanity Fair מה באמת עומד מאחורי המספר 1.2 מיליארד דולר. לדבריה, לא מדובר בחוב של רוברט לבדו.

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השניים מחזיקים יחד עם שותפים בכ־1,500 דירות, והחוב מפוזר על פני ההשקעות והחברות שמחזיקות בנכסים. "טכנית, כן, יש לנו את כל החוב הזה", היא הסבירה, אבל הדגישה כי ההלוואות קשורות לנכסי נדל"ן אמיתיים. לדבריה, חלקו האישי של קיוסאקי בחוב קטן בהרבה - הערכה של Vanity Fair מעמידה אותו על כ־30-60 מיליון דולר.

אבל קים גם מספקת הסבר מעניין יותר למספר: לדבריה, קיוסאקי אוהב להשתמש במספרים גדולים כדי למשוך תשומת לב, ורק לאחר מכן להסביר את השיעור הפיננסי שמאחוריהם. במילים אחרות, ה־1.2 מיליארד דולר הם גם כלי שיווקי. קיוסאקי עצמו משתמש בחוב כדי להמחיש את התפיסה שהוא מטיף לה במשך שנים.

"חוב טוב" מול "חוב רע"

"אבא עשיר אבא עני", שפורסם לראשונה ב־1997, נמכר ביותר מ־44 מיליון עותקים והפך את קיוסאקי לגורו פיננסי עולמי. הספר לימד מיליוני קוראים שלא לפחד מחוב.

רוברט קיוסאקי ודונלד טראמפ בהשקת ספרם המשותף ''למה אנחנו רוצים שתהיה עשיר: שני אנשים, מסר אחד'', 2006 / צילום: Reuters

במוקד הספר עמדה הטענה השנויה במחלוקת כי יש להבחין בין "חוב טוב" ל"חוב רע". לשיטתו, הלוואה המשמשת לרכישת נכס שמייצר הכנסה יכולה להיות כלי ליצירת עושר, במיוחד כאשר ניתן ללוות כנגד עליית ערכם של נכסים מבלי למכור אותם.

האסטרטגיה הזו מתאימה במיוחד להשקעות נדל"ן ממונפות, אך היא גם מגדילה את הסיכון: ירידה במחירי הנכסים, עלייה בריבית או פגיעה בתזרים עלולות להפוך מינוף יעיל לנטל כבד. כעת מתברר כי האסטרטגיה הזו הניבה תוצאות מורכבות גם עבור מחברה, אבל הוא מצידו לא מתנצל ולא מתחרט.

לצד ההצלחה של "אבא עשיר, אבא עני", רוברט קיוסאקי צבר לאורך השנים גם לא מעט ביקורת, שהעמידה בסימן שאלה את האמינות של חלק מהמסרים שלו. הוא הסתבך בעצמו בשורה של מחלוקות עסקיות ומשפטיות. הוא גם ספג ביקורת על התחזיות האפוקליפטיות שלו לגבי קריסות כלכליות ועל העצות הפיננסיות השנויות במחלוקת שהוא מפרסם.

בשנים האחרונות הפך קיוסאקי גם לאחד הקולות הבולטים בעד ביטקוין, שאותו הוא מציג כחלופה למערכת הפיננסית המסורתית וכדרך להתגונן מפני אינפלציה, חובות ממשלתיים וירידת ערכו של הכסף. הוא חזר שוב ושוב על קריאות לרכוש ביטקוין, ולעיתים אף הציב לו יעדי מחיר גבוהים במיוחד, לצד המלצות על זהב וכסף. אלא שגם כאן הגישה שלו לוותה בתחזיות דרמטיות ובביקורת מצד מי שטענו כי מדובר בעצה ספקולטיבית מדי עבור משקיעים מן השורה.