בגיל 96, וורן באפט עדיין מושך בחוטים של ענקית ההשקעות

וורן באפט חוגג את יום הולדתו ה־96, אבל השנה מדובר ביום הולדת מסוג אחר. לראשונה מאז 1965, באפט אינו מנכ"ל ברקשייר האת'וויי . בינואר השנה הוא העביר את התפקיד לגרג אייבל, מי שנבחר ליורשו, ונשאר בתפקיד יו"ר החברה.

למרות שהוא כבר לא מנכ"ל ברקשייר, באפט נשאר בתפקיד יו"ר החברה, הוא מעורב מאוד בפעילותה, וככל הנראה ממשיך לקבל את ההחלטות הגדולות בנוגע למניות. בראיון ל-CNBC מוקדם יותר השנה, הוא סיפר כי הוא ממשיך להגיע למשרד חמש פעמים בשבוע.

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על־פי פרסומים שונים, באפט גם ממשיך להיות מעורב בהחלטות השקעה מרכזיות כמו הגדלת ההימור על מניית אלפאבית, החברה־האם של גוגל. שווי ההחזקה הגיע לאחרונה ל־36.6 מיליארד דולר והפך אותה להשקעה השלישית בגודלה של ברקשייר במניות.

למרות נוכחותו של באפט, המשקיעים לא רואים רווח רב מהמניות השנה. מתחילת השנה, מניית החברה (Class B) עלתה ב־1.6% בלבד. זאת למרות עליה ב־10 באוגוסט לשיא תוך־יומי של 537.74 דולר, בעקבות דוח הרווחים לרבעון השני - הרמה הטובה ביותר שלה מאז השיא שנרשם זמן קצר לפני הודעתו של באפט במאי 2025 כי יפרוש מתפקיד המנכ"ל.

אף שהדגישו כי "קשה לומר" מדוע מניית ברקשייר מפגרת בביצועיה, ב־Barron’s מנו כמה הסברים אפשריים, ובהם אי־ודאות סביב גרג אייבל כמנכ"ל, אכזבה מכך שלא פעל באגרסיביות רבה יותר לצמצום מצבת המזומנים הגדולה עדיין של החברה, סירובה המתמשך של ברקשייר לחלק דיבידנד, והעובדה שלא ביצעה רכישת ענק בהיקף של 100 מיליארד דולר או יותר.

מאמין באייבל

במשך שנים תהו בעלי המניות של ברקשייר ואנליסטים כיצד ניתן להחליף את באפט - דמות ענק בעולם העסקים והפיננסים האמריקאי. אבל לאחר שחגג את יום הולדתו ה־90, באפט החל לחוות משהו שרוב האנשים חווים הרבה קודם: את גילו.

"באופן מוזר, לא ממש התחלתי להזדקן עד גיל 90", אמר בראיון פרישה לוול סטריט ג'ורנל, "אבל כשאתה מתחיל להזדקן, זה הופך לבלתי הפיך".

בראיון לוול סטריט ג'ורנל הביע באפט אמון גדול בקדנציה של יורשו. אמון שהשוק לא חולק. "זה היה לא הוגן, באמת, לא לשים את גרג בתפקיד", אמר באפט. "ככל שברקשייר תזכה לשנים רבות יותר עם גרג, כך ייטב".

הונו של באפט מוערך בכ־144 מיליארד דולר, והוא במקום ה־11 ברשימת עשירי העולם על פי בלומברג, והוא כיהן במשך 56 שנה כמנכ"ל ברקשייר האת'וויי.

הרכישות החדשות של ברקשייר ב-2026 D.R. Horton ב־580 אלף דולר

אייבל נראה שורי ביחס לחברת D.R. Horton, וברקשייר רכשה ברבעון השני של 2026 החזקה קטנה יחסית בשווי 580 אלף דולר בה.

דלתא איירליינס ב־5.4 מיליארד דולר

ברקשייר האת'וויי חידשה את ההחזקה בדלתא ב־2026. את מניות החברה רכש באפט לראשונה ב־2016, אך מכר את כולן במגפת הקורונה ב־2020.

מייסי'ס ב־55 מיליון דולר

מייסיס היא השקעה בסגנון באפט הקלאסי. סביר שאייבל מתמקד בתזרים המזומנים שלה, בנכסי הנדל״ן בעלי הערך, בדיבידנד המשמעותי ובתמחור המוזל.

הרכישות והמכירות

מאז כניסתו של אייבל לתפקיד נוספו שלוש החזקות לתיק המניות של ברקשייר האת'וויי: D.R. Horton, מייסי'ס ודלתא איירליינס.

רכישת מניות מייסי'ס חיזקה את רחש השמועות בנוגע למעורבותו בהשקעות גם אחרי הפרישה.

הפוזיציה במייסי'ס נחשבת לקטנה יחסית, ורכישה בסדר גודל כזה הייתה נתפסת בדרך כלל כמעשה ידיו של מנהל תיקים.

אך בראיון שקיים באפט במרץ עם CNBC, הוא נשאל אם הוא עדיין מבצע רכישות חדשות, והשיב שביצע רכישה קטנה אחת.

ב-CNBC מעריכים כי ייתכן שהוא התייחס להחזקה במייסי'ס, אך הוא היה יכול באותה מידה לדבר על רכישה בינלאומית או על השקעה אחרת שלא חלה עליה חובת דיווח בטופס ה־13F.

בבארונס אמרו אז כי "זה יהיה ראוי לציון אם הרכישה של מייסי'ס בוצעה על ידי באפט. זה יראה שבגיל 95, הוא עדיין אוהב את משחק ההשקעות ולא יכול לעמוד בפני מניה במחיר מציאה, גם אם גודל ההחזקה קטן מכדי להשפיע על ברקשייר".

חברת ההחזקות הפיננסית הייתה פעילה גם בצד המכירות. בשני הרבעונים הראשונים שלו כמנכ"ל ברקשייר, אייבל יצא ממספר מניות שלא התאימו להעדפותיו. בין המניות שברקשייר הסירה לחלוטין מתיקה בשני הרבעונים הראשונים של 2026 נמצאות ויזה, מאסטרקארד, חברת ביטוח הבריאות יונייטד הלת', דומינו פיצה, אמזון, ועוד.

למרות השינויים בתיק החברה בשנה האחרונה, ברקשייר נותרה עם חמש החזקות גדולות, שמהוות כ־60% מתיק המניות. ההחזקה הגדולה ביותר שלה, אפל, מהווה כמעט 20% מהתיק.

החזקות גדולות במיוחד באמריקן אקספרס ובבנק אוף אמריקה הופכות את המגזר הפיננסי לגדול ביותר בתיק של ברקשייר, עם כ־35% מהתיק. חברות טכנולוגיית המידע מהוות כ־23%, ש-10% מהן שייכות לאלפאבית, מוצרי צריכה בסיסיים מהווים כ־14%, ושירותי תקשורת מייצגים כ־13%, לפי דיווח החברה לרבעון השני.