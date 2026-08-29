טראמפ הכריז על "עסקת הנפט הגדולה בהיסטוריה"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, הכריז אמש (ו') על מה שכינה "עסקת הנפט הגדולה ביותר בהיסטוריה", הסכם עם ונצואלה שיאפשר לארה"ב לקבל שליטה ברוב הפרויקטים המפיקים נפט במדינה, שבה עתודות מוכחות של יותר מ־65 מיליארד חביות.

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טראמפ טען כי העסקה לא תעלה דבר למשלם המסים האמריקאי, וכי היא עשויה להגדיל ביותר מפי שניים את עתודות הנפט של ארה"ב.

לפי הפרטים שפורסמו, העסקה כוללת פיתוח של 17 שדות נפט באמצעות חברה פרטית חדשה, שבה צפויה להיות לארה"ב שליטה של כ־55%. ההשקעות בפרויקטים עשויות להגיע לכ־100 מיליארד דולר, בעוד ממשלת ונצואלה צפויה ליהנות מהכנסות מס משמעותיות.

ההכרזה מגיעה בעיתוי רגיש במיוחד עבור שוק האנרגיה. המלחמה בין עם איראן ושיבושי התנועה בהורמוז, הקפיצו את מחיר הנפט שנסחר כעת ברמה של קרוב ל-90 דולר לנפט מסוג ברנט ו-83 דולר לנפט מסוג WTI .

במקביל, מחירי הדלק בארה"ב זינקו - מחירו הממוצע של גלון בנזין הגיע ביום שישי לכ־4.09 דולר, עלייה של 27% לעומת השנה שעברה.

כך, המהלך מסמן שינוי אסטרטגי עמוק: ארה"ב אינה רק מחפשת מקורות נפט חלופיים למשבר הנוכחי, אלא מנסה להחזיר את ונצואלה, בעלת עתודות הנפט הגדולות בעולם, אל מרכז שוק האנרגיה העולמי.

לדברי טראמפ, ההסכם יותר מיכפיל את עתודות הנפט של ארה"ב. נתונים שפרסם משרד האנרגיה האמריקאי מוקדם יותר החודש, הראו כי היקף הנפט במאגר החירום האסטרטגי של ארה"ב ירד לרמות שלא נראו מאז שנות ה־80.

טראמפ מציג את העסקה עם ונצואלה כדרך להגדיל את היצע הנפט ולהוריד את המחירים בתחנות הדלק, אך ההשפעה לא צפויה להיות מיידית. תעשיית הנפט בוונצואלה סובלת במשך שנים מתת־השקעה, תשתיות מתיישנות וירידה חדה בכושר ההפקה. כדי להחזיר את השדות להפקה משמעותית יידרשו השקעות עתק וזמן.

ההסכם עם ונצואלה מגיע לאחר התקיפה האמריקאית במדינה הדרום־אמריקאית בינואר. במהלך התקיפה נתפסו ניקולס מדורו, נשיא ונצואלה דאז, ורעייתו סיליה פלורס.