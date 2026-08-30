לא מעט עובדים בישראל צפויים לגלות הפתעה נעימה בתלוש המשכורת הקרוב, וזאת הודות לצו הרחבה שנחתם בסוף השבוע שעבר בין ההסתדרות לנשיאות המגזר העסקי. שווי ההטבה: עלייה של 8% בדמי ההבראה שהועלו ל451.5 ש"ח ליום. צעד שיתורגם לאלפי שקלים עבור עובדים רבים.

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איך נקבעים דמי ההבראה?

דמי הבראה משולמים מדי שנה כתלות בוותק של העובד: עובד שהשלים שנה בודדת מקבל 5 ימי הבראה, ושיעור זה הולך ועולה עד כדי 10 ימים לעובד עם 20 שנות ותק ומעלה. עובד חדש במגזר הפרטי קיבל בשנה שעברה 4 ימי הבראה בשווי 418 שקל כל אחד, כלומר 1,672 שקל בשנה, זאת בעקבות מלחמת חרבות ברזל והצמצומים שנאלצו לנקוט בה. השנה, עובד במגזר הפרטי יקבל 5 ימי הבראה בשווי 451.5 שקל כל אחד, כלומר 2,257 שקל בשנה. עובד כזה ירוויח 600 שקלים יותר מאשר בשנה שעברה. ההטבה חלה גם על המגזר הציבורי, שלגביו נחתם צו עוד קודם לכן, ודמי ההבראה שישולמו לעובדיו יעלו ב־8.5%, קרי ל-511.6 שקלים ליום.

מלבד עליית דמי ההבראה ל-2026, בצו נקבע כי מדד הבסיס לעדכון שווי דמי ההבראה ל-2027 יהיה בהתאם לגובה מדד המחירים במאי 2026 .

מה קרה במהלך המלחמה?

בשנת 2025, כדי לסייע לממן את המלחמה, הוחלט לנכות יום הבראה אחד מכל העובדים, מלבד העובדים שנחשבים מוחלשים - להם נוכה חצי מהסכום. המעסיקים חויבו לשלמו, אך הוא לא הגיע לכיסם של העובדים אלא למס הכנסה. בנוסף, שדרוג דמי ההבראה לא בוצע מאז 2023, ולכן יש כאן בשורה אמיתית עבור לא מעט עובדים. ההסכם כאמור דרש את חתימתו של השר יריב לוין לצו ההרחבה, על מנת שיחול על כלל העובדים. לוין חתם על הצו בשבוע שעבר.

בכמה עובדים מדובר?

בין 2-3 מיליון שכירים בשנה.

מתי מקבלים את דמי ההבראה?

מעסיקים מחויבים לשלם לעובדיהם את דמי ההבראה בחודשי הקיץ, קרי, בין יוני לספטמבר. זאת בהתאם לבחירת המעסיקים או להסכם הקיבוצי שהם מחויבים לו.

מה קורה עם מי שקיבל כבר את דמי ההבראה? האם ההעלאה אבודה מבחינתו?

לא, הוא יהיה זכאי לקבל את ההפרש. עו"ד עירית אולמן, שותפה לדיני עבודה, גורניצקי ושות' מסבירה: ״המשמעות האופרטיבית מבחינת מעסיקים היא שככל שדמי ההבראה בעד שנת ההבראה 2026 שולמו לפי תעריף נמוך מן התעריף המעודכן של 451.50 ש"ח ליום, ככל הנראה יהיה עליהם לבצע את ההשלמה רטרואקטיבית. זאת בכפוף לבדיקת הצורך בתשלום ההפרשים לעובדים, בהתאם למספר ימי ההבראה שלהם זכאי כל עובד, היקף משרתו, הוותק שצבר וההסדר הנורמטיבי החל במקום העבודה״.

לפיכך, מעסיקים נדרשים לערוך בדיקה פרטנית בשאלה האם צו ההרחבה חל עליהם, האם דמי ההבראה לשנת 2026 כבר שולמו ובאיזה תעריף, וככל ששולם סכום חסר, לחשב את ההפרשים המתחייבים ולפעול לתשלומם כדין, על מנת להבטיח עמידה מלאה בהוראות צו ההרחבה ובהנחיות הרגולטוריות הרלוונטיות.